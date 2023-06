„My Heart Will Go On“ wegen „Titan“-Unglück erneut in den Charts? Ein Faktencheck

Als 1997 James Camerons Meisterwerk „Titanic“ in die Kinos kam, wurde nicht nur ein Stück Film-, sondern gleichermaßen ein Stück Musikgeschichte geschrieben. Denn mit dem Soundtrack „My Heart Will Go On“ sollte die kanadische Musikerin Celine Dion einen Song beisteuern, der bis heute Kultstatus genießt und generationsübergreifend beliebt ist.

So weit, so bekannt. Doch erlebt der Track 25 Jahre nach seinem Durchbruch derzeit ein Comeback? Schenkt man einem Tweet Glauben, der seit einigen Tagen bei Twitter viral geht, könnte man genau das meinen. Denn darin heißt es, im Zuge des Unglücks um das Tauchboot „Titan“, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen, sei der Song erneut in diverse Charts eingestiegen. Ein Faktencheck.

Tweet berichtet von knapp acht Millionen Spotify-Streams seit „Titan“-Tragödie

Sage und schreibe 13 Wochen war „My Heart Will Go On“ 1997 auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Singlecharts vertreten. 39 Wochen hielt sich der Track insgesamt in ebendieser Hitliste auf und weltweit gab es in besagtem Jahr kaum ein Land, in dessen Charts der Song aus dem „Titanic“-Soundtrack nicht platziert war.

Ein Vierteljahrhundert später soll nun das tragische Schicksal der fünf Insassen des Tauchboots „Titan“, das unterwegs zum Wrack der „Titanic“ war und seit vergangenem Sonntag vermisst wurde, zu einem erneuten Charteinstieg der Single geführt haben – zumindest wenn es nach einem Tweet geht, der seit Donnerstag mehr als elf Millionen Mal bei Twitter gesehen wurde.

„‚My Heart Will Go On‘“ von Celine Dion hat 7,8 Millionen Streams auf Spotify erhalten und steigt nach dem U-Boot-Unglück in dieser Woche auf Platz zwölf der Billboard Top 100 ein“, heißt es in dem Tweet eines Kanals, bei dem es sich Medienberichten zufolge um einen Nachahmer des Popkultur-Accounts „PopBase“ handeln soll. Inzwischen wurde der Tweet seitens Twitter als Falschmeldung eingeordnet.

Auch ein Blick auf die Billboard-Charts zeigt, dass der Song in dieser Woche weder in den Hot 100 noch in den Hot 200 Charts platziert wurde. Die Behauptung, „My Heart Will Go On“ habe in den vergangenen Tagen rund acht Millionen Streams auf Spotify erhalten, lässt sich mit Blick auf die Daten der Spotify-Charts nicht verifizieren.

Während in den USA der tägliche Topsong Morgan Wallen‘s „Last Night“ ist, ist Taylor Swift aktuell die Topkünstlerin der Woche. Der tägliche virale US-Song ist „Krusty Krew Anthem“, ein von Sponge Bob inspirierter Song, der durch Tiktok virale Verbreitung gefunden hat. Währenddessen führt in Deutschland die Neuinterpretation von Otto Waalkes‘ „Friesenjung“ die Spotify-Single-Charts an. Und auch in der Playlist „Spotify-Top-Singles-Global“ ist Celine Dion mit ihrem Kultsong zunächst nicht in den höheren Platzierungen vertreten.

Auch wenn die Charts und täglichen Spotify-Playlisten derzeit noch etwas anderes darlegen – vollends auszuschließen ist eine Rückkehr von „My Heart Will Go On“ möglicherweise dennoch nicht. Denn mit Blick auf das weltweite Suchinteresse bei Google in den letzten sieben Tagen ist ein Trend festzustellen. Gesucht wurden dabei zuletzt etwa Begriffskombinationen wie „titanic submarine my heart will go on“, „oceangate my heart will go on“, „missing submarine my heart will go on“, „titan submarine my heart will go on“ oder „my heart will go on titanic sub“.

USA: „Titanic“ in den Top 10 der meistgesehenen Filme auf Prime Video

Fest steht: Der kanadischen Sängerin Celine Dion ist aktuellem Stand zufolge mit ihrem „Titanic“-Soundtrack bisher noch kein Wiedereinstieg in die Charts gelungen. Doch wie steht es um den Film selbst? Wie die Filmanalyse-Website FlixPatrol berichtet, soll der Blockbuster von 1997 – mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen – es zuletzt in die Top 10 der meistgesehenen Filme auf Prime Video in den USA geschafft haben.

Wie das Portal zudem schreibt, habe der Film am Donnerstag, jenem Tag, an dem die Küstenwache die Implosion des U-Boots bekannt gab – Platz zehn des Rankings erreicht. Am Freitag war der Film dann auf Platz sieben gestiegen. Dabei habe das Portal einen hohen Anstieg des Interesses von Zuschauern aus der ganzen Welt verzeichnet, wie Tabellen und Grafiken auf der Website veranschaulichen.

Vor der Küste Kanadas war vor einer Woche das Tauchboot „Titan“ verschwunden, das Touristen zum Wrack der „Titanic“ bringen sollte. Nach tagelanger Suche gibt es seit Donnerstag die traurige Gewissheit: Das Tauchboot ist 500 Meter vom Wrack der „Titanic“ entfernt implodiert, alle fünf Passagiere sind tot. Auch über 100 Jahre nach dem Unglück fasziniert das Schicksal der gesunkenen und vielfach verfilmten „Titanic“ viele Menschen auf der ganzen Welt.