„The Voice Kids“: alle Infos zur elften Staffel

„The Voice Kids“ 2023: Wann startet die neue Staffel?

Staffel elf von „The Voice Kids“ ist am Freitag, 10. März gestartet. Die zehn Folgen laufen immer freitags auf Sat.1 und Joyn zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

In dem Ableger von „The Voice of Germany“ hoffen Kids und Jugendliche, die prominenten Coaches um Lena-Meyer Landrut und Wincent Weiss von ihrem Talent zu überzeugen. Die Show startet mit den sogenannten Blind Auditions, bei denen die Sänger und Sängerinnen zunächst von den Coaches ausgewählt werden. Danach geht es in das gemeinsame Training, um an den individuellen Fähigkeiten und Stärken der Kids zu arbeiten und sich in den darauffolgenden Shows zu beweisen.

„The Voice Kids“ 2023: alle Sendezeiten und ‑termine im Überblick

Sendung Datum Uhrzeit und Sender Folge 1, Blind Audition Freitag, 10, März 2023 20.15 Uhr auf Sat.1, Joyn Folge 2, Blind Audition Freitag, 17. März 2023 20.15 Uhr auf Sat.1, Joyn Folge 3, Blind Audition Freitag, 24. März 2023 20.15 Uhr auf Sat.1, Joyn Folge 4, Blind Audition Freitag, 31. März 2023 20.15 Uhr auf Sat.1, Joyn Folge 5, Blind Audition Freitag, 7. April 2023 20.15 Uhr auf Sat.1, Joyn Folge 6, Blind Audition Freitag, 14. April 2023 20.15 Uhr auf Sat.1, Joyn Folge 7, Battles Freitag, 21. April 2023 20.15 Uhr auf Sat.1, Joyn Folge 8, Battles Freitag, 28. April 2023 20.15 Uhr auf Sat.1, Joyn Folge 9, Sing-offs Freitag, 5. Mai 2023 20.15 Uhr auf Sat.1, Joyn Folge 10, Finale Freitag, 12. Mai 2023 20.15 Uhr auf Sat.1, Joyn

„The Voice Kids“ 2023: Kandidaten und Songs – Wer ist raus, wer noch dabei?

Auch in diesem Jahr stehen wieder viele junge talentierte Menschen auf der Bühne von „The Voice Kids“. Die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind neun Jahre alt, die ältesten sind 15. Diese Kandidatinnen und Kandidaten performen in der ersten Blind Audition am 10. März:

„The Voice Kids“: Teilnehmer in Folge 1

Daniella singt „I Have Nothing“ von Whitney Houston

Jayden singt „You Are The Reason“ von Calum Scott

Toby singt „Easy On Me“ von Adele

Fia singt „Flashlight“ von Jessie J

Mia K. singt „99 Luftballons“ von Nena

Joyce singt „Price Tag“ von Jessie J

Ole singt „Durch den Monsun“ von Tokio Hotel – in Folge eins ausgeschieden

Amelie singt „Jailhouse Rock“ von Elvis Presley

Damian B. singt „Permission to Dance“ von BTS

Dilara singt „Wings“ von Birdy – in Folge eins ausgeschieden

Ellice singt „Grüne Augen“ von Jeremias

Anna A. singt „Driver’s License“ von Olivia Rodrigo – in Folge eins ausgeschieden

David singt „Wildberry Lillet Remix“ von Nina Chuba feat. Juju

„The Voice Kids“: Teilnehmer in Folge 2

Daniella singt „I Have Nothing“ von Whitney Houston.

Lotte singt „Ich Find‘ Dich Scheiße“ von Tic Tac Toe.

Louis singt „When You Say Nothing At All“ von Ronan Keating.

Manon singt „Tourner Dans Le Vide“ von Indila.

Jayden singt „You Are The Reason“ von Calum Scott.

Eliana N. singt „36 Grad“ von 2raumwohnung.

Dominik H. singt „Let It Be“ von The Beatles.

Malina singt „Breaking Me“ von Topic Feat. A7S.

Andrea singt „I Feel Pretty“ von West Side Story.

Alexandra singt „One“ von U2.

Matti & Valentin singen „Jolene“ von Dolly Parton.

Die Coaches bei „The Voice Kids“ im Überblick: Diese Stars sind 2023 in der Jury

Die Coaches der Sat.1-Show „The Voice Kids“ Wincent Weiss (links nach rechts), Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Michi Beck und Smudo. © Quelle: Julian Essink/SAT.1/dpa

Zwar stehen bei „The Voice Kids“ vor allem die Talente im Mittelpunkt, doch natürlich dürfen auch die Coaches nicht fehlen. In den Blind Auditions beurteilen sie die Kids nach ihrem Gesangstalent und holen sie in ihre Teams, wo sie gemeinsam an Songs und Performances arbeiten. Das ist die Jury in Staffel elf von „The Voice Kids“:

Wincent Weiss

Der deutsche Songwriter und Popsänger hat selbst Castingshow­erfahrung, 2013 nahm er an der zehnten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Dort kam Wincent Weiss zwar nur unter die Top 30. Mit dem Song „Unter deiner Haut“ hatte er aber nur wenige Jahre später seinen ersten großen Hit und ist seitdem immer wieder in den deutschen Charts zu finden. Bei „The Voice Kids“ ist er seit 2021 Teil der Jury.

Wincent Weiss bei einem Charity-Konzert in der Elbphilharmonie in Hamburg am 3. März 2023. © Quelle: Christian Charisius/dpa

Lena Meyer-Landrut

Mit dem Eurovision Song Contest 2010 startete Lena ihre Karriere und eroberte Europa im Sturm. „Satellite“ verkaufte sich mehr als 665.000‑mal, weitere Chart­platzierungen folgten. Bei „The Voice Kids“ sitzt Lena 2023 zum achten Mal im Coachingstuhl.

Für Lena Meyer-Landrut ist es bereits die achte Teilnahme als Coachin bei „The Voice Kids“. © Quelle: André Kowalski

Smudo und Michi

Als Mitglieder von Die Fantastischen vier gehören Michael Beck alias „Michi“ und Bernd Schmidt alias „Smudo“ zu den Aushängeschildern von „The Voice Kids“. Mehr als 30 Jahre Erfahrung im Musikbusiness sprechen für sich – die neue Staffel ist ihre dritte Teilnahme als Coachingduo. In der vergangenen Staffel konnten sie erstmals eines ihrer Talente zum Sieg führen.

Die Siegerin bei „The Voice Kids“ 2022, Georgia, jubelt mit ihren Coaches Michi Beck (links) und Smudo von den Fantastischen vier. © Quelle: Joerg Carstensen/dpa

Alvaro Soler

Mit spanischen Sommerhits machte sich der deutsch-spanische Sänger und Songwriter Alvaro Soler einen Namen. Größere Bekanntheit erlangte er in Deutschland vor allem durch „El mismo sol“, „Sofia“ und „La Cintura“. Bei „The Voice Kids“ ist er 2023 schon zum dritten Mal dabei. Neben seiner Musikkarriere ist er auch als Synchron­sprecher tätig, zum Beispiel im Disney-Film „Encanto“.

Der Sänger Alvaro Soler nimmt zum dritten Mal als Coach bei „The Voice Kids“ teil. © Quelle: Alexander Heinl/dpa

„The Voice Kids“-Gewinner: die Sieger aus den letzten Staffeln

Zwischen den Jahren 2013 bis 2022 liefen zehn Staffeln von „The Voice Kids“. Wer zum Schluss gewinnt, wird nicht durch die Coaches, sondern durch die Zuschauerinnen und Zuschauer bestimmt. Diese jungen Talente konnten das Publikum in den finalen Liveshows von sich überzeugen: