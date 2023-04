Schmerzhafte Liebe und ein toter Straßenbahnfahrer: der „Tatort“ aus Dortmund

Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) und Peter Faber (Jörg Hartmann) ermitteln am zweiten Tatort, in der Bar „The Bronx".

Liebe tut weh. Wie sehr, das zeigt in atmosphärisch eindrucksvollen Bildern der neue Dortmunder „Tatort – Love is Pain“ (Drehbuch: Bob Konrad, Hanno Hackfort, Regie: Sabine Bernardi). Der zweite ohne Bönisch (Anna Schudt), die im vergangenen Jahr den Serientod starb und eine große Lücke im Team um Peter Faber (Jörg Hartmann) hinterließ. Faber selbst war danach dienstunfähig, kehrt aber in der aktuellen Folge zurück und wird gleich mit einem wirklich bizarren Mord konfrontiert. Das Opfer ist ein Straßenbahnfahrer, der nach Dienstschluss bei einem Kontrollgang durch die leeren Wagen von einem zurückgebliebenen Fahrgast (Nils Hohenhöfel) niedergestochen wird. Die Tat wird nicht nur minutiös von einer Überwachungskamera festgehalten, der Mörder hält anschließend provokativ sein Gesicht in die Kamera und zeigt mit dem Finger auf sein rechtes Auge. Offenbar hat er eine Botschaft. Nur welche?

Die Ermittlungen in diesem merkwürdigen Fall leitet nicht Faber, sondern seine Kollegin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger), die nach Bönischs Tod kommissarisch die Leitung der Mordkommission übernommen hat. Eine Degradierung, die Faber erstaunlich gelassen hinnimmt. Ob das auch in Zukunft so harmonisch bleibt, wird sich zeigen. Zum Dreierteam gehört auch Jan Pawlak (Rick Okon), der allerdings gerade mit einem Sorgerechtsstreit um seine Tochter emotional voll ausgelastet ist.

Ohnehin drängen sich in diesem Tatort die privaten Probleme der Ermittler so sehr in den Vordergrund, dass die Handlung um den Mordfall fast zur Nebensache wird. So hat Faber immer noch schwer am Tod von Bönisch zu knabbern, er agiert auffallend ruhig, auch und gerade bei den anstehenden Vernehmungen. Und auch Herzog hat ein großes Problem: Ihre Mutter, ein von der Polizei gesuchtes Ex-RAF-Mitglied, ist schwer krank und bittet sie um Hilfe. Das bringt sie in einen schweren emotionalen Zwiespalt und zwingt sie zu einer Entscheidung. Liebe tut weh.

Spannung bis zum Schluss

Zum Glück gibt es neben der zugegebenermaßen stark gespielten Trauerarbeit der Ermittler in diesem modernen Großstadtkrimi noch die Polizeiarbeit. Da das Gesicht des Täters bekannt ist, der Staatsanwalt aber eine Fahndung mit Foto ablehnt, holt sich Herzog Hilfe bei einer Kollegin. Diese ist eine so genannte „Super Recognizerin“, die sich Gesichter extrem gut einprägen kann und ein bestimmtes Gesicht unter Tausenden sofort wiedererkennt. Und die nun die Bilder der Überwachungskameras auswertet und dabei für manche nicht immer angenehme Überraschung sorgt.

Der Rest ist Routine, ganz normale Polizeiarbeit, bei der der Zuschauerinnen und Zuschauer wie die Ermittler lange Zeit zwar das Bild des Täters kennen, nicht aber seine Identität und seine Motive. Das ändert sich, als ein zweiter Mord geschieht. Das Opfer ist ein Dortmunder Kneipenwirt, der auf die gleiche Weise getötet wird wie der Straßenbahnfahrer. Und wieder hält der Mörder sein Gesicht provozierend in die Kamera und zeigt mit dem Finger auf sein rechtes Auge. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellt, sind die beiden Opfer gemeinsam zur Schule gegangen, haben damals sogar mit einem dritten Jugendlichen eine kleine Gang gebildet, und dieser schwebt nun möglicherweise in höchster Lebensgefahr. Doch als die Ermittler ihn aufsuchen wollen, stellt sich heraus, dass er schon lange im Krankenhaus im Wachkoma liegt.

Kurzum: Ein komplizierter, auf hohem Niveau inszenierter Fall, in dem es um tragische menschliche Schicksale und Beziehungen geht, der bis zum Schluss spannend bleibt und am Ende eine überraschende Wendung nimmt. Und ein Fall, der zeigt, wie schmerzhaft Liebe und ihre Folgen sein können. Sehenswert.

„Tatort: Love is pain“, ARD, Sonntag, 20.15 Uhr, mit Jörg Hartmann