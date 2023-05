Tschechien beim ESC 2023: der Act, der Song, die Aussichten

Die legendäre Musikmetropole Liverpool ist Gastgeber des 67. Eurovision Song Contests. 26 Länder kämpfen am Samstag um den ESC-Titel 2023. Wir stellen die Teilnehmenden und ihre Songs vor – hier: Vesna aus Tschechien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tschechien beim ESC: Statistik und Chancen

ESC-Teilnahmen: 11 (inklusive Liverpool 2023)

ESC-Siege: 0 (einmal sechster Platz)

Prognose 2023: Bei den Wettanbietern hat Tschechien derzeit eine Gewinnchance von einem Prozent. Stand: 11.5.2023

Das sind Vesna

Die multinationale, sechsköpfige Frauenband Vesna, 2016 gegründet, hat eher überraschend das Finale erreicht. Das Sextett verströmt auf der Bühne als altrosafarbene Schwesternschaft eine sympathische Frauenpower.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist der Song

Der Titel, der slawische Folkelemente mit elektronischen Beats und Rap vermischt, wurde von der tschechischen Bandgründerin Patricie Kanok Fuxová gemeinsam mit der bulgarischen Pianistin Tanita Yanková und der ukrainischen Musikerin Kateryna Vatchenko geschrieben. Alle drei Sprachen kommen – neben Englisch – im Lied vor. Inhaltlich geht es um Female Empowerment, aber auch um den Zusammenhalt der Slawen gegen einen nicht direkt erwähnten, aber für jedermann offensichtlichen Aggressor aus dem Osten.

Das sind die Lyrics von „My Sister’s Crown“:

Moje sestra do kouta nepujde

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ani tebe poslouchat nebude

Moje sestra v srdci je divoká

Copy zaplést, nikdy si nenechá

Moje sestra do kouta nepujde

Ani tebe poslouchat nebude





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

My sister’s crown

Don’t take it down

Don’t take it down





Nobody has right to do it

She’s beautiful

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

And capable

She is her own queen

And she will prove it





You can take your hands back

No one wants more boys dead

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

We’re not your dolls

We’re not your dolls





Life’s not a moneybag

Blood’s on your God’s head

You can’t steal our souls

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

You can’t steal our souls





Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

My sister’s crown

Don’t take it down





Дай ръка не се страхувай

С другите сестри поплувай

В морето ни нямаме място за тези омрази

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Пази, пази

Не тъгувай

Хоп троп момите не са нон-стоп на разположение

Ти просто че сме сестри до край знай!





You can take your hands back

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

No one wants more boys dead

We’re not your dolls

We’re not your dolls

Life’s not a moneybag

Blood’s on your God’s head

You can’t steal our souls

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

You can’t steal our souls





Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

My sister’s crown

Don’t take it down

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

My sister’s crown

Don’t take it down

All the sisters of the world

Come together with a prayer

Choose love over power

Сестро красива

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Корона твоя

Сестро красива (My sister’s crown)

Ой ти сильна (Don’t take it down)

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива (My sister’s crown)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ой ти сильна (Don’t take it down)

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива (My sister’s crown)

Ой ти сильна (Don’t take it down)

Хоробра єдина

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Корона твоя

Сестро красива (My sister’s crown)

Ой ти сильна (Don’t take it down)

Хоробра єдина

Корона твоя

Jsme v srdcích s tebou

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

We stand for you

(Text: Kateryna Vatchenko, Patricie Kaňok, Tanita Yankova)