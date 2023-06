So geht es bei „Sturm der Liebe“ weiter

München. Pünktlich um 15.10 Uhr öffnet Deutschlands beliebtestes Fünfsternehotel Fürstenhof seine Tore und lädt Zuschauer ein, dem Familiendrama rund um den Saalfeld-Clan beizuwohnen. Seit ihrer Erstausstrahlung im September 2005 erzählt die erfolgreiche ARD-Telenovela jeden Montag bis Freitag über Liebe, Konflikte und Schicksalsschläge im malerischen Bichlheim, dem fiktiven Handlungsort der Serie.

„Sturm der Liebe“: aktuelle Sendetermine und Ausfälle

Normalerweise läuft eine neue Folge von „Sturm der Liebe“ werktags von 15.10 Uhr bis 16 Uhr. Hin und wieder kommt es jedoch zu Ausfällen. Vor allem sportlichen Großevents muss die Telenovela häufig weichen. Auch an Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten kommt es regelmäßig zu Programmänderungen. Im Juli geht die Serie in eine dreiwöchige Sommerpause.

Die nächsten Sendetermine und Ausfälle von „Sturm der Liebe“ im Überblick:

Donnerstag, 29.6.2023: Folge 4063

Freitag, 30.6.2023: Folge 4064

Montag, 3.7.2023: keine Folge

Dienstag, 4.7.2023: keine Folge

Mittwoch, 28.6.2023: keine Folge

„Sturm der Liebe“ am Freitag, 30.6.2023: Folge 4064 (letzte Folge vor der Sommerpause)

Vanessa und Carolin sind voller Vorfreude auf ihre Hochzeit und Max findet gemeinsam mit Imani ein schönes Hochzeitsgeschenk. Vor seiner Mutter lässt er die Hoffnung zu, dass aus ihnen beiden vielleicht doch noch etwas werden kann.

Christoph versucht dem Journalisten vorzugaukeln, dass bereits ein ausgearbeitetes Konzept für eine energetische Sanierung des „Fürstenhofs“ vorliegt. Als dieser die Pläne sehen will, gerät Christoph in Not. Er bittet Eleni um Hilfe, die das Konzept gerne erstellen will, und hofft, Herrn Schneider damit zufriedenstellen zu können. Doch dieser möchte in seinem Artikel nun ausgerechnet über die geplanten Bauarbeiten schreiben.

Valentina bittet Werner, Otto eine Chance zu geben und ihn am „Fürstenhof“ arbeiten zu lassen. Der kann seiner Enkelin keinen Wunsch abschlagen, will Otto vorher aber erst einmal kennenlernen. Otto fürchtet jedoch beunruhigt, bei dem Gespräch keine gute Figur zu machen, zumal er nicht mal einen Anzug hat.

Valentina (Aylin Ravanyar, r.) ist Werner (Dirk Galuba, l.) dankbar, dass er Otto möglicherweise Arbeit geben will. © Quelle: ARD/WDR/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Montag, 3.7.2023: keine Folge

Am 3. Juli startet die diesjährige Sommer-Sendepause bei „Sturm der Liebe“. Weiter geht es mit Folge 4065 am Montag, 24. Juli.

„Sturm der Liebe“ online streamen

Das Erste bietet das Fernsehprogramm auch als Livestream in der ARD-Mediathek an. Dort lässt sich die neueste Folge „Sturm der Liebe“ zur regulären Sendezeit sowie zeitversetzt abrufen.

Eine Folge von „Sturm der Liebe“ verpasst?

Kein Problem, das Erste zeigt Wiederholungen immer am Tag nach der Ausstrahlung einer neuen Folge morgens um 9.55 Uhr. Die Freitagsfolge wird jeweils am darauffolgenden Montag, ebenfalls um 9.55 Uhr, nochmals gesendet.

Außerdem kann man sich Folgen noch bis zu einem Monat nach ihrer Erstausstrahlung auf der Internetseite zu „Sturm der Liebe“ von DasErste.de anschauen. Dort findet man neben Informationen zu den Darstellern und einzelnen Folgen auch ein breites Angebot an Extramaterial sowie einen Blog, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

Wo spielt „Sturm der Liebe“?

Zentraler Handlungsort der Geschichten ist das Hotel Fürstenhof im fiktiven Ort Bichlheim. Als Kulisse dient ein privates Schloss im oberbayerischen Dorf Vagen, etwa eine halbe Autostunde von Rosenheim entfernt. Weitere Drehorte befinden sich auf dem Gelände der Bavaria Film GmbH, wo eine weitere Villa steht, die auch schon als Kulisse für den Historienfilm „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“ diente. In der Serie dient die Villa als Kulisse für den Westflügel des Fürstenhofs.

Die Landschaftsaufnahmen zwischen einzelnen Szenen entstammen dem Voralpenland, unter anderem dient das Tiroler Bergmassiv Zahmer Kaiser als Kulisse.

„Sturm der Liebe“ ist deutscher Telenovela-Exportschlager

Auch wenn die Serie inzwischen an Zuschauern eingebüßt hat, liegt sie mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14 Prozent immer noch im zweistelligen Bereich. „Sturm der Liebe“ kann daher als echte Erfolgsgeschichte für Das Erste bezeichnet werden.

2010 gewann die Telenovela den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste tägliche Serie“. 2013 folgte der European Soap Award als „Beste ausländische Serie“. Das Jubiläumsspecial zur 3000. Folge (Erstausstrahlung am 20. September 2018) sahen 1,66 Millionen Zuschauer, es bescherte dem Sender einen Gesamtmarktanteil von 17,4 Prozent.

Produziert wird „Sturm der Liebe“ hierzulande von dem Münchner Fernsehproduktionsunternehmen Bavaria Film. Doch auch in anderen Ländern erschließt sich die deutsche Telenovela ein immer größeres Publikum.

Durch den Verkauf der Rechte an 20 Sender, ist der Erfolg inzwischen weit über den deutschsprachigen Raum hinaus gewachsen. Unter anderem wird die Serie für das italienische, bulgarische, französische, polnische und isländische Fernsehen synchronisiert. Selbst in Kanada wurde „Sturm der Liebe“ bereits ausgestrahlt. Inzwischen ist die deutsche Telenovela zu einem echten Exportschlager geworden.

Traumpaare von „Sturm der Liebe“

Bei inzwischen 17 Staffeln kann man schon mal den Überblick über die ganzen Paare verlieren, die im Fürstenhof zueinandergefunden haben. Kriegen Sie noch alle zusammen? Das sind die „SdL“-Traumpaare pro Staffel:

Staffel 1: Laura und Alexander

Staffel 2: Miriam und Robert

Staffel 3: Samia und Gregor

Staffel 4: Emma und Felix

Staffel 5: Sandra und Lukas

Staffel 6: Eva und Robert

Staffel 7: Theresa und Moritz

Staffel 8: Marlene und Konstantin

Staffel 9: Pauline und Leonard

Staffel 10: Julia und Niklas

Staffel 11: Luisa und Sebastian

Staffel 12: Clara und Adrian

Staffel 13: Rebecca und William

Staffel 14: Alicia und Viktor

Staffel 15: Denise und Joshua

Staffel 16: Franziska und Tim

Staffel 17: Maja und Florian

Maja von Thalheim (Christina Arends) und Florian Vogt (Arne Löber) sind das Traumpaar der 17. Staffel „Sturm der Liebe“. © Quelle: ARD/Christof Arnold

RND/pf/mit Material von ARD