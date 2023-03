„The Whale“: Bei diesen Streamingdiensten läuft der Oscargewinner

Das Drama „The Whale“ hat bei der Oscarverleihung in Los Angeles zwei Academy Awards gewonnen. Schon beim Filmfestival in Venedig wurde der Film mit drei Preisen ausgezeichnet und war in der Königskategorie „Bester Film“ nominiert. Hier sind alle wichtigen Infos – von Streaming bis Besetzung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo kann man „The Whale“ streamen?

„The Whale“ ist aktuell noch bei keinem deutschen Streamingdienst verfügbar. Im US-iTunes-Store ist der Film für 19,99 US-Dollar erhältlich. Um dort Filme sehen zu können, braucht es unter anderem ein Apple-Konto, in dem die USA als „Land/Region“ ausgewählt sind. Da das Portal nicht vorsieht, in Deutschland US-Filme zu sehen, ist die Einrichtung kompliziert.

Wann läuft „The Whale“ im Kino?

„The Whale“ läuft ab dem 27. April in den Kinos in Deutschland. Der Film feierte seine Premiere bei den Filmfestspielen in Venedig am 4. September 2022. Am 9. Dezember startete „The Whale“ in den amerikanischen Kinos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Worum geht es in „The Whale“?

„The Whale“ handelt von dem stark übergewichtigen Englischprofessor Charlie, der an einer Onlineuniversität unterrichtet. Er führt ein extrem zurückgezogenes Leben. Um seinen Körper nicht zeigen zu müssen, schaltet er bei seinen Onlinevorlesungen die Kamera nicht ein. Die einzige Person, zu der Charlie regelmäßig Kontakt hat, ist seine Pflegerin und beste Freundin Liz. Er sehnt sich danach, wieder eine Beziehung zu seiner 17-jährigen Tochter Ellie zu haben. Die besucht ihn schließlich, ohne ihrer Mutter davon zu erzählen. Vater und Tochter kommen sich langsam näher.

Wer führt bei „The Whale“ Regie?

Regisseur von „The Whale“ ist Darren Aronofsky. Der studierte Anthropologe führte unter anderem auch bei den Filmen „Black Swan“ und „Reqiem for a Dream“ Regie. Aronofsky ist bekannt dafür, in seinen Filme die sogenannte Hip-Hop-Montage einzusetzen. Dabei werden Bilder im Zeitraffer gezeigt und mit Soundeffekten unterlegt, die für eine sich immer wiederholende Handlung stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Schauspieler spielen in „The Whale“ mit?

Die Hauptrolle des Charlie spielt Brendan Fraser, der vielen vor allem durch die Horror-Actionfilmreihe „Die Mumie“ bekannt ist. Tochter Ellie wird von Sadie Sink verkörpert, die in der Netflix-Serie „Stranger Things“ die Rolle der Maxine hat. Hong Chau spielt Charlies Pflegerin Liz, die unter anderem durch ihre Rolle der Elsa in der Satire „The Menu“ bekannt ist.

In welche Kategorien hat „The Whale“ einen Oscar gewonnen?

Brendan Fraser erhielt für seine Rolle als Charlie einen Oscar als „Bester Hauptdarsteller“. In der Kategorie „Bestes Make-up und Frisuren“ gewann der Film ebenfalls eine Trophäe. Fraser wurde für den Dreh mit spezieller Schminke und einem schweren Anzug so hergerichtet, dass er deutlich dicker wirkt, als er tatsächlich ist. Hong Chau, die im Film Liz“spielt, war als „Beste Nabendarstellerin“ für einen Oscar nominiert. Die Trophäe ging jedoch an Jamie Lee Curtis für ihre Rolle als Steuerfahnderin in „Everything Everywhere All at Once“.