Joko Winterscheidts Ausflug ins Nachhaltige

Die Sorglosen der Erde verspüren gerade großen Bedarf, das eigene Gewissen reinzuwaschen. Metallica spenden Teile ihrer Konzerterlöse an Lokalinitiativen. BMW lässt regenbogenbunte Verbrenner über CSDs rollen. Und Heidi Klum simuliert ausgerechnet beim Sex-sells-Kanal Pro Sieben Diversität, während dessen Spaßkanone Joko Winterscheidt nun woanders die Welt retten will. Denn „der Weg dorthin“, raunt es im Dschungelcamp-Tonfall aus dem Off, wurde zum Abenteuer, „das zu groß war, um es auf einem Privatsender zu zeigen“.

Deshalb wechselt er für einen Soloausflug ins Nachhaltige die Plattform und geht zu Prime Video, wo am Mittwoch (7. Juni) „The World‘s Most Dangerous Show“ startet. Die global gefährlichste Unterhaltungssause also, deren Gastgeber zum Auftakt zwar „mehr Explosionen, mehr Gelaber, mehr dummes Zeug“ verspricht oder in Amazons Worten: „Mach, was du willst.“ Wer jedoch schon mal „Joko und Klaas gegen Pro Sieben“ gesehen hat, ahnt bereits, dass er die Aufforderung für verblüffend bedeutsames Entertainment zu nutzen weiß.

Reportageformat, das Klimawandel mit Leichtigkeit inspiziert

An der Seite seines zweieiigen TV-Zwillings verwendet dieser meinungsstarke Kindskopf das Preisgeld von 15 Minuten Sendezeit schließlich regelmäßig für Statements gegen Rassismus, Sexismus, Verschwörungsideologien, ohne dabei je den Spaß zu verlieren. Jetzt investiert er die dreifache Zeit pro Folge in ein Reportageformat, das Ursache und Wirkung des galoppierenden Klimawandels mit einer Leichtigkeit inspiziert, an der sich hauptamtliche Naturschützer durchaus ein Beispiel nehmen dürfen.

Produziert von seiner eigenen Firma Florida TV reist Joko sechs Teile lang gleichermaßen erschüttert und standhaft um eine Welt im Wandel. Er besucht infernalische Katastrophengebiete vom Ahrtal bis Afrika, aber auch Hoffnungsträger in Mecklenburg und Island. Er kritisiert Massenmobilität oder -tierhaltung und trifft dafür Stars wie Bill Gates oder Luisa Neubauer. Auf drei, vier Kontinenten erkundet er die Vor- wie Nachteile technischer oder natürlicher Lösungen, betreibt also einen Aufwand, der beides ist: bedacht und bedenklich.

Joko umrundet im Auftrag des Besseren den halben Globus

Denn während Joko mit seiner vielköpfigen Crew im Auftrag des Besseren den halben Globus umrundet, meldet sich andauernd sein Gewissen und mahnt ihn telefonisch zur Reflexion dieser Art „Social Journalism“ genannter Berichterstattung aus persönlicher Befindlichkeit. „Ist das hier eigentlich Greenwashing?“, fragt er sich dann selbst und schiebt die Zweifel hinterher, ob der profitorientierte, ausbeuterische, energieintensive Konsummaximierungskonzern Amazon als Plattform seiner Mission nicht eher Problem als Lösung sei.

Genau damit befasst sich aktuell auch der ZDF-Artenschützer Dirk Steffens, seit er die umweltbewegte „GEO-Show“ zum früheren Formel-1-Sender RTL holte. Seine Antwort: Wer „die großen Probleme der Menschheit wie Artensterben und Klimawandel lösen will“, müsse Mehrheiten und Durchschnitt erreichen, „beides repräsentiert RTL“. Übersetzt auf Jokos Gefahrenshow: Wem ein einigermaßen lebenswerter Planet am Herzen liegt, der muss Widersprüche aushalten. Klimapolitik bei Amazon zum Beispiel oder Alarmismus mit Humor. Darin besteht nämlich der wahre Mehrwert einer Show, die gar keine ist.

Gegenmittel optimistischer Naivität

Bei aller Verzweiflung über Verheerungen und Kipppunkte verabreicht ihr Gastgeber uns sein Gegenmittel optimistischer Naivität, verpackt es in komödiantisches Drama und vereint also gewissermaßen Pro Sieben mit Arte.

Wenn er Kopenhagens Verkehrskonzepte feiert, dann folglich im drolligen Retrostil Monsieur Hulots. Wenn ihn die Klimaexpertin Maja Göpel durchs Kohlenstoffreservoir Hochmoor führt, stellt er seine Technologiegläubigkeit heiter infrage. Wenn ihn die Widersprüche dennoch überfordern, liegt er auf der Couch und lässt sich vom eigenen Ich therapieren. Selten war Greenwashing wohldosierter.

„The World‘s Most Dangerous Show“ ist ab Mittwoch, 7. Juni, bei Amazon Prime streambar.