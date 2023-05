Gewaltverherrlichende Nachricht soll Auslöser für Entlassung von Tucker Carlson gewesen sein

New York. Eine gewaltverherrlichende Textnachricht soll ein Auslöser für die Entlassung des populären rechten US-Moderators Tucker Carlson (53) beim US-Sender Fox News gewesen sein. Wie die „New York Times“ am Dienstag berichtete, beschrieb Carlson darin am 7. Januar 2021, einen Tag nach dem Sturm auf das Kapitol, seine Reaktion auf ein Video.

„Vor ein paar Wochen sah ich mir ein Video von Menschen an, die auf der Straße in Washington kämpften“, soll Carlson geschrieben haben. Mindestens drei „Trump-Typen“ hätten auf das „Antifa-Kind“ eingeprügelt. Das sei „offensichtlich unehrenhaft“, „so kämpfen weiße Männer nicht“, schrieb er demnach. „Doch plötzlich ertappte ich mich dabei, wie ich den Mob gegen den Mann anfeuerte, in der Hoffnung, dass sie ihn härter treffen und ihn töten würden. Ich wollte wirklich, dass sie dem ‚Kind‘ weh tun. Ich konnte es schmecken.“ Die Hautfarbe des Mannes, den er als „Antifa-Kind“ bezeichnete, nannte er nicht.

Carlson habe wenig später selbst gemerkt, dass sein Empfinden nicht in Ordnung sei. „Dann ging irgendwo tief in meinem Gehirn ein Alarm los: Das ist nicht gut für mich. Ich werde zu etwas, das ich nicht sein will. Das ‚Antifa-Kind‘ ist ein Mensch. So sehr ich verachte, was er sagt und tut, so sehr ich sicher bin, dass ich ihn persönlich hassen würde, wenn ich ihn kennen würde, ich sollte mich nicht über sein Leiden freuen.“ Und weiter: „Ich sollte daran denken, dass irgendwo jemand dieses ‚Kind‘ liebt, und würde zermalmt werden, wenn er getötet würde. Wenn mir diese Dinge egal sind, wenn ich die Leute auf ihre Politik reduziere, wie bin ich dann besser als er?“

Millionenschwerer Vergleich mit Dominion: Textnachricht könnte für Fox teuer geworden sein

Die Textnachricht sei an einen Produzenten von Fox News gerichtet gewesen. Der Nachrichtensender erfuhr laut „New York Times“ am Vorabend der Klageverhandlung mit dem Wahlcomputer­hersteller Dominion am 18. April von dem Inhalt des Chats. Das Unternehmen warf Fox News vor, wissentlich Unwahrheiten über Wahlbetrug verbreitet zu haben. Der Sender willigte am ersten Verhandlungstag ein, bevor die Anhörung von Zeugen und die Beweisaufnahme überhaupt begann, Dominion in einem Vergleich fast 787,5 Millionen Dollar zu zahlen, um einem Verleumdungs­prozess zu entgehen. Die brisante Textnachricht von Carlson soll Teil geschwärzter und nicht veröffentlichter Gerichtsakten gewesen sein, die der Redaktion der „New York Times“ von mit dem Rechtsstreit vertrauten Personen zur Verfügung gestellt wurden.

Wie die US-Zeitung weiter berichtete, habe der Vorstand von Fox als Reaktion auf die Nachricht eine externe Anwaltskanzlei mit Ermittlungen gegen Carlson beauftragt. Diese hätte schließlich weitere Probleme zu Tage gebracht und zu der Trennung am 24. April geführt. Unter anderem soll die Textnachricht auch die Einigung auf den millionenschweren Vergleich vorangetrieben haben. Damit habe Fox News verhindern wollen, dass Carlson und weitere brisante Nachrichten veröffentlicht werden, um das eigene Image nicht nachhaltig zu schädigen.

Die „New York Times“ und andere Nachrichtenorganisationen forderten den für den Dominion-Fall zuständigen Richter am Montag auf, einige der redigierten Nachrichten in der Verleumdungs­klage freizugeben.

Tucker Carlson: Rassismus und Verschwörungstheorien

Fox News hatte am 24. April mitgeteilt, dass man sich mit Carlson geeinigt habe, getrennte Wege zu gehen. „Wir danken ihm für seinen Dienst für den Sender als Moderator und davor als Mitarbeiter“, hieß es in der Mitteilung. Einen konkreten Grund nannte der Sender nicht. Carlson reagierte mit einer bei Twitter geteilten Videobotschaft und erhob diffuse Vorwürfe gegen die Medien und die politischen Parteien in den USA. Er behauptete, dass die Meinungsfreiheit im Land unterdrückt werde. Dazu, wie es für ihn weitergehen wird, äußerte er sich nicht. Er sagte lediglich: „Bis bald.“

Carlson prägte Fox News in den vergangenen Jahren und beeinflusste auch die Politik der Republikanischen Partei. Er galt als beliebtester Moderator des konservativen Nachrichtensenders, seit er in der Prime Time bei Fox 2017 Bill O‘Reilly ersetzte. Mit seinen populistischen Äußerungen über die Eliten, mit denen er auf die Durchschnittsamerikaner abzielte, kam er beim überwiegend konservativen Fox-Publikum gut an. Es wurde sogar vermutet, er könnte sich eines Tages selbst um ein politisches Amt bewerben.

Seine Sendungen stießen aber auch immer wieder auf Empörung, etwa als er im März Aufnahmen von Sicherheitskameras vom Sturm auf das Kapitol öffentlich machte, mit denen er die Unruhen von damals herunterspielte. Ex-Präsident Donald Trump sagte daraufhin, damit liefere Carlson eindeutige Beweise, dass seine Anhänger fälschlich für Verbrechen verantwortlich gemacht worden seien.

Carlsons werktägliche Abendsendung schalteten im Schnitt gut drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Darin verbreitete er Verschwörungstheorien sowie offensichtliche Falschmeldungen, und er hetzte gegen Minderheiten. Er äußerte sich rassistisch, machte sexistische und transfeindliche Kommentare und wurde dafür von seinen Fans gefeiert.

