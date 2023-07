TV-Quoten: Welche Sendungen am meisten geschaut wurden

Ob Spielfilm, Quizshow oder Nachrichten, das Fernsehprogramm hält für jeden etwas bereit. Auch wenn Video-on-Demand-Angebote das Konsumverhalten verändert haben, gibt es immer noch ein Millionenpublikum, das täglich linear fernsieht. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die TV-Quoten des Vortages.­­

TV-Quoten am Dienstag, 11.7.2023

Das waren die zehn meistgesehenen Sendungen im deutschen Free-TV (Gesamtpublikum):

Sendung Sender Zuschauer (Mio) Quote* (%) In aller Freundschaft - Folge 1021 ARD 3,94 18,3 Tagesschau ARD 3,73 18,1 In aller Freundschaft - Folge 1020 ARD 3,70 17,6 heute journal ZDF 3,09 15,8 heute ZDF 2,86 17,8 Die Rosenheim-Cops (19.27 Uhr) ZDF 2,79 14,7 SOKO Köln ZDF 2,70 19,3 RTL Aktuell RTL 2,50 16,4 Tagesthemen ARD 2,38 14,4 Die Rosenheim-Cops (16.13 Uhr) ZDF 2,31 22,7

Das waren die zehn meistgesehenen Sendungen im deutschen Free-TV (Zielgruppe 14 bis 49 Jahre):

Sendung Sender Zuschauer (Mio) Quote* (%) Tagesschau ARD 0,77 20,5 Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Folge 7805 RTL 0,49 14,1 RTL Aktuell RTL 0,44 16,3 In aller Freundschaft - Folge 1020 ARD 0,41 11,1 heute Journal ZDF 0,41 10,2 In aller Freundschaft - Folge 1021 ARD 0,40 10,3 ZDFzeit: Putins Abgrund ZDF 0,35 9,5 Tagesthemen ARD 0,33 9,3 Exclusiv - Das Star-Magazin RTL 0,30 12,5 Hartz Rot Gold - Folge 1 RTL 2 0,29 8,0

* Quote: Anteil der Zuschauerinnen und Zuschauer verglichen mit den zeitgleich laufenden Sendungen der Konkurrenz.

Marktanteile der deutschen Free-TV-Sender

Welcher Sender hatte das meiste Publikum? Das sind die Top-10-Marktanteile der TV-Sender von Dienstag, 11.7.2023:

Gesamtpublikum

Sender Marktanteil ZDF 13,5 % ARD 11,4 % RTL 7,2 % Vox 5,2 % Sat.1 4,8 % Kabel 1 3,6 % RTL up 3,2 % WDR 3,2 % ZDF neo 3,0 % RTL 2 2,6 %

Zielgruppe 14 bis 49 Jahre

Sender Marktanteil RTL 8,5 % Vox 8,0 % ARD 7,8 % Pro Sieben 7,6 % ZDF 6,5 % RTL 2 5,3 % Sat.1 5,2 % Kabel 1 4,0 % Nitro 3,1 % Pro Sieben Maxx 2,5 %

Was sind TV-Quoten, und wie werden sie berechnet?

Umgangssprachlich handelt es sich bei der „TV-Quote“ um den Marktanteil einer Fernsehsendung. Vereinfacht ausgedrückt zeigt die TV- bzw. Einschaltquote, wie attraktiv eine Sendung verglichen mit der Konkurrenz im gleichen Zeitraum und für eine bestimmte Zielgruppe ist.

Die Einschaltquote einer Fernsehsendung ergibt sich aus dem Anteil an zuschauenden Personen gemessen an der Gesamtzahl aller Personen beziehungsweise Empfangshaushalte, die für die Ermittlung der Nutzungsdaten zur Verfügung stehen. In Deutschland umfasst diese sogenannte Panelgruppe 5000 Haushalte mit rund 10.500 Personen.

Beauftragt mit der Erhebung der Einschaltquoten ist die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Das deutsche Marktforschungsinstitut ermittelt Fernsehnutzungsdaten im gesamten Bundesgebiet und aus 140 Haushalten innerhalb der EU. Auftraggeber ist die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF), ein Zusammenschluss mehrerer Senderfamilien. Hierzu gehören neben den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF auch die privaten Medienunternehmen Pro Sieben Sat.1 und RTL.

Technisch erfolgt die Messung über den sogenannten GfK-Meter, ein Messgerät, das an sämtlichen Fernsehgeräten im Empfangshaushalt installiert wird. Jedes Ein- und Abschalten einzelner Personen des Haushalts wird per Knopfdruck registriert, was eine sekundengenaue Berechnung der Fernsehnutzung ermöglicht.

Wann werden die TV-Quoten veröffentlicht?

Die täglich über den GfK-Meter gesammelten Daten werden zwischen 5 und 6 Uhr nachts an das GfK-Daten-Center in Nürnberg übermittelt und dort ausgewertet. Die hochgerechneten „TV-Quoten“ des zurückliegenden Tages liegen den Fernsehsendern ab circa 8.30 Uhr vor.

Verschiedene Plattformen, wie das Onlinemagazin „DWDL“ oder Quotenmeter.de, verwenden die TV-Quoten, um Tages-, Monats- und Jahresrankings für Sendungen und Sender zu erstellen. Die in diesem Artikel verwendeten Rankings basieren auf Zusammenstellungen der AGF und von DWDL.