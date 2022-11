Neues Häkchen-System bei Twitter führt zu Fake-Accounts von Promis

Vierfacher Rippenbruch: Bully Herbig singt bei „TV total“ über Unfall von Sebastian Pufpaff

Weil Moderator Sebastian Pufpaff nach einem Unfall verletzt ausfiel, sprang Comedian Michael Bully Herbig am Mittwochabend bei „TV total“ als Moderator ein. In einem in der Show vorgetragenen Lied verriet er dann, welch Missgeschick Pufpaff passiert ist.