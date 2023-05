„Tatort: Borowski und die große Wut“: Kommissar ermittelt per Telefon

Es ist schon schade: Im Herbst dieses Jahres feiert Axel Milberg sein 20-jähriges Dienstjubiläum als „Tatort“-Kommissar, doch zwei Jahre später nimmt er Abschied von der Rolle des Kieler Kommissars Klaus Borowski. Seine bisherige Partnerin Almila Bagriacik wird zwar mit einem neu zusammengestellten Team weitermachen, aber der wortkarge, typisch norddeutsche Ermittler wird nur schwer zu ersetzen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit solcher schauspielerischen Kraft prägte Milberg den Kieler „Tatort“, seine insgesamt vier Partnerinnen wurden oft zu bloßen Randfiguren. Auch im neuesten Fall „Borowski und die große Wut“ (Drehbuch: Eva Zahn und Volker A. Zahn), in dem er zwar schwer verletzt außer Gefecht gesetzt ist und Mila Sahin (Bagriacik) deshalb die Ermittlungen leitet, behält er die Fäden in der Hand – mittels Telefon.

Zuvor hatten die beiden noch gemeinsam den Tod einer zweifachen Mutter untersucht, die von einer Unbekannten vom Fahrrad gestoßen und dann von einem Lastwagen überfahren worden war. Nach der Befragung von Schülern einer nahe gelegenen Berufsschule trennten sich ihre Wege, und während Sahin Feierabend machte, ermittelte Borowski offenbar weiter. Er geht eben gern seine eigenen Wege. Doch diesmal wird ihm das zum Verhängnis. Einige Zeit später wird er mit einer schweren Kopfverletzung aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht – wo er sich an kaum etwas erinnern kann. Nur Gedankenfetzen und scheinbar unzusammenhängende Szenen schwirren durch seinen Kopf, ergeben aber kein sinnvolles Bild. Immerhin ist sein Handy noch voll funktionsfähig und sein einziger Kontakt zur Außenwelt – und zu den laufenden Ermittlungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Mädchen bittet um Hilfe

Plötzlich klingelt sein Handy. Ein junges Mädchen, Finja, ist am Apparat, bittet ihn um Hilfe und erzählt, dass ihre Schwester Celina (Caroline Cousin) sie entführt habe. Nachdem das Gespräch beendet ist, erinnert sich Borowski, dass er eine Schülerin mit diesem Namen verhört hat. Und dass Mitschüler sie als aufbrausend und ungewöhnlich aggressiv beschrieben hatten. Als das Telefon wieder klingelt, ist nicht Finja, sondern Celina am Apparat. Und das wiederholt sich im Laufe des Films noch einige Male. Borowski gibt sich in den Gesprächen erstaunlich einfühlsam, ja väterlich. Und Celina scheint tatsächlich mehr in ihm zu sehen als nur den Kommissar. Aber was ist das Motiv für ihre Anrufe, wo sie doch von der Polizei gesucht wird?

Inzwischen haben Sahin und ihr Team das Haus, in dem Celina zuletzt gewohnt hat, durchsucht und eine weitere Leiche gefunden: die ihrer Großmutter. Und Celina gerät in Verdacht, auch dafür verantwortlich zu sein. Borowski hingegen fragt sich, ob auch er in dem Haus war. Das Pfeifen des Haustechnikers (Roger Bonjour) im Krankenhaus scheint ihn daran jedenfalls zu erinnern. Aber warum?

Fragen über Fragen, die der Kommissar außer Dienst in diesem sehenswerten Film klären muss. Ein Film, der vor allem von den Telefongesprächen zwischen Borowski und der jungen Frau lebt. Keine leichte Aufgabe für die beiden Schauspieler, aber sie lösen sie mit Bravour. Man erfährt dabei viel über diese Celina, vor allem über ihre verkorkste Kindheit und die unglückliche Rolle ihrer Eltern, die sie zu dieser tragischen Figur, ja zu einer Systemsprengerin gemacht haben. Gleichzeitig gelingt es der Regisseurin Friederike Jehn, die Atmosphäre eines Krankenhauses gut einzufangen, in dem die meisten Szenen spielen.

Aber es gibt auch heitere Momente in dieser düsteren Geschichte. Zum Beispiel eine Ärztin, die jedes Mal, wenn sie mit ihren Patienten spricht, von einem Telefonanruf unterbrochen wird und sofort davoneilt. Oder Borowskis mehrmalige Versuche, das Krankenhaus auf eigenes Risiko zu verlassen, die immer im letzten Moment scheitern. Komisch ist auch seine Phobie vor Schnittblumen. Und dann ist da noch seine geheimnisvolle, fast surrealistisch gezeichnete Mitpatientin (Sophie von Kessel), die in seinem Zimmer immer am offenen Fenster eine Zigarettenpause einlegt und in Borowski mehr zu sehen scheint als nur den Kommissar. Ein kleiner Wermutstropfen ist allerdings, dass der anfängliche Tod der zweifachen Mutter im ganzen Film keine Rolle spielt. Dennoch: Alles in allem ein sehr gelungener „Tatort“ aus Kiel, den man nicht so schnell vergessen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der „Tatort: Borowski und die große Wut“ läuft am Sonntag, 7. Mai, ab 20.15 Uhr in der ARD.