Twitter reicht offiziell Klage gegen Elon Musk ein

Es war ein hin und her, dann machte Elon Musk am Freitag endgültig einen Rückzieher beim Kauf von Twitter. Nun geht das Unternehmen den nächsten Schritt und reicht offiziell Klage gegen den Unternehmer ein.

Elon Musk hatte die Vereinbarung zum Kauf von Twitter für aufgelöst erklärt, jetzt reicht Twitter dagegen offiziell Klage an einem Gericht in Delaware, USA, ein. Ziel ist es Musk dazu zu zwingen, die 44-Milliarden-Dollar teure Übernahme des Unternehmens zu vollenden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Musk hatte die Übernahme des Kurznachrichtendiensts am Freitag nach einem langen Katz-und Maus-Spiel abgesagt.

In der Klageschrift wird darauf hingewiesen, dass Musk einen verkäuferfreundlichen Fusionsvertrag vorgeschlagen und unterzeichnet habe. Das Unternehmen wirft ihm in der Anklage jedoch vor, dass er sich nicht an das Vertragsrecht hielt: er glaube offenbar „dass es ihm - im Gegensatz zu jeder anderen Partei, die dem Delaware-Vertragsrecht unterliegt - freisteht, seine Meinung zu ändern, das Unternehmen zu ruinieren, seinen Betrieb zu stören, den Wert für die Aktionäre zu zerstören und zu gehen.“

Rückzug am Freitag

Musks Anwälte begründeten den Rückzieher am Freitag mit angeblich unzureichenden Informationen zur Zahl der Fake-Accounts bei dem Kurznachrichtendienst. Twitter konterte, man halte daran fest, den Verkauf zum vereinbarten Preis abzuschließen und plane, dafür vor Gericht zu gehen. Die Twitter-Aktie sackte im nachbörslichen Handel am Freitag um rund fünf Prozent ab.

RND/lka mit dpa

