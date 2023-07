Killerpilze und Hollywoodstars: der Klimawandel als Trendthema von TV-Serien

Im Serienhit „The Last of Us“ (Sky) löst die globale Erwärmung eine Pilzepidemie aus, die alle infizierten Menschen zu Killerzombies macht. In der TV-Adaption von Frank Schätzings Bestseller „Der Schwarm“ (ZDF-Mediathek) rächen sich die Ozeane an der Menschheit für deren Umweltverbrechen, und in der aktuellen südkoreanischen Erfolgsserie „Black Knight“, die bei Netflix zu sehen ist, hat die Luftverschmutzung die Erde im Jahr 2071 unbewohnbar gemacht. Nur drei Beispiele von vielen, die zeigen: Der Klimawandel hat als Thema in Serien Hochkonjunktur – was nur allzu logisch ist in einer Zeit, in der die Bedrohung durch die Folgen der globalen Erwärmung immer greifbarer wird. Climate Fiction oder abgekürzt Cli-Fi wird das relativ neue Genre genannt – in Anlehnung an den Begriff Science-Fiction.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oft erzählen die Kreativen dabei düstere Geschichten. Es geht um die Ökoapokalypse, den Untergang der Zivilisation und den erbitterten Kampf um die verbliebenen Ressourcen. In der Netflix-Serie „Snowpiercer“ etwa friert der Erdball ein, die letzten Menschen nutzen einen fahrenden Megazug, der aber am Ende zerschellt, als Arche Noah. In der norwegischen Mysterysaga „Ragnarök“ (Netflix) verwandelt sich ein Teenager im Kampf gegen Umweltzerstörung in eine Inkarnation des Gottes Thor. Die deutsche Serie „A Thin Line“ (Paramount+) über zwei junge Klimaaktivistinnen im Kampf für die Umwelt ist dagegen mit ihrem sachlichen Realismus eher die Ausnahme.

„The Day After Tomorrow“ gab den Startschuss

Als Initialzündung für Cli-Fi gilt Experten der Film „The Day After Tomorrow“ von 2004. Ein von Dennis Quaid gespielter Forscher erkennt darin, dass der Golfstrom infolge der globalen Erwärmung zusammenbricht – doch niemand will seine unbequemen Warnungen hören. Die Folgen sind in Roland Emmerichs Katastrophenfilm verheerend, fast über Nacht bricht eine tödliche Eiszeit aus. Eine Studie in den USA ergab, dass Filmbesucher unter dem Eindruck des Gesehenen bereit waren, ihr Alltagsverhalten zu ändern, um ihren CO2-Fußabdruck zu verringern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Kann Climate Fiction mit ihren emotionalen Geschichten also die Welt retten, indem sie die Menschen stärker aufrüttelt, als es der Wissenschaft mit all ihren Statistiken gelingt? 2017 baten bei der „Science Week“ in Australien Wissenschaftler eigens Fernsehkreative zum Gespräch, präsentierten ihnen Fakten und Prognosen, um Serien und Filme zu dem brennenden Menschheitsproblem anzuregen. Inzwischen boomt der Klimawandel als Thema, vor allem bei den Streamingdiensten, und Hollywoodstars lassen sich gerne vor den Karren der guten Sache spannen. Der ­AppleTV+-Mehrteiler „Extrapolations“ ist mit Stars wie Meryl Streep, Kit Harington, Sienna Miller oder Tobey Maguire das reinste Schaulaufen der Stars – die Serie rechnet die ökologischen Probleme von heute aufs Jahr 2070 hoch.

Hoffnungslos und düster - aber muss das so sein?

Marinebiologe Jon Copley, Berater bei „Der Schwarm“ (ZDF), glaubt, dass solche Serien das Publikum über die Bedeutung des Themas aufklären können. Andere Experten stehen dem Trend jedoch skeptischer gegenüber. Der Grund: Die Zukunft sieht in den Filmen und Serien oft hoffnungslos düster aus. Manche Forscher befürchten, dass die apokalyptischen Szenarien über die biologische Vernichtung der Zivilisation demotivierend auf das Publikum wirken.

Und in der Tat: Eine Serie wie „Snowpiercer“, wo es am Ende der ersten Staffel nur zwei Überlebende gibt, ist wohl kaum geeignet, einen Geist von „Wir schaffen das“ zu verbreiten. Das Ganze wirke paralysierend und suggeriere, dass es keinen Sinn mache, sich zu engagieren, betont Danielle Endres, Professorin für Umweltkommunikation in Utah.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Szene aus der Netflix-Serie „Snowpiercer". © Quelle: Netflix

Und überhaupt: Das Thema Klimawandel ist bitterernst – aber müssen es Filme und Serien deshalb auch sein? Maxwell Boykoff von der Universität von Colorado in Boulder, äußerte unlängst in einem Interview: Er wünsche sich, dass der Klimawandel öfter mal in eine Satire verpackt wird. Boykoff war Ratgeber beim Film „Don‘t Look Up“ (Netflix) über den Einschlag eines Kometen, eine Parabel auf den Klimawandel, mit Leonardo DiCaprio.