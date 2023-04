Elon Musk will Twitter-Nutzern einzelne journalistische Artikel zum Kauf anbieten

San Francisco. Twitter-Besitzer Elon Musk geht nach Konflikten mit Medien mit einem Angebot auf die Branche zu. Im Mai wolle Twitter eine Funktion einführen, bei der Nutzer und Nutzerinnen einzelne journalistische Artikel mit einem Klick kaufen und lesen könnten. Damit könne man die Nutzenden bedienen, die zwar gelegentlich bestimmte Artikel lesen möchten, sich jedoch kein monatliches Abonnement bei einer Zeitung oder einem Online-Medium kaufen wollten, schrieb Musk am Wochenende auf Twitter. Für einen etwas höheren Preis könnten die Nutzer bei Interesse einzelne Artikel kaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Das sollte eine Win-Win-Situation sowohl für die Medienorganisationen als auch für die Öffentlichkeit sein“, schreibt Musk über das neue Feature auf Twitter. Zum Preis der Artikel sowie zu der Funktionsweise dieses Features hat Musk noch keine Angaben gemacht. Voraussetzung für die neue Funktion ist jedoch die Beteiligung der Zeitungsverleger, deren Inhalte auf Twitter angeboten würden.

In den vergangenen Jahren hatte es mehrere Dienste gegeben, die den Einzelverkauf von Medieninhalten anboten - sie schafften es jedoch nicht, das Geschäftsmodell zu etablieren. Darunter beispielsweise das niederländische Start-up Blendle, das 2014 gegründet wurde und 2019 sein Ende verkündete, wie die „Taz“ berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Musk hat in den vergangenen sechs Monaten als Twitter-Besitzer mehrfach mit Medien gestritten. So wurden Journalisten kurzfristig gesperrt, nachdem sie über einen Twitter-Account berichteten, der die Flugbewegungen von Musks Privatjet veröffentlichte. Eine große Kontroverse gab es, nachdem Twitter auf Musks Geheiß öffentliche Sender wie NPR in den USA und die britische BBC zeitweise als staatlich finanziert kennzeichnete. NPR und die kanadische Sendergruppe CBC stellten aus Protest ihre Twitter-Aktivitäten ein.

RND/vkoe/dpa