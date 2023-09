The Voice Rap: Sendetermine und Infos

Mit „The Voice Rap“ erhält „The Voice of Germany“ in diesem Jahr ein beeindruckendes Spin-Off, das die besten Rap-Talente Deutschlands in den Mittelpunkt rückt. In dieser Variante der beliebten Castingshow steht der Sprechgesang im Rampenlicht, während erfahrene Rapper als Coaches die Teilnehmer bewerten. Mit diesem Spin-Off bekommen Rapper eine einzigartige Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen und direkt ins Halbfinale von „The Voice of Germany“ einzuziehen.

Start- und Sendetermine von „The Voice Rap“ auf Joyn

„The Voice Rap“ startete erstmals am Donnerstag, dem 14. September 2023. Die Show wird exklusiv auf Joyn ausgestrahlt und neue Folgen werden immer donnerstags um 20:15 Uhr veröffentlicht.

Hier sind die geplanten Sendetermine für „The Voice Rap“ auf Joyn:

Folge 1: Donnerstag, 14.09.2023, um 20:15 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 21.09.2023, um 20:15 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 28.09.2023, um 20:15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 05.10.2023, um 20:15 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 12.10.2023, um 20:15 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 19.10.2023, um 20:15 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 26.10.2023, um 20:15 Uhr

Folge 8: Donnerstag, 02.11.2023, um 20:15 Uhr

So funktioniert „The Voice Rap“

Im Gegensatz zum Originalformat, das auf Gesangsfähigkeiten setzt, dreht sich bei „The Voice Rap“ alles um den Sprechgesang und das Genre des Rap. Dieses Spin-Off bietet talentierten Rappern und Rapperinnen die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und sich in einem Wettbewerb zu behaupten, der ganz speziell auf ihren Stil zugeschnitten ist.

Dabei konzentriert sich die Show zunächst auf die sogenannten „Blind Auditions.“ Während dieser Phase müssen die Kandidaten und Kandidatinnen ihr Können durch ihre Rap-Performance demonstrieren. Die Jury, bestehend aus bekannten und erfahrenen Vertretern der deutschen Rap-Szene, bewertet die Darbietungen, ohne die Talente zu sehen. Ähnlich wie bei „The Voice of Germany“ drehen die Coaches ihre Stühle um, wenn sie beeindruckt sind und ein Talent in ihrem Team haben möchten.

Die Jury von „The Voice Rap“

Eine Besonderheit von „The Voice Rap“ ist dabei die geringere Anzahl von Coaches im Vergleich zum Originalformat. Hier gibt es nur zwei Experten, die den aufstrebenden Talenten in den bekannten roten Stühlen gegenübersitzen. Dabei handelt es sich keine geringeren als um Kool Savas und Dardan. Kool Savas gilt als eine der bedeutendsten Figuren in der deutschen Rap-Szene und einer der wichtigsten Vertreter des Battle-Raps, der maßgeblich dazu beigetragen hat, das Genre im Land populär zu machen. Dardan, ein junger und aufstrebender Rap-Künstler, wurde als „Rap-Überflieger“ angekündigt und bringt eine frische Perspektive in die Jury.

„The Voice Rap“: Das Auswahlverfahren für die Blind Auditions

Die Auswahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen für „The Voice Rap“ erfolgte über ein Scouting-Verfahren, bei dem sich Interessierte ab 16 Jahren bewerben konnten. Die Bewerberinnen und Bewerber hatten die Chance, ihre Rap-Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und sich so für die Blind Auditions zu qualifizieren. Es ist wichtig zu beachten, dass die Anmeldung von den Teilnehmern selbst vorgenommen werden musste, da das Produktionsteam von „The Voice of Germany“ davon abrät, Freunde ohne deren Wissen anzumelden. Dieser Prozess soll gewährleisten, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich aktiv für die Show entschieden haben und ihr Bestes geben können statt von der Nominierung überrascht zu werden.