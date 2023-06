„Tyler Rake: Extraction 2“: Der Supersöldner ist zurück

Er ist tot. Denkt man. Rücklings ist Tyler Rake eine Brücke hinunter in den Buriganga gestürzt, den man nicht umsonst den Todesfluss von Bangladesch nennt. Vorher war er mehrfach angeschossen worden, Blut lief ihm aus dem Mund. Das war’s mit dem Supersöldner, der bis dahin sonst jeden noch so starken Kämpfer erfolgreich außer Gefecht gesetzt hatte.

Damit endete der Blockbuster „Tyler Rake: Extraction“ und damit beginnt nun auch die Fortsetzung des Films. Dass Tyler Rake überlebte, war spätestens klar, als bekannt wurde, dass es eine Fortsetzung geben soll und erste Trailer auf den Markt kamen, in denen der von Chris Hemsworth verkörperte Kämpfer erneut wild um sich schießt und prügelt, im Schlepptau eine Frau mit zwei Kindern.

Im Ruhestand hält es Tyler Rake nicht lange aus

„Tyler, vor neun Monaten warst du klinisch tot“, sagt seine Kollegin Nik Khan, auch im zweiten Teil wieder gespielt von Golshifteh Farahani. Und will ihn damit von weiteren Einsätzen abhalten, ihr liegt etwas an ihm.

Doch im Ruhestand in einer Hütte in der österreichischen Idylle hält der Mann mit der harten Fassade und dem gebrochenen Herzen es eben nicht lange aus. Es ruft eine neue Mission, die ihn diesmal nach Georgien führt. Aus einem Gefängnis soll er die Familie eines skrupellosen Gangsters befreien, mit der ihn auch etwas Persönliches verbindet. Aber mehr sei an dieser Stelle nicht verraten.

Irgendwas verbindet die beiden: Nik Khan (Golshifteh Farahani, links) und Tyler Rake (Chris Hemsworth). © Quelle: Jasin Boland/Netflix

In Teil eins erfuhren die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits, dass das Kind von Tyler in jungen Jahren an Krebs gestorben ist – und er freiwillig in Afghanistan gekämpft hat, statt dem sterbenden Sohn und seiner Frau beizustehen. Aus der Beziehung zu seiner Frau ist seitdem eine Nicht-Beziehung geworden. Aber das war es dann auch schon, viel mehr Charakterskizze gibt der Film nicht her.

Mehr Charakterschärfe in Teil zwei

Der Söldner blieb dieser unsterblich scheinende Kämpfer, dem kein Risiko zu groß ist, mit einem Herz für einen indischen Jungen. Und der Film eine Aneinanderreihung von – zugegebenermaßen gut gemachten, cinematischen – Kampfszenen ohne viel Story. Etwas für hartgesottene Actionfans, von denen es aber offenbar eine Menge gibt: Sonst hätte „Tyler Rake: Extraction“ es 2020 wohl nicht unter die zehn meistgestreamten Netflix-Filme geschafft.

Frostige Zeiten: Auf einem fahrenden Zug muss Tyler Rake (Chris Hemsworth) gegen seine Gegner kämpfen. © Quelle: Jason Boland/Netflix © 2021

Doch der Fortsetzung gelingt etwas, das nicht viele Fortsetzungen schaffen: Sie ist besser als Teil eins. Auch wenn manche enttäuscht sein könnten, weil der indische Junge Ovi nicht mehr auftaucht.

Dafür gibt der Plot diesmal mehr her. Es gibt zwar immer noch viele Actionszenen – eine geht gar 21 Minuten lang ohne sichtbaren Schnitt, martialisch kämpft sich Hemsworth als Tyler über einen Gefängnishof, dabei wird sogar seine Hand in Brand gesetzt. Doch es gibt auch etwas mehr Dialoge und Storytelling und Tyler Rakes Charakter wird schärfer gezeichnet. Das sieht auch Hemsworth selbst offenbar so: „Die emotionalen Komponenten und die Action ergänzen sich“, sagt er im RND-Interview über den neuen Film. Und: „Wenn man Action hat, ohne die Charaktere zu verstehen oder sich in sie hineinzuversetzen, ist es nur ein Haufen Lärm.“ Ein bisschen Selbstkritik an Teil eins? Möglich wäre es.

Hemsworth erneut als Co‑Produzent

Wie schon im Vorgängerfilm fungierte „Thor“-Darsteller Hemsworth in „Tyler Rake: Extraction 2“ auch wieder als Co‑Produzent. Sowieso wimmelt die Produktion von Menschen aus dem Marvel-Universum. Hauptamtlich produziert wurde der Streifen von den Russo-Brüdern Anthony und Joe („Avengers: Endgame“). Letzterer schrieb auch das Drehbuch. Und Regie führte zum zweiten Mal Sam Hargrave, der schon bei einigen Marvel-Titeln für die Spezialeffekte verantwortlich war.

Und dann taucht da auch noch ein weiterer Hochkaräter Hollywoods in einer kleinen, aber nicht unbedeutenden Rolle im Film auf: Idris Elba. Nur wenige Minuten dauern seine Auftritte, und dennoch ist er es, der für ein Ende sorgt, das nach einer Fortsetzung ruft.