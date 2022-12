Wer an Silvester keine Lust aufs Feiern hat, kann sich auch einfach gemütlich vor den Fernseher setzen. Die Sender fahren wieder jede Menge Klassiker und Shows auf. In diesem Text finden Sie die TV-Highlights zum Jahreswechsel.

Natürlich läuft auch „Der Silvesterpunsch“ aus der Serie „Ein Herz und eine Seele“ wieder an Silvester im Fernsehen.

TV-Tipps: Das läuft an Silvester und Neujahr im Fernsehen

Der Jahreswechsel steht an und die TV-Sender trumpfen an Silvester und Neujahr wieder alles auf, was sie an Klassikern, Musikshows und Comedy-Highlights zu bieten haben.

Wer zum Ende des Jahres durchs TV-Programm zappt, findet dort etwa Kinderklassiker wie „Pippi Langstrumpf“, die alljährlichen Silvester-Highlights wie „Dinner for One“ und „Ein Herz und eine Seele: Der Silvesterpunsch“, unzählige Spielfilme - oder Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.

Wir liefern eine Übersicht, was Sie an Silvester und Neujahr im Fernsehen schauen können.

Vormittags: Kinderfilme im ZDF und Märchen in Ersten

Bibi (Lina Larissa Strahl, rechts) und Tina (Lisa Marie Koroll, links).

Ähnlich wie auch schon an Heiligabend kann man sich an Silvester im ZDF mit Kinderfilmen berieseln lassen. Um 8.20 Uhr beispielsweise läuft „Bibi & Tina - Voll verhext!“. Anschließend um 10.05 Uhr erwartet die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer „Das kleine Gespenst“.

Die ARD setzt am Vormittag ebenfalls auf die Unterhaltung der Kleinen. Um 9.20 Uhr läuft ein Spezial der „Sendung mit der Maus“. Im Anschluss kommen Märchenfans auf ihre Kosten: Um 9.50 Uhr läuft im Ersten zunächst das Märchen „Sechse kommen durch die ganze Welt“, danach um 10.50 Uhr „Der Geist im Glas“.

Tagsüber: „Dinner for One“, Ekel Alfred und zahlreiche Comedy-Klassiker

Freddie Frinton als Diener James und May Warden als allein speisende alte Dame Miss Sophie im TV-Klassiker „Dinner for One“. © Quelle: Annemarie Aldag/WDR/NDR/dpa

Kein Silvesterabend ohne Comedyklassiker. Die ARD zeigt um 18.40 Uhr den Silvesterklassiker schlechthin: „Dinner for One“. Dieser läuft am Silvesterabend und an Neujahr wieder auf den unterschiedlichsten Sendern.

Auch „Der Silvesterpunsch“ darf am Silvesterabend nicht fehlen. Die Episode mit Ekel Alfred aus „Ein Herz und eine Seele“ läuft tagsüber in vielen dritten Programmen wie dem WDR, NDR und BR. Los geht‘s im BR um 16.15 Uhr.

Auch Sat.1 fährt ein Nonstop-Comedy-Programm auf. So laufen bereits ab 11.45 Uhr bis 17 Uhr einige Wiederholungen der „Comedy-Märchenstunde“.

Das ZDF wiederholt ab 16 Uhr „Dalli Dalli - die Weihnachtsshow“ aus dem vergangenen Jahr.

Pro Sieben widmet den Silvestertag dem Comedy-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Ab 14.20 Uhr bis zur Primetime stellen sie ihre Highlights aus den diesjährigen Ausgaben von „Joko & Klaas gegen Pro Sieben“ vor. Und auch danach kommen die beiden Komiker noch einmal zum Zuge.

Nachmittags: Musik, Musik, Musik

Oliver Geissen moderiert seit Jahren „Die ultimative Chartshow". © Quelle: Horst Ossinger/dpa

Wer sich mit ein bisschen Musik auf den Silvesterabend eingrooven will, hat ebenfalls viele Gelegenheiten. RTL zeigt ab 8.40 Uhr etwa „Die ultimative Chartshow – Best of 2022“. Anschließend geht es um 12.30 Uhr bis zur Primetime weiter mit „Die ultimative Chartshow – Die Party beginnt″.

Bei Vox beginnt der Musikmarathon schon in den frühen Morgenstunden. Ab 6.15 Uhr laufen den ganzen Tag bis zur Primetime verschiedene Ausgaben der Musikdoku „100 Songs, die die Welt bewegen“.

MTV zeigt ab 14.45 Uhr ein musikalisches „Best of 2022“ mit Partymusikclips zum Reinfeiern. Weiter geht es ab 17.50 Uhr mit den „Jahreschartscharts 2022″.

Wer mit Silvesterklassikern, Comedy-Programm und Musikfernsehen nichts anfangen kann, für den hält der Silvestertag auch etwas Sport bereit. Im Ersten läuft ab 13.30 Uhr die Qualifikation für das Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen und im Anschluss der Langlauf Weltcup.

Abends: Silvestershows

Das kann ja was werden: Joko und Klaas stellen bei Pro Sieben den Klassiker „Dinner for One“ nach. © Quelle: ProSieben/Waya Yeung

Die Prime-Time der TV-Sender ist am Abend bunt gemischt. Die ARD beispielsweise zeigt nach der Neujahrsansprache des Bundeskanzlers (20.10 Uhr) eine „große Silvester-Show“ mit dem Moderatorenduo Francine Jordi und Hans Sigl. Hier geben sich zahlreiche Musikstars das Mikrofon in die Hand, etwa Marianne Rosenberg, Michelle, Beatrice Egli und die Spider Murphy Gang.

Das ZDF zeigt die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers bereits etwas früher um 19.15 Uhr. Traditionell folgt ab 20.15 Uhr die Silvestershow vom Brandenburger Tor. Die Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner feiern mit Musikstars wie Sascha, den Scropions, DJ Bobo und Malik Harris.

Pro Sieben zeigt um 20.15 Uhr eine ganz spezielle Version von „Dinner for One“ – und zwar mit seinen Stars Joko und Klaas. Bei „Silvester für Eins“, das im vergangenen Jahr erstmals ausgestrahlt wurde, schlüpft Klaas in die Rolle von Miss Sophie und Joko in die Rolle des Butlers. Steven Gätjen führt als Conférencier durch den Abend.

Wer keine Lust auf Shows hat, findet im Anschluss bei Pro Sieben Comedy-Unterhaltung mit dem „Schuh des Manitu“ (ab 20.40 Uhr), während Kabel Eins „Miss Maple: Mörder Ahoi“ zeigt und RTL II „Der mit dem Wolf tanzt“ (ab 20.15 Uhr).

Die Highlights am Abend im Überblick:

ARD, 20.15 Uhr: „Die große Silvester-Show“

ZDF, 20.15 Uhr: „Willkommen 2023″

RTL, 20.15 Uhr: „Die ultimative Chart-Show – Die erfolgreichsten Silvester-Party-Hits“

Pro Sieben, 20.15 Uhr: „Silvester für Eins“, danach um 20.40 Uhr „Der Schuh des Manitu – Extra Large“ und ab 22.35 Uhr „Bullyparade – Der Film“.

Kabel Eins, 20.15 Uhr: „Miss Maple: Mörder Ahoi“

RTL II, 20.15 Uhr: „Der mit dem Wolf tanzt“

Vox, 20.15 Uhr: „Queen Forever - Die Freddie Mercury Story“

Neujahr: Blockbuster ohne Ende und das „Traumschiff“

Die Schauspieler Dietmar Bär (links) als Kommissar Freddy Schenk und Klaus J. Behrendt als Kommissar Max Ballauf ermitteln am Neujahrsabend in Köln. © Quelle: Thomas Banneyer/dpa

Am Neujahrsabend stehen zur Primetime verschiedenste Filme auf dem Plan. So zeigt die ARD etwa einen neuen „Tatort: Schutzmaßnahmen“. Die Cops Ballauf und Schenk ermitteln in Köln.

Im ZDF umschifft wieder das „Traumschiff“ die Welt. Dieses Mal geht es für Armin Rohde und Uwe Ochsenknecht als Pärchen auf die Bahamas.

Bei Sat.1 kommen Comedy-Fans auf ihre Kosten. Der Sender zeigt zunächst „Das perfekte Geheimnis“. Anschließend widmet sich der Sender mit dem Biopic „Bohemian Rhapsody“ der Musikgeschichte und Freddie Mercury.

Und da selbstverständlich auch Action an Neujahr nicht fehlen darf, zeigt RTL II den Schlachtenepos „Braveheart“.

Für Sportfans zeigt Pro Sieben bereits ab 19 Uhr American-Football-Liga NFL.

Die Highlights an Neujahr im Überblick:

