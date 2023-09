Die Streamingtipps für den Oktober: Die Sitcom ist tot, sie lebe hoch!

Liebe Leserinnen und Leser,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

auf nach Mallorca! Wo Lieder über „Zehn nackte Friseusen“ oder über „Finger im Po, Mexiko“ bejubelt werden, als wäre deren Sänger Mickie Krause in seiner Frühzeit mal bei den Beatles beschäftigt gewesen. Die Prime-Video-Serie „Last Exit Schinkenstraße“ bringt zwei gescheiterte Tanzkapellenmusikanten auf die Idee, es mal als Schlagerstars in El Arenal zu versuchen. Heinz Strunk vom Studio Braun und Marc Hosemann (zuletzt Filialleiter in „Die Discounter“) könnten unser Herz erobern. Sie finden das eher gruselig? Nun, auch das passt – Halloween steht ja mit all seinen Messern vor der blutbeschmierten Tür.

Mickie Krause spielt auch mit bei „Last Exit Schinkenstraße“. Könnte in Richtung einer Sitcom gehen, deren Ende zuletzt wieder allseits betrauert wurde. Ist das Genre tatsächlich tot? Dagegen spricht, dass es bei Paramount+ ab 13. Oktober unser Lieblingspsychiater Frasier Crane noch einmal wissen will: eine zwölfte Staffel für „Frasier“, das Spin-off von „Cheers“! Mehr kann man nicht wollen.

Außer vielleicht ein wenig Gänsehaut – der heraufziehenden grau-gruseligen Jahreszeit entsprechend!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frohes Streamen wünscht Ihnen auch im Oktober Ihr Stream-Team

Imre Grimm, Matthias Schwarzer, Lena Obschinsky und Matthias Halbig

Der Streamingcountdown für den Oktober

Worauf wir uns freuen

8. „Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines“ – der Ort, von dem die Toten zurückkehren

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinter dem Tierfriedhof im Gruselwald beerdigt man besser nichts und niemanden. Szene aus dem Prequelfilm „Bloodlines“ zu der Stephen-King-Verfilmung „Friedhof der Kuscheltiere“. © Quelle: Philippe Bosse

Zu sehen bei: Paramount+ / ab 9. Oktober

Genre: Horror

Länge: 87 Minuten

Besetzung: Jackson White, Forrest Goodluck, Samantha Mathis, Jack Mulhern, Henry Thomas, Isabella Star LaBlanc, Pam Grier, David Duchovny, Natalie Alyn Lind

Das Stream-Team meint: Als in Stephen Kings Roman „Friedhof der Kuscheltiere“ die Katze der Creeds von den Toten zurückkehrte, stinkend, voller Erde und übernatürlich fauchend, machten wir erst mal das Licht aus, um nicht weiterlesen zu müssen. Als ein paar Seiten weiter der trauernde Vater Louis Creed dann auch noch wider besseres Wissen sein Söhnchen Gage auf dem Wiederauferstehungsfriedhof begraben wollte, wären wir am liebsten reingesprungen in die Seiten, um ihn davon abzuhalten. Hier nun kommt die Vorgeschichte als Film.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trailer

7. „The Gilded Age“, Staffel 2 – Gesellschaftsspielchen im New York des 19. Jahrhunderts

Strippenzieherinnen: Christine Baranski als Agnes van Rhijn (rechts) und Cynthia Nixon als Ada Brook (Zweite von rechts) in der zweiten Staffel der Serie „The Gilded Age“, die vom Geldadel und den Neureichen im New York der 1880er-Jahre erzählt. © Quelle: Wow/Sky

Zu sehen bei: Wow / ab 30. Oktober

Genre: Historienserie

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Länge: acht Episoden

Besetzung: Carrie Coon, Christina Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Simon Jones, Jack Gilpin

Das Stream-Team meint: Im New York von 1883 straft der alte Stadtadel die nachstrebenden Neureichen mit Verachtung. Serienschöpfer Julian Fellowes kann Gesellschaft, was er mit der Emmy-überhäuften Brit-Serie „Downton Abbey“ (2010 bis 2015) schon hinreichend bewiesen hat. Sein „The Gilded Age“ nun ist die große Show der Gründerzeit.

Trailer

6. „The Walking Dead: Dead City“ – zu Halloween kehren die Zombies zurück

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei, die sich aufeinander verlassen müssen: Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) im „The Walking Dead“-Sequel „Dead City“. © Quelle: Peter Kramer/AMC

Zu sehen bei: Magenta TV / ab 13. Oktober

Genre: Horror

Länge: sechs Episoden

Besetzung: Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Logan Kim, Mahina Napoleon, Zeljko Ivanek, Gaius Charles, Jonathan Higginbotham, Lisa Emery, Karina Ortiz, Michael Anthony

Das Stream-Team meint: Hat Negan (Jeffrey Dean Morgen), der König der Endzeitdespoten, tatsächlich dauerhaft zur Menschlichkeit zurückgefunden? Und hat Maggie (Lauren Cohan), deren Liebsten Negan auf grausame Weise abschlachtete, ihm wirklich verziehen? Bei ihrem Einsatz in Manhattan sind beide aufeinander angewiesen, und wenn die wandelnden Toten mal einen Augenblick leise sind, wird man es in diesem „Walking Dead“-Sequel im Sozialgefüge kräftig knirschen hören.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trailer

5. „Frasier“ – nach 19 Jahren haben wir die legendäre Sitcom wieder auf dem Schirm

Niemals geht man so ganz: Kelsey Grammer kehrt – 19 Jahre nach der elften Staffel – als Psychiater Frasier Crane zurück, der in seiner Heimatstadt Seattle einer neuen Berufung folgt. © Quelle: Pamela Littky/Paramount+

Zu sehen bei: Paramount+ / ab 13. Oktober

Genre: Sitcom

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Länge: zehn Episoden

Besetzung: Kelsey Grammer, Nicholas Lyndhurst, Jack Cutmore-Scott, Anders Keith, Jess Salgueiro, Toks Olagundoye. Bebe Neuwirth, Peri Gilpin

Das Stream-Team meint: Die Erwartungen sind hoch, schließlich waren die Abenteuer des Psychiaters Frasier Crane (1993–2004) eine der erfolgreichsten und vergnüglichsten Serien in der langen Geschichte der Sitcoms. Fans sahen sich Wiederholungen so oft es ging an, um auch noch das letzte verpasste Bonmot goutieren zu können. Hauptdarsteller Kelsey Grammer muss sich in einer neuen Stadt und mit neuen Co-Stars also an seinem eigenen Erfolg messen lassen.

Trailer

4. „Eine Frage der Chemie“ – Oscarpreisträgerin Brie Larson kocht vor Wut

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentlich Wissenschaftlerin: In den Fünfzigerjahren hat es die Chemikerin Elizabeth Zott (Brie Larson) nicht leicht in einer von selbstherrlichen Männern dominierten Branche. Also wird sie … Fernsehköchin. (Szene aus der Serie „Eine Frage der Chemie“.) © Quelle: Courtesy of Apple

Zu sehen bei: Apple TV+ / ab 13. Oktober

Genre: Drama

Länge: acht Episoden

Besetzung: Brie Larson, Lewis Pullman, Stephanie Koenig, Derek Cecil, Aja Naomi King, Thomas Mann, Kevin Sussman, Patrick R. Walker, Danielle Hoetmer, Joy Jacobson

Das Stream-Team meint: Die alte, leider allzu wahre Basisgeschichte weiblicher Brillanz, die von einem dummköpfigen, engstirnigen Patriarchat nicht anerkannt wird. Die außerordentliche Chemikerin Elizabeth Zott, gespielt von Brie Larson (Oscar für „Raum“), soll im Jahre der Herren 1951 lieber an den Herd als ins Labor. In der Not und der Wut wird sie Fernsehköchin. Könnte den Charme von „Call The Midwife – Ruf des Lebens“ (seit 2012) mit dem Witz von „The Marvelous Mrs. Maisel“ (2017–2023) verbinden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trailer

3. „Last Exit Schinkenstraße“ – raus aus der Tanzkapelle, rein nach El Arenal

Manche mögen Mallorca: Torben (Marc Hosemann, rechts) und Peter (Heinz Strunk) wollen mit Trompete und Saxofon als Schlagerstars auf der Lieblingsurlaubsinsel deutscher Partygänger durchstarten. © Quelle: Amazon Prime Video

Zu sehen bei: Amazon Prime Video / ab 6. Oktober

Genre: Komödie

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Länge: sechs Episoden

Besetzung: Heinz Strunk, Marc Hosemann, Bettina Stucky, Bjarne Mädel, Charly Hübner, Katharina Wackernagel, Björn Meyer, Julia Jendroßek, Rocko Schamoni, Mickie Krause, H. P. Baxxter

Das Stream-Team meint: Jack Lemmon und Tony Curtis flohen als Musiker Jerry und Joe in Billy Wilders „Manche mögen’s heiß“ (1959) in Frauenkleidern als Daphne und Josephine vor der Mafia. Ganz so schlimm wird es für Trompeter Torben (Marc Hosemann) und Saxofonist (Heinz Strunk) zwar nicht. Die Geschichte zweier gefeuerter Tanzkapellenmusikanten in ihren Fünfzigern, die nach Malle fliehen, um dort etwas Besseres als Hartz IV zu finden, könnte für Prime Video trotzdem zum Schlager werden.

bislang noch kein Trailer

2. „Der Untergang des Hauses Usher“ – Mike Flanagan will mit einem Poe-Potpourri das Gruseln lehren

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diesen Partygast hätte man besser nicht eingelassen: Verna (Carla Gugino) macht in Mike Flanagans Poe-Adaption „Der Untergang des Hauses Usher“ einen auf maskierter Roter Tod. © Quelle: EIKE SCHROTER/NETFLIX

Zu sehen bei: Netflix / ab 12. Oktober

Genre: Horror

Länge: acht Episoden

Besetzung: Carla Gugino, Bruce Greenwood, Mary McDonnell, Carl Lumbly, T’Nia Miller, Mark Hamill, Willa Fitzgerald, Zach Gilford, Rahul Kohli, Samantha Slovan, Katie Parker

Das Stream-Team meint: Edgar Allan Poe, König der Gruselgeschichte des 19. Jahrhunderts, auch quasi Vater des Krimis, ist 174 Jahre nach seinem Tod wieder groß im Geschäft – das zeigte zuletzt das spannende Netflix-Drama „Der denkwürdige Fall des Mr. Poe“ (2022) von Scott Cooper. Mike Flanagan nun, Meister spukiger Kinofilme und Netflix-Serien, widmet Poe gleich eine achtstündige Serie und verlegt die Handlung von „Der Untergang des Hauses Usher“ in die Gegenwart. Da die Originalgeschichte kaum 20 Seiten hat, ist man auf Flanagans Extensions zur Story gespannt. Happy Halloween!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trailer

1. „Loki“, Staffel 2 – es ist weiterhin nicht leicht, bei Marvel ein Gott zu sein

Selbstbewusste Helden aus der besten Marvel-Serie bisher: O. B. (Ke Huy Quan, von links), Hunter B‑15 (Wunmi Mosaku), Loki (Tom Hiddleston) und Mobius (Owen Wilson) in der zweiten Staffel von „Loki“. © Quelle: Gareth Gatrell

Zu sehen bei: Disney+ / ab 6. Oktober

Genre: Fantasy

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Länge: sechs Episoden

Besetzung: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha Raw, Eugene Cordero, Wunmi Mosaku, Jonathan Majors

Das Stream-Team meint: Marvel-Serien sind insgesamt lässiger als die aufgepumpten Kinofilme des führenden Comichauses. Die Serie „Loki“ aber war vor zwei Jahren von besonderer Leichtigkeit, Originalität, von Funken sprühendem Witz, randvoll mit scharfsinnigen Dialogen. Tom Hiddleston musste als der titelgebende nordische Gott der Täuschung und des Schabernacks erfahren, dass es Institutionen wie die Time Variance Authority (TVA) gibt, in denen man vor Unsterblichen wie ihm nicht automatisch auf die Knie fällt. Sondern sie im Zweifelsfall einknastet. Am liebsten hätte man zu dieser göttlichen Serie getanzt. Und jetzt folgt endlich der zweite Streich!

Trailer

Läuft bei uns

Was wir gesehen haben – und was wir davon halten

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Streamingstory

Mit „I Love Lucy“ begann 1951 die Geschichte der Sitcom. Über Jahrzehnte waren die Komödienserien mit (oft) eingebautem Gelächter Publikumshits. Hat es sich jetzt ausgelacht?

Die Amerikaner liebten ihre Lucy: Lucille Ball und Desi Arnaz in „I Love Lucy“, der Serie, die der Gattung Sitcom in den Fünfzigerjahren den Durchbruch brachte. © Quelle: picture alliance/United Archives

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lucille „Lucy“ Ball gehört in den USA zur Popkultur. In Jerry Zuckers Kinoklamauk „Rat Race“ (2001) etwa bekam es Cuba Gooding mit einer ganzen Busladung hysterisch kreischender Lucys zu tun. Zu viel für einen gescheiterten Football-Schiedsrichter. Von „Bezaubernde Jeannie“ über „Friends“ bis zur Nerd-WG von „Big Bang Theory“ erfreute das amerikanischste Seriengenre die Fans. Die Streamingdienste aber wurden nicht so recht warm mit den Gagschleudern. Was das für die Sitcom bedeutet …

… lesen Sie in diesem Text.

Der Anbieterüberblick

Das ist neu im Oktober bei …

Netflix

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Amazon Prime Video

Disney+

Paramount+

Apple TV+

Wow

Und was passiert bei den Streamingdiensten?

Teurer als „Game of Thrones“, sparsam mit Computeranimationen – Netflix bläst mit „One Piece“ zur Actionoffensive

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Au Backe: Iñaki Godoy spielt in der Mangaverfilmung den ehrgeizigen und quirligen Monkey D. Ruffy, der Stretch kann und für Stress sorgt. Er will Piratenkönig werden und einen besonderen Schatz finden. (Szene aus der Netflix-Verfilmung „One Piece“.) © Quelle: COURTESY OF NETFLIX

Der selten sein Grinsen verlierende Junge Monkey D. Ruffy kann mit seinen Gummigliedmaßen mächtig austeilen und will der König der Freibeuter werden. Und Netflix’ Fantasyserie „One Piece“ will die Königin der Fantasyserien werden. Ob das klappt, steht noch in den Sternen, geworben wurde mit Kosten von bis zu 18 Millionen Dollar pro Episode. Wie das Mangaspektakel entstand und welchen Einfluss der Schöpfer der Vorlage, der japanische Mangaka Eiichirō Oda, bei den Dreharbeiten hatte, lesen Sie hier.

Mehr lesen

Abonnieren Sie auch

Krisen-Radar: Konflikte, Kriege, Katastrophen – analysiert von Can Merey, jeden Mittwoch neu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Tag: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland – jeden Morgen um 7 Uhr.

Unbezahlbar: Wertvolle Tipps und Hintergründe rund ums Geld – immer mittwochs.

Klima-Check: Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu.

Hauptstadt-Radar: Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel – immer dienstags, donnerstags und samstags.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Leben und wir: Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag.

What’s up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur – jeden zweiten Dienstag.