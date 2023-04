„Pro-Atomkraft-Lobby-Sendung“: Kritik an „Tagesthemen“ aus AKW

Am Samstag gehen in Deutschland die letzten Atomkraftwerke vom Netz - „Tagesthemen“-Moderator Ingo Zamperoni begrüßte Zuschauerinnen und Zuschauer deshalb am Freitagabend vor ungewöhnlicher Kulisse: dem Kernkraftwerkes Isar 2. In sozialen Medien stieß die Sendung teils auf massive Kritik.

Essenbach. Anlässlich des bevorstehenden Atomausstiegs Deutschlands hat die ARD ihre „Tagesthemen“-Sendung am Freitagabend live vom Gelände des Kernkraftwerkes Isar 2 in Niederbayern gesendet. In der 45-minütigen Sonderausgabe berichtete Moderator Ingo Zamperoni von seinem exklusiven Besuch in der Anlage - in sozialen Medien gab es allerdings teils massive Kritik an der Sendung.

Der Meiler Isar 2 in Essenbach (Landkreis Landshut) wird am Samstag ebenso vom Netz gehen wie die AKW Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen.

Zu den Gesprächspartnern Zamperonis gehörte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der den Atomausstieg als unverantwortlich kritisierte. Stattdessen forderte er erneut eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten, und zwar ab dem kommenden Winter oder nach der nächsten Bundestagswahl. Auf Kernenergie zu verzichten und auf Kohle zu setzen, sei Doppelmoral. Und: Der Ausbau erneuerbarer Energien müsse beschleunigt werden.

Der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang zufolge steht der Ausstieg aus der Atomkraft zugleich für den Einstieg ins Zeitalter der erneuerbaren Energien. So soll bei Sonnen- und Windenergie wie auch beim Wasserstoff Tempo gemacht werden. Dass aktuell mehr Kohle verbraucht werde, liege nicht am Atomausstieg, sondern an den Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, sagte sie.

Kritik an „Tagesthemen“ bei Twitter

Bei Twitter gab es allerdings etliche kritische Stimmen zu der „Tagesthemen“-Ausgabe. Ein Nutzer meinte, eine „reine Pro-Atomkraft-Lobby-Sendung“ gesehen zu haben.

Ein anderer Nutzer schrieb: „Was ist wohl die Botschaft, die die Tagesthemen senden, wenn sich das Gesicht des Moderators im Kühlwasserbecken der Brennstäbe spiegelt? Lobbygruppen zahlen für solche Bilder Millionen…“

Und ein weiterer Twitter-Nutzer schrieb, in der Sendung sei der Atomausstieg „in vielen ungewohnt folkloristischen und fast schon sentimentalen Facetten bedauert“ worden.

Die „Tagesthemen“ werden für gewöhnlich in einem Studio in Hamburg produziert. Es gab aber schon mehrere Ausnahmen, bei denen die Sendung vollständig oder in Teilen auswärts moderiert wurde. So gab es 2020 eine „Tagesthemen“-Sendung aus Washington anlässlich der US-Wahlen sowie 2022 eine Sendung live aus dem ukrainischen Kiew.

