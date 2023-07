Hamburger Feuerwehr wird während Bombenentschärfung auf Twitter eingeschränkt

„Sorry, aber du hast das Zugriffslimit erreicht“, war sicher nicht die Nachricht, mit der die Hamburger Feuerwehr am Mittwoch (5. Juni) gerechnet hat, als sie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter über die Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren britischen Weltkriegsbombe im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg informieren wollte.

Die Feuerwehr Hamburg zeigt sich nicht begeistert: „Ist das jetzt Euer Ernst, Twitter?! Wir haben eine aktive Entschärfung einer Fliegerbombe in Hamburg laufen und ihr schreibt wir haben unser Zugriffslimit erreicht??“, schreibt sie auf Twitter mit einem Screenshot, der zeigt, dass das Limit für Tweets erreicht wurde sowie dem Hashtag „Twitterfail“.

Die Reaktionen der Nutzer zu dem Tweet sind ähnlich. „Das kannst du dir nicht ausdenken. Twitter hat sich selbst ins Aus geschossen. Krisenkommunikation ist über dieses Portal nicht mehr adäquat leistbar“, schreibt ein Nutzer. „Twitter ne, war doch mal ein echter Kurznachrichtendienst/Liveticker und dann kam Elon Musk und macht nur Mist. Nix mit schnellen Informationen für alle. Heute, bei dem Sturmtief Poly muss man Infos auch suchen. So ein Irrsinn“, äußert sich eine andere Twitter-Nutzerin unter dem Beitrag.

Jedoch bekommt die Hamburger Feuerwehr auch Gegenwind. Ein Kommentar lautet: „Die Frage ist eher, warum verlassen sich Rettungsdienste auf ein privates, amerikanisches Unternehmen für die wichtige Notfallkommunikation? Sowas passiert dann nämlich, wenn man keine eigenen Kommunikationsstrukturen für Bürger aufbaut.“

Mit dem Hinweis zur Zugriffsbeschränkung ist die Feuerwehr nicht alleine. Nachdem am Freitag rauskam, dass jemand, der nicht eingeloggt ist oder kein Nutzerkonto besitzt, auf Twitter keine Inhalte mehr sehen kann, meldeten zahlreiche Twitter-Nutzer am Wochenende Störungen auf der Plattform. Dass die Störungen jedoch die Folge weiterer Neuerungen für Nutzer sind, ahnte da noch niemand.

Twitter beschränkt Zugriff für Nutzer

Am Samstagabend verkündete Elon Musk, dass der Zugriff auf Profile und Tweets eingeschränkt werde. „Verifizierte Konten sind auf das Lesen von 6.000 Beiträgen pro Tag beschränkt. Nicht verifizierte Konten auf bis zu 600 Beiträge am Tag. Neue, nicht verifizierte Konten auf bis zu 300 Beiträge am Tag“. So ist der Kurznachrichtendienst Twitter seit Samstagnachmittag weltweit für den Großteil seiner Nutzer nur noch eingeschränkt nutzbar.

Musk erklärte, es sei eine vorübergehende Maßnahme, um das Netzwerk nicht zu überlasten. Für den Schritt machte er dabei KI-Unternehmen verantwortlich, die „riesige Datenmengen“ ausspähen.

RND/lb