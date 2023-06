In regelmäßigen Abständen recherchiert die RTL-Sendung „Team Wallraff“ zu Missständen bei der Fast-Food-Kette Burger King. Im vergangenen Jahr deckten die Journalistinnen und Journalisten große Mängel in der Hygiene und Lebensmittel­sicherheit auf, das hatte Folgen: Burger King musste das Veggielabel V von mehreren Produkten entfernen, weil die Pattys in Kontakt mit Fleisch gekommen waren. Fünf Filialen mussten vorüber­­gehend schließen.

Damals versprach die Fast-Food-Kette gegenüber dem Team um Investigativjournalist Günther Wallraff die Einführung einer tariflichen Bezahlung und umfassende Hygiene­konzepte. Hat sich bei dem Burger­giganten etwas getan? In der Folge vom Donnerstag recherchierten Wallraffs Reporter erneut bei der Kette.

Zuerst ging es in eine Berliner Filiale. Dort stieß ein Undercover­reporter nicht nur auf Hygiene­mängel, Mitarbeitende etikettierten auch die Haltbarkeits­daten von abgelaufenen Lebens­mitteln um, die eigentlich hätten entsorgt werden müssen – auf diesen Pfusch hatte der Sender schon im vergangenen Herbst aufmerksam gemacht. Mitarbeitenden wärmten zudem Burger und Nuggets wieder auf, wenn sie zu lange in der Auslage lagen.

Veggieburger in Kontakt mit Fleisch

Der betroffene Franchise­nehmer reagierte auf Anfrage verärgert über das Verhalten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Eine Umetikettierung, Umverpackung oder eine Haltezeit­verlängerung verstößt ganz klar gegen die Standards und ist nicht tolerierbar“, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber RTL.

Die Liste der Mängel, auf die der Reporter aufmerksam wurde, ist aber noch länger: Im Kühlhaus, in dem das Fleisch lagerte, herrschte nicht die vorgeschriebene Temperatur von minus 18 Grad, sondern sie lag nur bei minus 11 Grad. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten zudem ohne Handschuhe und hielten sich nicht an das Hygiene­konzept, das der Franchise­nehmer vorschreibt. „Ich habe während meines Einsatzes nicht einmal gesehen, dass sich die Kollegen die Hände gewaschen haben“, berichtete der Reporter. Stattdessen packten einige Mitarbeitende abwechselnd Lebensmittel und Mülleimer an und wuschen sich danach nicht die Hände. Der Reporter beobachtete den Angaben zufolge zudem, dass vegetarische Pattys weiterhin ab und zu in den Behältern für Fleisch­produkte lagerten.

In zwei weiteren Filialen kam es laut der RTL-Reportage zu ähnlichen Vorfällen.

„Sonderkonditionen“ für Mitarbeiter aus Osteuropa und Nordafrika

Ein Informant gestattet dem Team zudem Einblicke in das Personal­planungs­system. Laut „Team Wallraff“ gingen daraus allein in den vergangenen sieben Monaten mehr als 70.000 Rechts­verletzungen hervor, unter anderem Verstöße gegen den Jugend­schutz, beim Mindestlohn und bei Ruhezeiten.

Burger King Deutschland teilte in der Stellungnahme mit, das Unternehmen nehme die Vorwürfe ernst und werde sie von unabhängiger Stelle prüfen lassen. „Zum jetzigen Stand können wir jedoch die von Ihnen erhobenen Vorwürfe nicht nachvollziehen und weisen diese entschieden zurück“, hieß es weiter. Die Angaben würden keine Rückschlüsse auf Rechts­verletzungen erlauben, da die Software nur die von den Mitarbeitenden gestempelte Zeit erfasse.

Auf fragwürdige Methoden stieß das „Team Wallraff“ auch in Dachau: Dort beschäftigte ein Franchise­­nehmer junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Osteuropa und Nordafrika. Die Kosten des Hotels, in dem er sie unterbrachte, zog er ihnen den Angaben zufolge vom Lohn ab – der Franchise­nehmer bezeichnete das gegenüber RTL als „Sonder­konditionen“.

RND/lhen