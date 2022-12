„Stars in der Manege“: Circus-Krone-Show feiert Comeback auf Sat.1

Vor knapp zehn Jahren war es für viele noch eine lieb gewonnene Weihnachtstradition: Die Kultshow „Stars in der Manege“ am ersten oder zweiten Weihnachtstag im Fernsehen. Rund ein Dutzend prominenter Teil­nehme­rinnen und Teilnehmer bewiesen ihr artistisches Können. Aufgrund sinkender Quoten gab der bayerische Rundfunk 2010 jedoch das Ende der Show bekannt. Nun kehrt die Sendung mit zwei Ausgaben zurück ins deutsche Fernsehen.

Das Publikum erwartet eine Mischung aus Akrobatik, Abenteuer und Magie, wenn sich Sängerin Sarah Engels in die Lüfte erhebt, Tänzer Massimo Sinató Feuer spuckt oder Choreograf Bruce Darnell ein paar Zaubertricks zum Besten gibt. Diese und viele weitere Stars sind beim Comeback von „Stars in der Manege“ dabei.

„Stars in der Manege“ im TV: Sendetermine auf Sat.1

Sat.1 präsentiert die Zirkusshow an zwei Abenden. Der erste Teil von „Stars in der Manege“ läuft am Freitag, 30. Dezember 2022. Der zweite Teil folgt eine Woche später, am Freitag, 6. Januar 2023. Die Sendetermine in der Übersicht:

30.12.2022, 20.15 Uhr: Stars in der Manege, Teil 1

6.1.2023, 20.15 Uhr: Stars in der Manege, Teil 2

„Stars in der Manege“: Livestream und Wiederholungen

Alternativ lässt sich die Sendung aber auch bequem via Livestream abrufen, entweder über den regulären Sat.1-Livestream oder über die Streamingplattform Joyn. Zudem gibt es für beide Shows je eine Wieder­holung auf Sat.1 – das sind die Sendetermine:

31.12.2022, 16.40 Uhr: „Stars in der Manege“, Teil 1

8.1.2023, 12.45 Uhr: „Stars in der Manege“, Teil 2

Teilnehmer an „Stars in der Manege“: Wer ist dabei?

Sat.1 hat bereits einige prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer genannt, die am 30. Dezember und 6. Januar dabei sein werden. Zu den bestätigten Promis gehören unter anderem:

Sarah Engels

Bruce Darnell

Dieter Hallervorden und Frau Christiane Zander

Nazan Eckes

Fabian Hambüchen

Judith Williams

Stefan Mross

Natascha Ochsenknecht

Evelyn Burdecki

Ekaterina Leonova

Moritz Hans

Mathias Mester

Massimo Sinató

Joey Heindle

Guido Cantz

Hazel Brugger

Wer moderiert „Stars in der Manege“?

Moderator des Events ist Jörg Pilawa, der an beiden Abenden den Zirkusdirektor mimt. An seiner Seite steht Model und Moderatorin Jana Ina Zarrella.

„Stars in der Manege“ 2022 und 2023: Tickets für die Liveshow

„Stars in der Manege“ wird vor Livepublikum aufgezeichnet, die Shows fanden aber bereits am 8. und 10. Dezember statt. Das Kultformat wurde zu diesem Anlass in dem traditionsreichen Circus Krone in München aufgeführt, dem einzigen festen Gebäude für Zirkusveranstaltungen in Deutschland. Tickets für die Show gibt es dementsprechend nicht mehr.