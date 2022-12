Drittes „Stubbe“-Special mit Wolfgang Stumph: Enkelin und Großvater ermitteln gemeinsam

Die Familienszenen des dritten „Stubbe“-Specials „Ausgeliefert“ (28. Dezember, ZDF) mit Wolfgang Stumph sind eine große Freude. Enkelin und Großvater ermitteln gemeinsam, gleichzeitig arbeitet Stubbes Tocher Christiane an einem investigativen Artikel über die Ausbeutung von Fahrradkurieren.

Die junge Schauspielerin Greta Kasalo neben Wolfgang Stumph in einer Szene des Films „Stubbe – Ausgeliefert“, der am 28. Dezember im ZDF ausgestrahlt wird.

Du musst lernen loszulassen, belehrt die Kriminaltechnikerin ihren Lebensgefährten, als Stubbe misstrauisch und etwas eifersüchtig den neuen Freund seiner Tochter beäugt. Das sieht der Pensionär aber gar nicht ein: Was man liebt, will man doch festhalten.

So geht es dem Publikum natürlich auch, weshalb zum Beispiel Thomas Gottschalk selbst mit über 70 noch den vermeintlich jugendlichen „Wetten, dass..?“-Moderator geben darf. TV-Kommissare sind in diesem Alter längst in Rente, weil alles andere unrealistisch wirken würde, aber das ZDF hat einen sympathischen Weg gefunden, wie sie weiterhin ermitteln können: „Ausgeliefert“ ist bereits das dritte „Stubbe“-Special mit Wolfgang Stumph.

Sehenswerte Familienszenen

Der Film firmiert zwar als Krimi, aber tatsächlich sind vor allem die Familienszenen sehenswert. Bei allem Respekt vor der Lebensleistung von Grimmepreisträger Bernd Böhlich: Mitunter wirkt seine Inszenierung wie die Folge einer Vorabendserie, zumal ausgerechnet einige der prominenten Episodengäste seltsam steif und hölzern agieren; erst recht im Vergleich zu Greta Kasalo.

Die kleine Schwester von Mia Kasalo (Hauptdarstellerin der ZDF-Serie „Das Pubertier“) ist ein vollwertiges Mitglied des Ensembles und versieht ihre Rolle als Enkelin Caroline an der Seite von „Großvater“ Stumph mit einer verblüffenden Natürlichkeit. Das mutmaßlich von Böhlich bearbeitete Drehbuch des „Wilsberg“-Autors Markus B. Altmeyer bietet ihr zwar viel Spielmaterial, weil Opa und Enkelin eine gemeinsame „Detektei“ eröffnen, aber wie Greta diesen sympathischen Naseweis mit Leben erfüllt, ist die reinste Freude.

Leiche am Ufer der Elbe gefunden

Hauptdarstellerin ist allerdings Stephanie Stumph: Stubbes Tocher Christiane ist ihrem Vater von Hamburg nach Dresden gefolgt und versucht nun, dort als freie Journalistin Fuß zu fassen. Türöffner soll ein investigativer Artikel über die Ausbeutung von Fahrradkurieren werden. Als Informantin dient ihr eine junge Frau, die für einen Lieferdienst gearbeitet hat. Mitten im Gespräch will Sonja (Ella Morgen) beim veganen Imbiss im Erdgeschoss was zu essen besorgen, aber sie kehrt nicht zurück.

Am nächsten Tag wird ihre Leiche am Ufer der Elbe gefunden. Für den ermittelnden Kommissar, Marc Leitner (Jens Atzorn), ist der Fall klar, zumal die Indizien eindeutig sind: Dem Besitzer des Lokals Alter Veganer sind die Lieferdienste regelrecht verhasst, er ist schon zweimal gegenüber Fahrradkurieren gewalttätig geworden; Francis Fulton-Smith hat sichtlich Freude an der Rolle dieses leicht reizbaren und ständig schlecht gelaunten Imbissbetreibers. Leitners Kollegin und Stubbe-Freundin Marlene Berger (Heike Trinker) glaubt dagegen, dass der Ex-Mann (Max Hegewald) seine Finger im Spiel hat: Sonja ist erwürgt worden.

Nach der Bestellung läuft der Countdown

Sehr viel interessanter ist allerdings Christianes Recherche. Sie nimmt einen Job bei dem Kurierdienst an und erfährt am eigenen Leib, was ihre Informantin meinte, als sie von „Druck, Druck, Druck“ sprach. Sobald die Bestellung auf dem Smartphone erscheint, läuft der Countdown: Innerhalb von 30 Minuten muss das Essen bei einem Lokal abgeholt und geliefert werden. Wer pünktlich ist, wird belohnt, wer zu spät kommt, wird bestraft.

Zu allem Überfluss kassiert der Arbeitgeber auch noch das Trinkgeld; Katharina Heyer spielt ihre Rolle als Repräsentantin dieses modernen Sklavensystems unangenehm gut. Ob dieser Teil der Geschichte Böhlich wichtiger war als die Mördersuche, sei dahingestellt; die Inszenierung wirkt jedenfalls deutlich dichter.

Als Klammer zur Krimiebene dient eine sich anbahnende Romanze zwischen Leitner und Christiane. Derweil haben Caroline und ihr Opa, den sie wie alle anderen schlicht Stubbe nennt, ihren ersten Fall: Einem Freund (Dietrich Hollinderbäumer) des Kommissars ist mit perfider Masche das nagelneue E-Bike geklaut worden, und wie dieser Diebstahl am Ende zur Mordermittlung passt, ist ein kleiner Knüller.

„Stubbe: Ausgeliefert“ läuft am Mittwoch, 28. Dezember, ab 20.15 Uhr im ZDF.