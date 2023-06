„Tatort: Nacht der Kommissare“: eine skurrile Nacht mit einem Ermittler auf Droge

Stuttgart. „Der Wilde Mann“ ist letztlich zwar ein Nachtclub, zur Hälfte aber eben auch ein Therapieraum für verspannte Schwaben, die mal richtig auf den Pudding hauen wollen. Er scheint fast einer Fantasie von Detlev Buck entsprungen, dem großen, unsentimental veranlagten Filmemacher aus dem Norden, der in den Storys immer ein paar Leute opfert, im Dienste von Humor und Menschenkenntnis.

Humor, das ist nicht unbedingt das große Schwabenthema. Es geht ums Schaffen und ums Geldverdienen in dem Großraum Stuttgart, der in der „Tatort“-Folge „Die Nacht der Kommissare“ ausgeleuchtet wird. Die Kunst des Filmes liegt eindeutig darin, das Geldverdienen und den Witz auf eine Weise zu verbinden, die über­zeugend wirkt und – ja, tatsächlich! – lustig ist. Was zu großen Teilen auch an Thorsten Lannert liegt, dem Kommissar mit seinem Fetisch für den alten Porsche, den er mit der aufgesetzten Lässigkeit von Christian Lindner fährt.

Lannert sieht die Welt wie eine Lavalampe

Richy Müller spielt den Lannert als benebelten Ermittler, im „Wilden Mann“ hat man ihn abgefüllt mit Drogen, was filmisch angenehm schlicht übersetzt wird: Aus Sicht von Lannert sieht die Welt wie eine Lavalampe aus, verquollen, nicht besonders farbecht, ähnlich einem ausgewaschenen Batikkleid vom Flohmarkt. Ein billiger Effekt, im Grunde gar nicht Stil der Schwaben, die jede Schraube oder jedes Auto, das sie bauen, gerne in der deutschen Ingenieursweltklasse unterbringen möchten.

Doch dieser Film geht dahin, wo es einen Schwaben schmerzt. Es wird erzählt von Träumen, wie schön das Leben sein kann, wenn man zu viele Halluzinogene in der Rübe hat, um Porsche zu fahren, oder sich als Bäuerin von seiner Truthahnmast verabschiedet, um auszubrechen aus der Landwirtschaft. Und sich, als sei es der Gipfel des Widerstands, die Fingernägel rot lackiert.

Es geht um richtig große Deals mit hartem Stoff

Shirel Peleg hat das als Regisseurin sehr beherzt und dennoch ruhig, fast sanft in diesen Film gesteckt (Drehbuch: Wolfgang Stauch), den Gegensatz von Pflicht und Rotlicht, von Dienstbeflissenheit und „Mach dich locker“, den Wandel von der alten Ehe in ein Gangsterpaar. Denn darum geht es: Lannert fällt, betäubt von Drogen, als der Zeuge des Verbrechens aus, welches er im Nachtclub sah. Denn Lannert, dieser sonst so kühle Kriminalhandwerker, offenbart nun eine Seele, die fast kindlich wirkt. Er lächelt mondsüchtig, jeden der Kollegen, den er sieht, möchte er umarmen: „Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich dich liebe?“

Lannert wird in seinem Rausch fast zärtlich ausstaffiert, er knipst aus Übermut das Martinshorn seiner Kollegen an, auch wenn er nur in deren Auto sitzt, um auszunüchtern. Doch leider ist er unbrauchbar, um die Lösung dieses Mordes, um den es eben geht, voranzutreiben. Der mutmaßliche Dealer Kellermann wurde enthauptet, Lannert war der Sache auf der Spur. Nun irrt er ohne Orientierung durch den Film. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass sein Kollege Bootz (Felix Klare) nun die Geschäfte führt. Auch dessen Lederjacke kann die Zweifel nicht kaschieren, dass dem Mann der Biss fehlt, vielleicht auch so etwas wie geradlinige Empathie, um draußen auf der Straße wirklich aufzutrumpfen. Bei Detlev Buck, so viel steht fest, würde die Figur zumindest mittelfristig aus dem Weg geräumt.

Es geht nicht nur um Drogen, die man Lannert aufgeschwatzt hat, sondern auch um richtig große Deals mit hartem Stoff. Doch wenn dann statt des teuren, zugesagten Zeugs nur Schnellkochtöpfe in dem Laster stecken, der eigentlich als Aufbruch in ein neues, kriminelles, aber bestens finanziertes Leben vorgesehen war, dann werden kleine Gangster (herrlich als enthemmtes Paar: Rilana Nitsch und Frederic Linkemann) zu Spießbürgern. Und die Bäuerin samt ihrem Bauern (Therese Hämer und Klaus Zmorek), die sich am Betrug bereichern wollten, schauen tief einander in die Augen: Lieben wir uns eigentlich noch? Das sind große Fragen, auch in Schwaben. Größer noch als jede Summe Geld, die sich mit Truthahnmast verdienen lässt.