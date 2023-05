Elon Musk kündigt Rücktritt als Twitter-Chef an – und hat eine Nachfolgerin gefunden

Elon Musk hat offenbar eine Nachfolgerin für den Twitter-Chefposten gefunden. Das kündigte der Tech-Milliardär am Donnerstagabend an – verriet den Namen allerdings noch nicht. Musk hatte bereits im Dezember angekündigt, als Twitter-CEO zurücktreten, sobald die Nachfolge geklärt sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich freue mich, mitteilen zu können, dass ich eine neue CEO für Twitter eingestellt habe“, schrieb Musk bei dem Kurznachrichtendienst. „Sie wird in circa sechs Wochen starten.“ Er selbst werde dann das Amt des Vorstandsvorsitzenden und Technologiervorstands übernehmen und Produkt- und Softwareentwicklung überwachen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Nutzer stimmten für Musk-Rücktritt

Kurz vor Weihnachten hatte Musk angekündigt, als Twitter-Chef zurückzutreten, „sobald ich jemanden finde, der blöd genug ist, den Job zu übernehmen! Danach werde ich nur noch die Software- und Serverteams leiten.“ Twitter-Nutzer hatten sich zuvor in einer von Musk eingeleiteten Umfrage mehrheitlich für dessen Rücktritt ausgesprochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Tech-Milliardär leitet auch noch andere Unternehmen wie den Elektroautobauer Tesla und die Raketenfirma SpaceX. Bei deren Investoren sorgen Musks großes Engagement und die andauernden Turbulenzen bei Twitter für Unmut und Befürchtungen, dass er seine anderen Unternehmen vernachlässigt und ihrem Ruf schadet. Einige wichtige Aktionäre von Tesla haben sich bereits öffentlich beschwert, dass Musks Fokus zu stark auf Twitter liege.

Musk zahlte 44 Milliarden Dollar für Twitter

Musk hatte Twitter im vergangenen Oktober für 44 Milliarden Dollar gekauft. Seine Zeit als „Head of Twitter“ waren bislang von Chaos und Kontroversen geprägt. Direkt nach der Übernahme feuerte er die Führungsriege und löste den Verwaltungsrat auf. Insgesamt verließen bislang rund 6500 von etwa 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Unternehmen, seit Musk übernahm.

Chaos herrschte zuletzt unter anderem rund um die Verifikationshäkchen: Viele Prominente weigern sich, dafür Geld zu bezahlen, sie verloren deshalb ihre alten Häkchen. Das wiederum erleichtert die Verbreitung von prominenten Fakeaccounts. Musk hatte zudem viele gesperrte Nutzerinnen und Nutzer mit rechten politischen Ansichten wieder auf die Plattform gelassen, was für Empörung sorgte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Multimilliardär begründete die Übernahme als Aktion zur Stärkung der Redefreiheit. Kritiker befürchteten jedoch eine weitere Verrohung der Internetplattform. Sie sorgten sich, dass der Eigentümerwechsel zu ungezügelteren Hassbotschaften, Hetze und Desinformationen führen könnte. Musk gelang es bislang nicht, diese Bedenken auszuräumen.

Twitter für Musk bislang eine schlechte Investition

Für Musk war der 44 Milliarden Dollar schwere Twitter-Kauf bisher auch eine schlechte Investition. Bei der jüngsten Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter wurde der Firmenwert nur noch halb so hoch angesetzt, wie Musk in einem BBC-Interview bestätigte. Zugleich behauptete er in einer E-Mail an die Belegschaft, Twitter könne irgendwann 250 Milliarden Dollar wert sein. Die Andeutungen, der Dienst könne die Basis für eine Super-App nach dem Vorbild etwa von WeChat in China werden, gingen bisher aber nicht über bloße Gedankenspiele hinaus.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Mit der Kündigungswelle, erratischen Regeländerungen und anderen brisanten Entscheidungen verschreckte Musk auch Anzeigenkunden – die wichtigste Einnahmequelle. Geschäftszahlen muss Twitter seit Verlassen der Börse nicht mehr nennen. Musk behauptete erst, dass sich die Werbeerlöse zeitweise halbiert hätten und er Twitter mit einer Geldspritze vor der Pleite habe retten müssen. Zuletzt sagte er, dass die Verluste nur noch gering seien. Nach dem Abgang von Werbekunden sollen mehr Aboerlöse her. So dürfen Werbekunden nur noch Anzeigen schalten, wenn sie ein kostenpflichtiges Abo für ein Häkchen-Symbol als Einzelaccount oder Unternehmen abschließen.

RND/seb/dpa