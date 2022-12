TV-Programm an Weihnachten 2022: Wer zeigt was?

Alle Jahre wieder ist das Fernsehprogramm an den Feiertagen gespickt mit allerlei Spielfilmen und TV-Shows. Wer zeigt was an Heiligabend und den Weihnachtstagen? Hier gibt‘s die Highlights in der Übersicht.

TV-Programm an Heiligabend (Samstag, 24.12.2022)

Carmen Nebel im ZDF, Aschenbrödel in der ARD und Kevin bei Sat.1 – An Heiligabend fahren viele TV-Sender mit bewährten Zuschauerlieblingen auf. Actionreich geht es bei RTL Zwei („Stirb langsam“) und Pro Sieben („Iron Man 3“) zu. 3sat verbreitet Festtagsstimmung mit dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. RTL und Vox haben den Weihnachts-Miesepeter „Grinch“ im Programm.

ARD

13.40 Uhr: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (Spielfilm)

15.05 Uhr: Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts (TV-Sketch)

16.10 Uhr: Evangelische Christvesper aus der Auferstehungskirche in Stuttgart-Möhringen (Gottesdienst)

20.15 Uhr: Wenn das fünfte Lichtlein brennt (TV-Film)

21.45 Uhr: Die Feuerzangenbowle (Spielfilm)

23.35 Uhr: Katholische Christmette zum Heiligen Abend (Gottesdienst)

ZDF

10.15 Uhr: Pippi Langstrumpf (Spielfilm)

11.55 Uhr: Michel bringt die Welt in Ordnung (Spielfilm)

13.25 Uhr: Michel in der Suppenschüssel (Spielfilm)

18.00 Uhr: Weihnachten mit dem Bundespräsidenten (Konzert)

20.15 Uhr: Heiligabend mit Carmen Nebel (Musik)

22.30 Uhr: Evangelische Christvesper aus der Saalkirche in Ingelheim (Gottesdienst)

RTL

14.50 Uhr: Das Wunder von Manhattan (Spielfilm)

20.15 Uhr: Der Grinch (Spielfilm)

21.50 Uhr: Santa Clause – Eine schöne Bescherung (Spielfilm)

RTL Zwei

06.10 Uhr: Coraline (Animationsfilm)

13.20 Uhr: Garfield – Der Film (Spielfilm)

14.55 Uhr: Garfield 2 – Faulheit verpflichtet (Spielfilm)

18.05 Uhr: Bob, der Streuner (Spielfilm)

20.15 Uhr: Stirb langsam – Jetzt erst recht (Spielfilm)

22.45 Uhr: Con Air (Spielfilm)

01.00 Uhr: Rambo (Spielfilm)

02.25 Uhr: Rambo II – Der Auftrag (Spielfilm)

03.55 Uhr: Rambo III (Spielfilm)

Sat.1

14.15 Uhr: Matilda (Spielfilm)

16.10 Uhr: Die Geister, die ich rief ... (Spielfilm)

18.05 Uhr: Der Polarexpress (Animationsfilm)

20.15 Uhr: Kevin – Allein zu Haus (Spielfilm)

22.25 Uhr: Charlie und die Schokoladenfabrik (Spielfilm)

Pro Sieben

06.40 Uhr: Wer stiehlt mir die Show? (Quiz-Show)

09.25 Uhr: Wer stiehlt Olli Schulz die Show? (Quiz-Show)

12.20 Uhr: Wer stiehlt mir die Show? (Quiz-Show)

15.05 Uhr: Wer stiehlt Nilam Farooq die Show? (Quiz-Show)

20.15 Uhr: Iron Man 3 (Spielfilm)

22.40 Uhr: Transformers (Spielfilm)

Vox

12.35 Uhr: Und täglich grüßt das Murmeltier (Spielfilm)

16.05 Uhr: Der Grinch (Spielfilm)

18.05 Uhr: Ant-Man (Spielfilm)

20.15 Uhr: Eine zauberhafte Nanny (Spielfilm)

22.50 Uhr: Bad Boys – Harte Jungs (Spielfilm)

Kabel eins

10.40 Uhr: Versprochen ist versprochen (Spielfilm)

12.20 Uhr: Big Daddy (Spielfilm)

14.10 Uhr: Dennis (Spielfilm)

16.15 Uhr: Richie Rich (Spielfilm)

18.05 Uhr: Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel (Spielfilm)

20.15 Uhr: Der Name der Rose (Spielfilm)

Arte

16.00 Uhr: 41. Weltfestival des Zirkus von Morgen (Zirkus-Show)

17.30 Uhr: Christmas in Vienna 2022 (Musik)

18.30 Uhr: Christmas@Home 2022 (Musik)

3sat

14.00 Uhr: Das fliegende Klassenzimmer (Spielfilm)

20.15 Uhr: Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium (Konzert)

22.45 Uhr: Christmas in Vienna – Glanzlichter (Konzert)

00.15 Uhr: Sarah Connor – Not So Silent Night (Konzert)

TV-Programm am 1. Weihnachtstag (Sonntag, 25.12.2022)

Wer Bruce Willis an Heiligabend verpasst hat, bekommt eine zweite Chance: der vierte Teil der Actionreihe läuft um 20.15 Uhr bei RTL Zwei. Überhaupt ist das Programm voll von Sequels: RTL bringt je zweimal Ice Age und Santa Clause mit Tim Allen, Sat.1 liefert die „Home Alone“-Fortsetzung „Allein in New York“, Pro Sieben bleibt Marvel treu („Guardians of the Galaxy Vol. 2″) und bei Kabel eins dreht sich alles um Winnetou und Bud Spencer.

Außerdem am Ersten Weihnachtstag: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wendet sich mit seiner alljährlichen Weihnachtsansprache an die Bevölkerung (ARD und ZDF) und der Papst spendet den Weihnachtssegen (ZDF).

ARD

11.05 Uhr: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (Spielfilm)

15.45 Uhr: Sissi (Spielfilm)

17.30 Uhr: Sissi, die junge Kaiserin (Spielfilm)

19.15 Uhr: Alexander Gerst auf Expedition (1) (Dokumentation)

20.10 Uhr: Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten (TV-Ansprache)

20.15 Uhr: Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (Spielfilm)

ZDF

10.45 Uhr: Katholischer Weihnachtsgottesdienst aus dem Dom St. Nikolaus in Feldkirch, Österreich (Gottesdienst)

12.00 Uhr: Urbi et Orbi – Weihnachtssegen des Papstes in Rom (Gottesdienst)

12.35 Uhr: Das Traumschiff (TV-Film)

19.08 Uhr: Weihnachtsansprache des Bundeskanzlers (TV-Ansprache)

20.15 Uhr: Dalli Dalli – die Weihnachtsshow (Spielshow)

23.20 Uhr: Tatsächlich...Liebe (Spielfilm)

RTL

13.00 Uhr: Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los (Animationsfilm)

14.50 Uhr: Ice Age 4 – Voll verschoben (Animationsfilm)

20.15 Uhr: Ruf der Wildnis (Spielfilm)

22.05 Uhr: Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung (Spielfilm)

00.05 Uhr: Santa Clause 3 – Eine frostige Bescherung (Spielfilm)

RTL Zwei

08.30 Uhr: Casper (Spielfilm)

12.30 Uhr: Hot Shots – Die Mutter aller Filme! (Spielfilm)

14.10 Uhr: Hot Shots! Der 2. Versuch (Spielfilm)

15.50 Uhr: Meine Braut, ihr Vater und ich (Spielfilm)

18.00 Uhr: Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (Spielfilm)

20.15 Uhr: Stirb langsam 4.0 (Spielfilm)

22.40 Uhr: Death Race (Spielfilm)

Sat.1

09.45 Uhr: Der Goldene Kompass (Spielfilm)

11.40 Uhr: Sister Act (Spielfilm)

11.40 Uhr: Sister Act 2 (Spielfilm)

15.45 Uhr: Charlie und die Schokoladenfabrik (Spielfilm)

17.55 Uhr: Kevin – Allein zu Haus (Spielfilm)

20.15 Uhr: Kevin – Allein in New York (Spielfilm)

22.40 Uhr: Nacht im Museum – Das geheimnisvolle Grabmahl (Spielfilm)

Pro Sieben

11.15 Uhr: Iron Man 2 (Spielfilm)

13.35 Uhr: Iron Man 3 (Spielfilm)

15.45 Uhr: Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Spielfilm)

19.00 Uhr: ran Football: NFL Live – Spiel 43 (Sport)

22.20 Uhr: ran Football: NFL Live – Spiel 44 (Sport)

Vox

08.55 Uhr: Die Braut, die sich nicht traut (Spielfilm)

11.05 Uhr: Verliebt in die Braut (Spielfilm)

13.00 Uhr: 10 Dinge, die ich an dir hasse (Spielfilm)

18.30 Uhr: Bad Moms (Spielfilm)

20.15 Uhr: Pretty Woman (Spielfilm)

22.40 Uhr: Bad Boys (Spielfilm)

Kabel eins

06.05 Uhr: Winnetour und sein Freund Old Firehand (Spielfilm)

08.30 Uhr: Winnetou I (Spielfilm)

10.30 Uhr: Winnetou II (Spielfilm)

12.20 Uhr: Winnetou III (Spielfilm)

14.10 Uhr: Eine Faust geht nach Westen (Spielfilm)

18.10 Uhr: Sie nannten ihn Mücke (Spielfilm)

20.15 Uhr: Banana Joe (Spielfilm)

22.10 Uhr: Zwei bärenstarke Typen (Spielfilm)

00.20 Uhr: Zwei sind nicht zu bremsen (Spielfilm)

Arte

20.15 Uhr: Cleopatra (Spielfilm)

00.10 Uhr: Romeo & Juliet (Ballett)

01.40 Uhr: Cirque du Soleil: VOLTA (Zirkus-Show)

3sat

09.00 Uhr: Weihnachten in aller Welt (Konzert)

09.45 Uhr: Weihnachten im Vatikan (Dokumentation)

20.10 Uhr: Ist das Leben nicht schön? (Spielfilm)

TV-Programm am 2. Weihnachtstag (Montag, 26.12.2022)

Der Zweite Weihnachtstag steht beim ZDF im Zeichen des „Traumschiffs“, Das Erste zeigt einen Weihnachts-„Tatort“ mit dem Kommissaren-Duo Leitmayr und Batic. Eine Sonder-Weihnachtsausgabe gibt es auch von „Wer wird Millionär?“ bei RTL. Die Teenie-Vampir-Romanze „Twilight“ flackert bei RTL Zwei über den Bildschirm, Pro Sieben hat „Die Tribute von Panem“ im Programm. Sat. 1 denkt an die Kleinen und zeigt mehrere Animationsfilme. Los geht es bereits um 8.40 Uhr mit Kung Fu Panda, zur Primetime läuft der zweite Teil von „Die Eiskönigin“.

ARD

15.50 Uhr: Der kleine Lord (Spielfilm)

17.30 Uhr: Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin (Spielfilm)

19.15 Uhr: Alexander Gerst auf Expedition (2) (Dokumentation)

20.15 Uhr: Tatort: Mord unter Misteln (Krimi)

ZDF

19.15 Uhr: Album 2022 – Bilder eines Jahres (Dokumentation)

20.15 Uhr: Das Traumschiff (TV-Film)

21.45 Uhr: Kreuzfahrt ins Glück (TV-Film)

23.15 Uhr: Das Traumschiff – Spezial 2022 (Dokumentation)

23.50 Uhr: Notting Hill (Spielfilm)

RTL

17.45 Uhr: Die Welpen feiern Weihnachten – Mit Martin Rütter, Teil 1 (Reality-Doku)

19.05 Uhr: Die Welpen feiern Weihnachten – Mit Martin Rütter, Teil 2 (Reality-Doku)

20.15 Uhr: Wer wird Millionär? – Das Weihnachts-Zockerspecial (Quiz-Show)

RTL Zwei

13.25 Uhr: Twilight – Biss zum Morgengrauen (Spielfilm)

15.45 Uhr: New Moon – Biss zur Mittagsstunde (Spielfilm)

18.05 Uhr: Eclipse – Biss zum Abendrot (Spielfilm)

20.15 Uhr: Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht (Teil 1) (Spielfilm)

22.25 Uhr: Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht (Teil 2) (Spielfilm)

Sat.1

08.40 Uhr: Kung Fu Panda (Animationsfilm)

10.20 Uhr: Kung Fu Panda 3 (Animationsfilm)

14.00 Uhr: Hotel Transsilvanien (Animationsfilm)

15.45 Uhr: Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub (Animationsfilm)

17.30 Uhr: Kevin – Allein in New York (Spielfilm)

20.15 Uhr: Die Eiskönigin 2 (Animationsfilm)

22.10 Uhr: Maleficent: Mächte der Finsternis (Spielfilm)

Pro Sieben

12.35 Uhr: Die Tribute von Panem – The Hunger Games (Spielfilm)

15.05 Uhr: Die Tribute von Panem – Catching Fire (Spielfilm)

18.00 Uhr: Die Tribute von Panem – Mockingjay (Teil 1) (Spielfilm)

20.15 Uhr: Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas (Show)

Vox

20.15 Uhr: Bad Moms 2 (Spielfilm)

22.20 Uhr: Wildcard (Spielfilm)

Kabel eins

20.15 Uhr: Die Glücksritter (Spielfilm)

22.30 Uhr: Auf der Suche nach dem goldenen Krieg (Spielfilm)

Arte

15.35 Uhr: Die Ritter der Tafelrunde (Spielfilm)

20.15 Uhr: Die drei Musketiere (Spielfilm)

3sat

16.00 Uhr: Oh Tannenbaum (TV-Film)

17.30 Uhr: Weihnachts-Männer (TV-Film)

20.15 Uhr: Ken Folletts Eisfieber, Folge 1 (TV-Film)

21.45 Uhr: Ken Folletts Eisfieber, Folge 2 (TV-Film)

23.15 Uhr: Das finstere Tal (Spielfilm)

