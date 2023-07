Leben im Luxus: Hausbesuch bei Papa Rambo

Rambo hat die Ruhe weg: Ganz zahm kämmt Sylvester Stallone, der neben Arnold Schwarzenegger zu den größten Actionstars der Kinogeschichte gehört, das Fell einer wohlgenährten Katze – nur eines von vielen verhätschelten Haustieren in der umwerfenden Luxusvilla der 77-jährigen Hollywoodlegende. Der immer noch muskelbepackte Schauspieler und seine Familie stehen im Mittelpunkt der Realitysoap „The Family Stallone“, die ab Freitag beim Streamingdienst Paramount+ abrufbar ist und Einblicke in den Alltag der Sippe gibt – oder zumindest so tut, als ob.

Was hat die Kinolegende dazu bewogen, ein Kamerateam in die eigenen vier Wände in Los Angeles zu lassen? Der am 6. Juli 1946 in New York geborene Filmstar erklärt es zu Beginn mit einem Hauch von Selbstironie: „Ich dachte: Mein Gott, meine Töchter sind erwachsen. Wäre es nicht großartig, Zeit mit ihnen zu verbringen, ohne dass sie ausweichen können?“ Beim Betrachten der Dokusoap drängt sich aber ein anderer Verdacht auf: Die Töchter Sophia, Sistine und Scarlet sollen gezielt zu Realitystars gemacht werden, denn vor allem um diese drei geht es in der Serie – zu selten sind Momente wie jener, als Stallone sich in einer Pizzeria mit Altstar Al Pacino trifft und kurz einmal echter Hollywoodglanz aufblitzt.

Wenig spektakuläres Luxusleben

Stattdessen muss man die „Pranks“ der Familienmitglieder aushalten – eine Tochter zum Beispiel offenbart Papa Sly bei einem Abendessen, sie sei schwanger und er werde zum ersten Mal Opa. Kurz darauf die Auflösung: Es war nur ein Scherz. Ein andermal landet ein Herz aus Kunststoff, eine Requisite aus Stallones letztem Rambo-Film, auf dem Esstisch: nur Spaß. Die Streiche können aber nicht verschleiern, dass die Serie beileibe nicht so schräg ist wie einst die Dokusoap „The Osbournes“ um den Clan von Rockikone Ozzy Osbourne.

Nicht gerade langweilig, aber eher oberflächlich geht es in „Family Stallone“ um Unverfängliches, der Alltag der US-Sippe ist zwar luxuriös, aber wenig spektakulär. Töchter, die das Nest verlassen, Liebeskummer haben und ihre erste eigene Wohnung einrichten. Sylvester Stallone hat oft eine Zigarre zwischen den Lippen und kultiviert eine Mischung aus Herr im Haus und gutmütigem Ehemann, der zwischen lauter Frauen nichts zu melden hat. Er besucht mit einer Tochter einen Schießstand, wobei er überraschend schlecht zielt, und gelegentlich gewährt er Einblicke in seinen Weisheitsschatz: Zeit sei die einzig wahre Währung im Leben, und man müsse sie sorgfältig ausgeben, mahnt er die Töchter.

Eine zen­trale Rolle spielt auch Stallones Ehefrau Jennifer Flavin (54), die kaum älter aussieht als ihre drei blendend hübschen Töchter. Auch Frank Stallone taucht auf, Sylvesters jüngerer Bruder, der einen Keller voller Sly-Devotionalien hat und im Familienkreis offenbar als eine Art Donald Duck gilt: immer auf der Suche nach dem großen Erfolg, aber vom Pech verfolgt.

Scheidung? Kein Thema!

„Fly on the Wall“ nennt man solche Dokusoaps im Englischen, in denen die Zuschauenden im Privatleben von Stars vermeintlich Mäuschen spielen dürfen. Aber natürlich ist das alles sorgfältig inszeniert, was man allein schon daran erkennt, wie filmreif Jennifer Flavin und Töchterchen Sophie selbst dann gestylt sind, wenn sie sich für ein vertrauliches Mutter-Tochter-Gespräch vermeintlich spontan aufs Bett kuscheln. Die Stallones inszenieren sich als laute und sehr herzliche Familie, in der sich alle innig lieben – Themen wie die Ehekrise zwischen Sylvester und Jennifer Flavin werden ausgespart. Die wurde voriges Jahr aktenkundig, als Flavin die Scheidung einreichte, inzwischen soll sich das Paar aber versöhnt haben.

Nicht zuletzt ist „The Family Stallone“ auch Cross-PR für die augenzwinkernde Mafiaserie „Tulsa King“, in der Sylvester einen Mobster auf dem Abstellgleis spielt und die ebenfalls bei Paramount+ zu sehen ist: Die Dokusoap beginnt am Set der Gangstersaga. Eine zweite Staffel von „The Family Stallone“ ist geplant.

„The Family Stallone“, Paramount+, ab Freitag streambar