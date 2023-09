„The Voice of Germany“ 2023: Sendetermine und Details zur 13. Staffel

Seit dem 21. September 2023 ist „The Voice of Germany“ in die 13. Staffel gestartet. ProSieben hatte diesen Termin in einer Pressemitteilung angekündigt und die Castingshow mit den ikonischen roten Stühlen kehrte pünktlich auf die Bildschirme zurück.

Die diesjährige Staffel verspricht musikalische Talente und emotionale Momente, während die neuen Coaches ihre Aufgaben ernst nehmen und die besten Stimmen Deutschlands suchen. Die Show bleibt ihrem bewährten Konzept treu, bei dem es darum geht, dass sich mindestens ein Coach mit einem umgedrehten Sessel für einen talentierten Sänger oder eine Sängerin entscheidet.

Übertragung von „The Voice of Germany“ im TV und Stream

„The Voice of Germany“ erfolgt sowohl im linearen Fernsehen als auch im digitalen Bereich übertragen. Im Fernsehen wechseln sich ProSieben und Sat.1 bei der Ausstrahlung der Sendungen ab. Wenn Sie die Show lieber online streamen möchten, bietet der sendereigene Streamingdienst Joyn die Möglichkeit dazu.

Sendetermine von „The Voice of Germany“

Die Sendetermine für „The Voice of Germany“ 2023 sind sorgfältig geplant, um sicherzustellen, dass die Zuschauer keine der fesselnden Auditions und Auftritte verpassen. Die Staffel umfasst insgesamt 19 Folgen, die in verschiedene Phasen aufgeteilt sind, darunter Blind Auditions, Battles, Sing-offs und die Finalrunden.

Die Sendungen werden abwechselnd auf ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt und finden zur Primetime statt. Hier sind alle Sendetermine der Folgen bis zum Finale im Dezember:

Folge 1 - Blind Audition 1 (ProSieben und Joyn): 21. September 2023, 20:15 Uhr

Folge 2 - Blind Audition 2 (Sat.1 und Joyn): 22. September 2023, 20:15 Uhr

Folge 3 - Blind Audition 3 (ProSieben und Joyn): 24. September 2023, 20:15 Uhr

Folge 4 - Blind Audition 4 (Sat.1 und Joyn): 29. September 2023, 20:15 Uhr

Folge 5 - Blind Audition 5 (ProSieben und Joyn): 5. Oktober 2023, 20:15 Uhr

Folge 6 - Blind Audition 6 (Sat.1 und Joyn): 6. Oktober 2023, 20:15 Uhr

Folge 7 - Blind Audition 7 (ProSieben und Joyn): 12. Oktober 2023, 20:15 Uhr

Folge 8 - Blind Audition 8 (Sat.1 und Joyn): 13. Oktober 2023, 20:15 Uhr

Folge 9 - Blind Audition 9 (ProSieben und Joyn): 19. Oktober 2023, 20:15 Uhr

Folge 10 - Blind Audition 10 (Sat.1 und Joyn): 20. Oktober 2023, 20:15 Uhr

Folge 11 - Battles (ProSieben und Joyn): 26. Oktober 2023, 20:15 Uhr

Folge 12 - Battles (Sat.1 und Joyn): 27. Oktober 2023, 20:15 Uhr

Folge 13 - Battles (ProSieben und Joyn): 2. November 2023, 20.15 Uhr

Folge 14 - Battles (Sat.1 und Joyn): 3. November 2023, 20.15 Uhr

Folge 15 - Sing-off (Sat.1), 10. November 2023, 20.15 Uhr

Folge 16 - Sing-off (Sat1 und Joyn), 17. November 2023, 20.15 Uhr

Folge 17 - Finalrunden (Sat.1), 24. November 2023, 20.15 Uhr

Folge 18 - Finalrunden (Sat.1), 1. Dezember 2023, 20.15 Uhr

Folge 19 - Finale (Sat.1), 8. Dezember 2023, 20.15 Uhr

Coaches von „The Voice of Germany“ - Wer sitzt in der Jury?

Die Jury von „The Voice of Germany“ ist in diesem Jahr eine aufregende Mischung aus erfahrenen Musikern und Künstlern, die die Aufgabe haben, die besten Talente Deutschlands zu finden. Dabei gibt es in dieser Staffel einige Überraschungen, einschließlich eines Doppelstuhls und neuer Gesichter in der Jury.

Die Coaches von „The Voice of Germany“ 2023 sind:

Ronan Keating : Ein international bekannter irischer Sänger und Mitglied der erfolgreichen Boyband Boyzone.

Shirin David : Die vielseitige deutsche Musikerin, Influencerin und ehemalige „DSDS“-Jurorin.

Giovanni Zarrella : Ein italienisch-deutscher Sänger und Moderator mit jahrelanger Bühnenerfahrung.

Bill und Tom Kaulitz: Die beiden Brüder von der erfolgreichen deutschen Band Tokio Hotel.

Wer moderiert „The Voice of Germany“ in diesem Jahr?

Die Moderatoren von „The Voice of Germany“ 2023 bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Das bewährte Duo, das durch die Show führt, besteht aus:

Melissa Khalaj

Thore Schölermann

Bisherige Gewinner bei „The Voice of Germany“

Die bisherigen Gewinner von „The Voice of Germany“ haben in den vergangenen Staffeln bewiesen, dass sie nicht nur außergewöhnliche Gesangstalente sind, sondern auch das Potenzial haben, in der Musikbranche erfolgreich zu sein. Hier sind die Gewinner der letzten Jahre:

Staffel 1: Ivy Quainoo (Team The BossHoss)

Staffel 2: Nick Howard (Team Rea Garvey)

Staffel 3: Andreas Kümmert (Team Max Herre)

Staffel 4: Charley Ann Schmutzler (Team Michi und Smudo)

Staffel 5: Jamie-Lee Kriewitz (Team Michi und Smudo)

Staffel 6: Tay Schmedtmann (Team Andreas Bourani)

Staffel 7: Natla Todua (Team Samu Haber)

Staffel 8: Samuel Rösch (Team Michael Patrick Kelly)

Staffel 9: Claudia Emmanuela Santoso (Team Alice Merton)

Staffel 10: Paula Dalla Corte (Team Samu Haber und Rea Garvey)

Staffel 11: Sebastian Krenz (Team Johannes Oerding)

Staffel 12: Anny Ogrezeanu (Team Mark Forster)

Wir können gespannt sein, welches Gesangstalent die Show in diesem Jahr hervorbringen wird.