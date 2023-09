So geht es bei „Sturm der Liebe“ weiter

München. Seit ihrer Erstausstrahlung im September 2005 erzählt die erfolgreiche ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ jeden Montag bis Freitag über Liebe, Konflikte und Schicksalsschläge in Bichlheim. Hier lesen Sie, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

„Sturm der Liebe“ am Dienstag, 26.10.2023 – das passiert in Folge 4111

Eleni versucht, ihre Entscheidung für Julian zu rechtfertigen, doch Leander ist nicht bereit, dies zu akzeptieren. Er glaubt, dass sie den größten Fehler ihres Lebens macht. Eleni vertraut sich in ihrer Verzweiflung Alexandra an, die sie auffängt und ihr zur Seite steht, und fühlt sich schließlich in ihrem Entschluss bestärkt. Um diesen zu untermauern, schlägt Eleni Julian spontan vor, bei ihr einzuziehen.

Die Auseinandersetzung zwischen Robert und Michael wird von einem Hilferuf aus der Küche unterbrochen, denn der Tester ist da. Doch zurück in der Küche verletzt sich Robert und muss ins Krankenhaus. Noch dazu vergisst er, Greta eine wichtige Zutat für den Hauptgang zu sagen. Allerdings schafft sie es, die fehlende Zutat herauszuschmecken und so das Gericht zu retten. Daraufhin sind Greta und Hildegard optimistisch, den Tester Mario überzeugt zu haben, doch der hält sich bedeckt. Als Greta ihm am nächsten Morgen über den Weg läuft, macht er ihr klar, dass der „Fürstenhof“ seine Sterne nur unter einer Bedingung behalten kann …

„Sturm der Liebe“ am Mittwoch, 27.9.2023 – das passiert in Folge 4112

Zwar bietet Greta Mario Paroli und droht damit, seine Erpressung publik zu machen, doch er macht ihr klar, dass Aussage gegen Aussage steht. Als er die Almhütte für ein „Date“ mit ihr bucht, gerät Greta unter Druck und sie beschließt, Mario im Alleingang zu überführen. Als sie es gerade schafft, ihm ein Geständnis zu entlocken und es aufzuzeichnen, stürmt Noah in die Hütte.

Lale und Theo sollen bei Michael einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren, worauf beide angesichts ihrer Differenzen wenig Lust haben. Während des Kurses kommt es dann bei der Mund-zu-Mund-Beatmung zu einem nahen Moment, den beide verlegen überspielen. Später steht Theo vor Lales Tür, um sich auszusprechen. Doch Lale kann nicht vergessen, dass er über sie gelästert hat, und stößt ihn vor den Kopf.

Nachdem Alfons gerade noch so eine Konfrontation zwischen Leander und Julian verhindern konnte, macht er seinem Enkel klar, dass er Eleni mit solchen Aktionen nur von sich stößt. Derweil besänftigt Eleni Julian und sucht das Gespräch mit Leander. Dieser verspricht ihr einsichtig, sich künftig aus ihrem Leben rauszuhalten. Doch das ist leichter gesagt als getan, da die beiden in die Organisation des anstehenden Frühlingsfestes eingebunden sind.

„Sturm der Liebe“ am Donnerstag, 28.9.2023 – das passiert in Folge 4113

Greta ist entsetzt, als Mario sie und Noah der Erpressung und Körperverletzung bezichtigt. Zwar beteuert sie ihre Unschuld, aber es fehlen ihr die Beweise, während Marios Veilchen – verursacht durch Noah – eindeutig für seine Version spricht. Derweil versucht Noah vergeblich, Gretas kaputtes Handy mit der belastenden Aufnahme reparieren zu lassen. Als Mario die beiden tatsächlich anzeigt, kündigt Greta von sich aus, um einen Imageschaden vom „Fürstenhof“ abzuwenden. Da schafft es Theo überraschend doch, das Handy zu reparieren …

Theo wird nach Lales verletzenden Worten von traumatischen Erinnerungen aus seiner Kindheit eingeholt. Derweil plagt Lale das schlechte Gewissen und sie sucht die Aussprache mit Theo. Zu ihrer Erleichterung verzeiht er ihr, ist im nächsten Moment aber schon wieder abgelenkt und bei einem anderen Thema. Lale wird langsam klar, dass Theos Kindheitstraumata womöglich tiefere Wunden bei ihm hinterlassen haben könnten.

Julian schwebt im Liebesglück mit Eleni und freut sich auf ihr gemeinsames Kind. Als er jedoch erfährt, dass sie Leander schon vor ihm von der Schwangerschaft erzählt hat, hinterlässt das einen schalen Beigeschmack. Er fragt sich, wie er seinem Nebenbuhler endlich einen Riegel vorschieben könnte. Da bringt ihn Noah unabsichtlich auf eine Idee.

„Sturm der Liebe“ am Freitag, 29.9.2023 – das passiert in Folge 4114

Als der Auftritt einer bekannten Jazz-Sängerin beim Frühlingsfest krankheitsbedingt ausfällt, springt Nicole ein. Arglos schlägt Werner Michael als Pianisten vor. Bei den Proben bringt Nicoles Gesang Michaels Herz zum Schmelzen, was Robert einen Stich versetzt. Aufgewühlt wirft er Michael vor, schon wieder seine Freundin anzuschmachten, was Michael nicht auf sich sitzen lassen will. Schließlich kann er nichts dafür, dass Robert glaubt, Nicole nicht zu genügen. Von Michaels Vorwurf getroffen, entschließt sich Robert, Nicole endlich die Wahrheit zu sagen.

Lale fühlt sich zwar zu Theo hingezogen, aber ihr Verdacht, dass etwas nicht mit ihm stimmt, nagt an ihr. Als sie Leander Theos sprunghafte Verhaltensmuster beschreibt, vermutet Leander einen pathologischen Hintergrund.

Greta tut es leid, dass Noah nun das Nachsehen wegen ihres Alleingangs hat: Zwar hat Mario die Erpressungsanzeige gegen sie notgedrungen zurückgezogen, nicht jedoch die Anzeige wegen Körperverletzung gegen Noah. Als Greta zufällig auf Mario trifft, macht sie ihm eine Ansage.

„Sturm der Liebe“ am Montag, 2.10.2023 – das passiert in Folge 4115

Julian versetzt es einen Stich, als Leander und Eleni bei der Eröffnung des Frühlingsfests für die Organisation gefeiert werden, und bekommt nicht mit, dass Werner die beiden zwangsverpflichtet, beim Boule-Turnier ein Team zu bilden. Als Julian dann mitansehen muss, wie Leander und Eleni sich dabei impulsiv umarmen, gibt ihm das den Rest. Als Eleni später liebe Worte an Julian richtet, macht er ihr einen Antrag – der versehentlich live auf dem Frühlingsfest übertragen wird.

Nicole ist tief enttäuscht über Roberts Geständnis und bricht das Gespräch mit ihm ab. Auch mit Michael will sie nichts mehr zu tun haben, weil sie sich von beiden Männern hintergangen fühlt. Allerdings hat sie die Größe, ihren Auftritt auf dem Frühlingsfest mit Michael durchzuziehen. Den Applaus kann sie jedoch nicht wirklich genießen und sie verlässt das Fest, woraufhin Robert sie inständig bittet, ihrer Beziehung noch eine Chance zu geben.

Theo amüsiert sich über Lales übertriebenen sportlichen Ehrgeiz, das Boule-Turnier zu gewinnen, und zieht sie nach ihrer Niederlage etwas auf. Zum Trost macht er ihr dann ein kleines Geschenk, was Lale so süß findet, dass sie sich zu einem Kuss hinreißen lässt.

„Sturm der Liebe“ online streamen

Das Erste bietet das Fernsehprogramm auch als Livestream in der ARD-Mediathek an. Dort lässt sich die neueste Folge „Sturm der Liebe“ zur regulären Sendezeit sowie zeitversetzt abrufen.

Eine Folge von „Sturm der Liebe“ verpasst?

Kein Problem, das Erste zeigt Wiederholungen immer am Tag nach der Ausstrahlung einer neuen Folge morgens um 9.55 Uhr. Die Freitagsfolge wird jeweils am darauffolgenden Montag, ebenfalls um 9.55 Uhr, nochmals gesendet.

Auch auf den Dritten Sendern der ARD sind Wiederholungen von „SdL“ zu sehen. Derzeit laufen Folgen auf hr (je nach Programmplanung ab 6.15 Uhr, 6.20 Uhr, 6.30 Uhr oder 6.35 Uhr), BR (6.30 Uhr), MDR (8.05 Uhr) und NDR (8.10 Uhr).

Außerdem kann man sich Folgen noch bis zu einem Monat nach ihrer Erstausstrahlung auf der Internetseite zu „Sturm der Liebe“ von DasErste.de anschauen. Dort findet man neben Informationen zu den Darstellern und einzelnen Folgen auch ein breites Angebot an Extramaterial sowie einen Blog, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

Wo spielt „Sturm der Liebe“?

Zentraler Handlungsort der Geschichten ist das Hotel Fürstenhof im fiktiven Ort Bichlheim. Als Kulisse dient ein privates Schloss im oberbayerischen Dorf Vagen, etwa eine halbe Autostunde von Rosenheim entfernt. Weitere Drehorte befinden sich auf dem Gelände der Bavaria Film GmbH, wo eine weitere Villa steht, die auch schon als Kulisse für den Historienfilm „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“ diente. In der Serie dient die Villa als Kulisse für den Westflügel des Fürstenhofs.

Die Landschaftsaufnahmen zwischen einzelnen Szenen entstammen dem Voralpenland, unter anderem dient das Tiroler Bergmassiv Zahmer Kaiser als Kulisse.

Traumpaare von „Sturm der Liebe“

Bei so vielen Staffeln kann man schon mal den Überblick über die ganzen Paare verlieren, die im Fürstenhof zueinandergefunden haben. Kriegen Sie noch alle zusammen? Das sind die „SdL“-Traumpaare der jeweiligen Staffel:

Staffel 1: Laura und Alexander

Staffel 2: Miriam und Robert

Staffel 3: Samia und Gregor

Staffel 4: Emma und Felix

Staffel 5: Sandra und Lukas

Staffel 6: Eva und Robert

Staffel 7: Theresa und Moritz

Staffel 8: Marlene und Konstantin

Staffel 9: Pauline und Leonard

Staffel 10: Julia und Niklas

Staffel 11: Luisa und Sebastian

Staffel 12: Clara und Adrian

Staffel 13: Rebecca und William

Staffel 14: Alicia und Viktor

Staffel 15: Denise und Joshua

Staffel 16: Franziska und Tim

Staffel 17: Maja und Florian

Staffel 18: Josie und Paul

Staffel 19: Eleni und Leander

