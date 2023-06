„The White Lotus“: Erfinder denkt über Prequel nach

Kostenfrei bis 13:50 Uhr lesen

Kreisturnier Bad Segeberg

In 16 unterschiedlichen Touren ritten die Reiterinnen und Reiter aus dem Reiterbund Segeberg-Neumünster am vergangenen Wochenende um die Kreismeisterschaften in Dressur, Springen und Vielseitigkeit. Wiebke Selk vom RuFV Bad Segeberg und Wicki sprangen zum Titel in der kleinen Tour.