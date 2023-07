Fans in Aufregung: Deutscher Vorverkauf für Taylor Swift gestartet

Ausverkaufte Stadien und ausflippende Fans – die Zwischenbilanz von Taylor Swifts rekordbrechender „Eras“-Tour lässt sich jetzt schon als außergewöhnlich beschreiben. Kein Wunder, denn es gibt zurzeit wohl wenige Popstars, die dermaßen viele Menschen weltweit in ihren Bann ziehen wie die 33-jährige US-Amerikanerin. Auch in Deutschland ist die Vorfreude auf die im nächsten Jahr anstehenden Konzerte (sieben an der Zahl) riesig. Das macht nicht zuletzt der Ticketvorverkauf deutlich, der am Mittwoch (12. Juli) gestartet ist.

Mehr zum Thema Sieben Konzerte im Sommer 2024 Popsuperstar Taylor Swift kommt nach Deutschland – zwei Zusatzkonzerte in Gelsenkirchen

Wie bei digitalen Ticketverkäufen dieser Größenordnung (allein in Gelsenkirchen könnten für die drei Konzerte rund 240.000 Tickets verkauft werden) fast schon üblich, dürften Serverüberlastungen vielen Fans Stunden des Bangens bescheren. Wohlwissend, was auf sie zukommen könnte, haben viele Menschen auf Twitter und anderen sozialen Medien am Mittwochmorgen Einblicke in ihre Gefühlslage gegeben. Vor allem der Hashtag „I SURVIVED THE GREAT WAR“ wurde dabei von vielen verwendet. Doch warum?

Wieso Swifties „I Survived The Great War“ als Hashtag nutzen

Der Grund für die Verwendung des Hashtags ist schnell gefunden: „I Survived The Great War“ ist ein Lied von Taylor Swift, das auf dem Album „3am Edition“ erschienen ist. Vermutet wird, dass der Song von der Beziehung zwischen Swift und dem Schauspieler Joe Alwyn handelt. Während dieser Zeit hatte die Sängerin sich gerade erst von ihrem langjährigen Freund Calvin Harris getrennt und eine kurze Beziehung mit dem Schauspieler Tom Hiddleston geführt. Zudem hatte sich Swift nach dem Image-schädigen Drama mit Kanye West bei dem MTV Video Music Awards 2009 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der Song symbolisiert für viele somit das Überkommen schwieriger Umstände. Und da kommt der Ticket-Vorverkauf ins Spiel.

Lange Wartezeiten, Probleme mit der Ticketauswahl und die ständige Angst, womöglich leer auszugehen, bestimmten die Situation vieler Taylor-Swift-Fans (Swifties genannt), die sich am Mittwochmorgen, aber auch bei anderen Vorverkäufen, in die Vorverkaufsschlacht begeben haben. Somit ist #I SURVIVED THE GREAT WAR durchaus mit einem Augenzwinkern zu verstehen: Immerhin dürfte es nicht wenige Menschen geben, die für Tickets Stunden vor dem Verkaufsstart aufgestanden sind und bei der Arbeit die Website des Ticketverkäufers permanent im Blick behalten haben.

Eine Auswahl der Tweets am Mittwochmorgen zeichnet ein Bild voller Sorge, Enttäuschung, aber bei manch glücklichem Ticketergatterer eben auch für pure Erleichterung.

Doch erfolgreiche Ticketkäufer...

... rufen auch Neider auf den Plan:

Viele User nehmen den nervenaufreibenden Vorverkaufsprozess mit Humor:

Pure Ekstase nach dem erfolgreichen Ticketkauf dieser Userin:

Und das gute Gefühl, dass der Stress es absolut wert war: