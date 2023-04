„The Masked Singer“ 2023: Wer ist raus? Alle Infos zur achten Staffel

Pro Sieben zeigt neue Folgen von „The Masked Singer“. Staffel acht hat am Samstag, 1. April begonnen. Die populäre Demaskierungsshow geht 2023 mit einer kleinen Neuerung an den Start: So sollen etwa Kameras unter den Masken der Verkleideten platziert werden. Weitere Informationen zur neuen Staffel im Überblick:

– Achtung: Spoiler! –

„The Masked Singer“ aktuell: Wer ist raus?

In der ersten Folge der neuen „Masked Singer“-Staffel wurde das Känguru demaskiert. Unter dem Kostüm befand sich „Tatort“-Schauspieler Jan Josef Liefers.

„The Masked Singer“: alle Masken und Kostüme in Staffel acht

Neun Prominente haben sich für Staffel acht in die aufwendigen Kostüme gewagt. Erstmals stecken dabei Kameras unter den Masken der Verkleideten. So soll das Publikum einen Eindruck von der Perspektive der Promis bekommen. Teilweise sorgen die großen Masken für ein enorm eingeschränktes Sichtfeld.

„Diamantula“

„Frotteefant“

„Igel“

„Känguru“ – enttarnt in Show 1

„Pilz“

„Schuhschnabel“

„Seepferdchen“

„Toast“

„Waschbär“

„The Masked Singer“ 2023: Sendetermine bei Pro Sieben

„The Masked Singer“ läuft immer samstags ab 20.15 Uhr bei Pro Sieben. Insgesamt gibt es in Staffel acht sechs Folgen. Das sind die Sendetermine:

1.4.2023: „The Masked Singer“ – Show 1

8.4.2023: „The Masked Singer“ – Show 2

15.4.2023: „The Masked Singer“ – Show 3

22.4.2023: „The Masked Singer“ – Show 4

29.4.2023: „The Masked Singer“ – Halbfinale

6.5.2023: „The Masked Singer“ – Finale

„The Masked Singer“: ganze Folge im Stream schauen

Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV sind die neuen Folgen von „The Masked Singer“ auch als Livestream auf prosieben.de oder auf Joyn online abrufbar. Wer die Liveshow verpasst hat, kann die aktuelle Folge dort auch im Nachgang als Stream sehen. Um Zugriff auf die Joyn-Mediathek zu bekommen, ist eine Registrierung erforderlich.

Wiederholungen von „The Masked Singer“ bei Pro Sieben und Sixx

Wiederholungen einer neuen Folge von „The Masked Singer“ sind noch in der Nacht der Erstausstrahlung bei Pro Sieben und am Montag darauf bei Sixx beziehungsweise Pro Sieben zu sehen. Das sind die Sendetermine der Wiederholungen:

Sonntag, 2.4.2023, 0.08 Uhr | Pro Sieben: „The Masked Singer“ – Show 1

Montag, 3.4.2023, 20.15 Uhr | Sixx: „The Masked Singer“ – Show 1

Samstag, 8.4.2023, 23.55 Uhr | Pro Sieben: „The Masked Singer“ – Show 2

Montag, 10.4.2023, 20.15 Uhr | Sixx: „The Masked Singer“ – Show 2

Montag, 10.4.2023, 20.15 Uhr | Pro Sieben: „The Masked Singer“ – Show 2

Samstag, 15.4.2023, 23.55 Uhr | Pro Sieben: „The Masked Singer“ – Show 3

Montag, 17.4.2023, 20.15 Uhr | Sixx: „The Masked Singer“ – Show 3

Wie funktioniert „The Masked Singer“?

Bei „The Masked Singer“ schlüpfen Prominente unter Ganzkörperkostüme, sodass dem Publikum ihre Identität verborgen bleibt. In jeder Folge treten die Kostümierten auf und versuchen Publikum und Promi-Rateteam mit einer möglichst imposanten Performance zu begeistern und eine Runde weiter zu kommen. Zuschauerinnen und Zuschauer stimmen per App über ihre Lieblingskostüme ab. Wer am Ende einer Show am wenigsten Stimmen bekommen hat, wird enttarnt und muss die Show verlassen. Das Konzept der Show stammt aus Südkorea, wo „King of Mask Singer“ 2015 erstmals im Fernsehen lief.

Wer ist das Rateteam bei „The Masked Singer“?

In jeder Folge gibt es neue Indizien und Hinweise für das Publikum und Rateteam um Ruth Moschner und Rea Garvey. Pro Show werden sie dabei von einem wechselnden prominenten Gast unterstützt. In Folge eins war Sänger und „The Voice Kids“-Coach Wincent Weiss zu Gast.

/mit Material von Pro Sieben