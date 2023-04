„Tatort“ aus Hannover: Die dunklen Wege der Menschenschleuser

Der Film hat viel zu viele Knoten in der Seele, auch die Kolorierung wirkt zu blass, um wirklich auf ein Happy End zu hoffen. Kriminaltechnisch ist dieser Fall am Ende abgeschlossen, doch was der „Tatort“ uns als Publikum mit in die Nacht gibt, kann nicht befriedigen. Hannover ist als Ort des Krimis überfordert, die Welt in eine Bahn zu lenken, die irgendwie integer oder immerhin empathisch wirken würde. Auch Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, er ermittelt seit zehn Jahren norddeutschen „Tatort“) galt bislang nicht als der Kommissar, der ein Verbrechen mit den Mitteln eines fein gestimmten Fährtenlesers in den Griff bekam. Wenn es hart auf hart kam, nahm der Mann die Beine in die Hand, um die Sache körperlich und offensiv zu lösen.

So viel darf hier verraten werden: Es gibt keine Verfolgungsjagden in dem Stück, wovor sollte man weglaufen? Eine Lähmung legt sich über diese Folge, ein Stillstand, wie die Ruhe vor dem Sturm. In den ersten Bildern stoppt ein Laster, der Fahrer schaut sich um an seinem LKW, er hört Geräusche. Tritt gegen die Reifen, alles okay. Er öffnet das Palettenfach, vier, fünf Menschen purzeln ihm entgegen, eingepfercht in diese enge Box. Sie laufen fort. Flüchtlinge aus Afrika. Nur einer bleibt liegen. Tot. Herzinfarkt. Klaustrophobie und Stress. Er war erst 17 Jahre alt.

Ein Kommissar, der seine Macker-Attitüde überwinden will

„Verborgen“ ist eine „Tatort“-Folge, bei der man schier zerfließen will vor Mitgefühl. Normalerweise ist es sonntagabends Frauensache, seelische Anteilnahme auf den Punkt zu bringen und am Ende die Gemüter wieder einzurenken. Doch nicht nur Falke, sondern auch seine Kollegin Julia Grosz (Franziska Weisz), deren kühle Ratio immer etwas aufreizend ins Drehbuch eingeflochten ist (Drehbuch von Julia Drache und Sophia Ayissi, Regie: Neelesha Barthel), wirkt überfordert mit der Rolle, uns beruhigend an die Hand zu nehmen.

Stellen wir uns also darauf ein, dass der Krimi ein Beben auslöst, das länger währt als 90 Minuten. Er schaut auf Menschen, die in Deutschland ohne Papiere leben, was letztlich einen nicht mehr jungen Afrikaner dazu nötigt, dieses Leben rein verbal auszuradieren: „Uns gibt es gar nicht, wir sind unsichtbar.“ Und dann sagt Falke diesen Satz, der ihn ganz unverhofft in das Charakterfach befördert: „Für mich sind Sie nicht unsichtbar.“

Zuvor hat Falke schon mit diesem Mann, Jon, Vater vom verschwundenen Noah, ein Hühnchen gegessen, nach „Salsa“-Art. Falke gibt sich Mühe, das „Salsa“ richtig auszusprechen, doch immer steckt die Härte eines Norddeutschen in diesem Wort. Das Weiche, das Elastische muss er sich schwer erarbeiten. Sinnbildlich steht das für die Wandlung dieses Kommissars, der seine Macker-Attitüde zwar nicht völlig überwindet, aber spürt, wie gut das tut, sich mal zurückzunehmen. Zuzuhören. Auch einem Mann wie Jon, der illegal in Deutschland lebt.

Von Schleusern und der Liebessehnsucht einer Ärztin

Jon (Alois Moyo) und seine Frau Hope (Sheri Hagen) vermissen Noah, ihren Sohn. Beide sind studierte Leute, sind geflohen aus Simbabwe vor den Repressionen der Regierung, nun müssen sie befürchten, dass der tote junge Mann im LKW ihr Kind ist. Nein, ist es nicht, das ist ein anderer Mann auf diesem Bild des Toten, das Falke ihnen zeigt. Wo aber ist dann Noah? Wollte er nach England, wo man ihm einen neuen Job in Aussicht stellte, besser bezahlt, selbstverständlich dennoch illegal?

Der Film heftet sich an die Fersen von Schleusern, an die Liebessehnsucht einer Ärztin, an feiste Baumagnaten, die Hannover päppeln wollen. Dieser „Tatort“ hält sein Tempo, bleibt konzentriert, er fängt nicht an zu heulen, der Blick bleibt klar. Noahs Mutter ruft zur Kommissarin Grosz: „Sie wollen uns nicht helfen, Sie wollen nur Karriere machen!“ Grosz ruft zurück: „Wenn wir alle so scheiße sind, warum sind Sie dann noch hier?“ Die Folge „Verborgen“ nimmt beide in Schutz, die Mutter und die Kommissarin, erzählt von Liebe zum Kind und von der Hoffnung, durch den Job die Welt moralisch leidlich aufzuräumen. Diese Dialektik geht in großen Teilen auf. Nicht schlecht für einen Film, der sich ein Thema aufgeladen hat, an dem man eigentlich nur scheitern kann.

Der „Tatort: Verborgen“ läuft am Sonntag, 16. April, ab 20.15 Uhr im Ersten.