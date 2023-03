„Temptation Island“ 2023: Was zu Staffel fünf bekannt ist

Lange hielt sich RTL zum Start der fünften Staffel „Temptation Island“ bedeckt. Nun hat der Sender den Start und weitere Infos bekannt gegeben.

Wann startet Staffel fünf von „Temptation Island“?

„Temptation Island“ Staffel fünf startet am 30. März 2023 auf RTL+. Ein Teaser wird eine Woche zuvor auf dem kostenpflichtigen Streamingportal verfügbar sein.

Sendetermine und Livestreams: Wann und wo läuft „Temptation Island“ 2023?

„Temptation Island“ lief bisher immer zunächst auf dem Onlinestreamingdienst RTL+. Im Free‑TV gab es die Folgen hingegen erst ein paar Monate später zu sehen. Laut Presse­mitteilung steht ab dem 30. März 2023 wöchentlich eine von zwölf neuen Episoden sowie eine Wiedersehensshow auf RTL+ zum Abruf bereit. Daraus ergeben sich folgende Sende­termine:

Sneak Peek (Teaser): Do., 23. März 2023

Folge 1: Do., 30. März 2023

Folge 2: Do., 6. April 2023

Folge 3: Do., 13. April 2023

Folge 4: Do., 20. April 2023

Folge 5: Do., 27. April 2023

Folge 6: Do., 4. Mai 2023

Folge 7: Do., 11. Mai 2023

Folge 8: Do., 18. Mai 2023

Folge 9: Do., 25. Mai 2023

Folge 10: Do., 1. Juni 2023

Folge 11: Do., 8. Juni 2023

Folge 12: Do., 15. Juni 2023

Wiedersehensshow: Do., 22. Juni 2023

(Alle Angaben ohne Gewähr.)

„Temptation Island“ 2023: Moderation und Drehort

Lola Weippert übernimmt erneut die Moderation bei „Temptation Island“. Die ursprüngliche Radiomoderatorin steht bei der Realityshow seit Staffel drei vor der Kamera. Laut „RTL News“ befindet sich der Drehort von „Temptation Island“ 2023 in Portugal. Wo genau Staffel fünf abgedreht wurde, ist bisher nicht bekannt – dafür jedoch die Paare:

„Temptation Island“ 2023: Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind dabei

Nico Legat und Sarah

Das wohl prominenteste Paar der aktuellen Staffel bei „Temptation Island“ sind Ex-Fußballer Thorsten Legats Sohn Nico (24) und seine große Liebe Sarah (23). Seit 2020 sind die beiden ein Paar und haben gemeinsam die Corona-Pandemie durchgemacht. Jetzt wollen die beiden die absolute Treueprobe wagen. Wenn alles gut geht, hat der Sohn von „Kasalla“-Legende Thorsten vor, seiner Sarah einen Heiratsantrag zu machen.

Tatum und Louis

Das Paar aus Berlin ist seit 2019 zusammen. Beide pflegen zwei Lebensstile, wie sie unter­schiedlicher kaum sein könnten. Die noch junge Tatum (23) träumt davon, nach ihrem Studium um die Welt zu reisen, während der bodenständigere Louis (27) als Filialdirektor eines Modegeschäfts weiter an seiner Karriere arbeiten will. Ob die beiden eine Zukunft haben, wollen sie jetzt durch den absoluten Treuetest herausfinden.

Loreen und Adam

Loreen (22) und Adam (26) aus Hannover haben sich über Instagram kennengelernt. Loreen ist selbstbewusst, steht gern im Mittelpunkt und liebt die Aufmerksamkeit anderer Männer. Zum Ärgernis für Adam. Ob Loreen es bei harmlosen Flirts belässt oder ob es am Ende Adam ist, der sich zur Untreue verleiten lässt, wird sich in der neuen Staffel zeigen.

Charline und Adrian

2019 haben sich Charline (25) und Adrian (24) auf einer Silvesterparty kennengelernt. Seit knapp einem Jahr teilt sich das Paar eine gemeinsame Wohnung. Doch Eifersucht macht sich breit, seitdem Charline unschöne Nachrichten auf Adrians Handy entdeckt hat. Ob Adrian es schaffen kann, Charline auf der Insel der Versuchung endgültig seine ultimative Loyalität zu beweisen?

Was ist „Temptation Island“? Worum geht es, und wie funktioniert die Show?

Bei „Temptation Island“ geht es darum, die Beziehungen von vier Paaren auf die Probe zu stellen. Besteht das Paar, soll das den ultimativen Beweis von Loyalität und wahrer Liebe darstellen. Zudem winkt eine Gage für die Teilnahme.

RTL quartiert die Kandidatinnen und Kandidaten in traumhaften Luxusvillen auf exotischen Inseln ein, wo sie zwei Wochen lang den Avancen attraktiver Singles widerstehen müssen. Die Paare werden dabei getrennt und in unterschiedliche Ressorts untergebracht, wo bereits zwölf Singles des jeweils anderen Geschlechts in wilden Partys, romantischen Abenteuern und Dates versuchen, die vergebenen Männer beziehungsweise Frauen zu verführen. Was dabei alles passiert, bekommen die Partner und Partnerinnen in regelmäßigen Abständen von Moderatorin Lola Weippert per Video zu sehen. Bittere Vorwürfe, Tränen und üble Beschimpfungen sind da meist vorprogrammiert.

Nach Ablauf der zwei Wochen werden die Paare in der finalen Folge wieder vereint und es kommt zur Aussprache, wobei sich entscheidet, wie und ob es für das Paar noch eine Zukunft gibt oder nicht. Dass dabei die Emotionen hohe Wogen schlagen, erklärt sich von selbst.