Über den Wolken ist’s vorbei mit der Freiheit – Idris Elba tritt in „Hijack“ gegen Flugzeugentführer an

Während Sam Nelson übers Rollband seinem Gate entgegendriftet, erklingt aus dem Off der „Trouble Blues“ von Sam Cooke. Der einstige König des R‘n‘B singt davon, dass die Liebste weg ist, dass er Tag und Nacht an sie denkt und er weiß: „Eines Tages bin ich kein ‚trouble‘ mehr“ – eines Tages wird er keinen Ärger mehr anziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der traurige Held rollt dem nächsten „trouble“ entgegen

Das passt: Denn genau wie dem Protagonisten in Cookes Lied geht es Nelson, der mit seinem Kummerblick wie ein Mensch gewordener Seufzer erscheint. Ein anderer ist an seiner Statt an der Seite seiner Frau und seines Sohnes, er vermisst sie sehr, und was den ‚trouble‘ betrifft – nun, er rollt ihm gerade entgegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ärger“ ist untertrieben, denn es handelt sich dabei um eine Flugzeugentführung. „Hijack“ heißt die Serie der Showrunner George Kay (auch Autor) und Jim Field Smith (auch Regie), die ab dem 28. Juni beim Streamingdienst AppleTV+ zu sehen ist. Sieben Stunden dauert der Flug von Dubai nach London Heathrow, die sieben Episoden ergeben quasi einen Echtzeit-Thriller, eine Art „24″ in den Wolken.

So was! – Schusseliger Terrorist verliert Patrone auf dem Klo

Alles beginnt mit einer Angestellten am Flughafen von Dubai, die Gepäck kontrollieren soll, aber nicht so richtig bei der Sache ist und nach einem Telefonat sogar ihren Arbeitsplatz verlässt – angeblich aus privaten Gründen. So kommen die Pistolen der fünf Terroristen an Bord.

Und weil zumindest einer von diesem Quintett ein ziemlicher Schussel ist, findet ein Mädchen auf der Flugzeugtoilette eine Patrone. Wohl beim Aufmunitionieren runtergefallen. Eigentlich wollte das Kommando ja erst auf halben Wege zuschlagen, jetzt hat sich der Plan geändert. Und so stehen ihnen sieben Stunden Quälerei mit gestressten, panischen, angsterfüllten Passagieren bevor. 216 Fluggäste sind an Bord, die Serie fokussiert sich auf eine Auswahl – plus die Crew.

Die Terroristen sehen aus wie des Terrors letztes Aufgebot

Als Erstes wird das Cockpit gestürmt, was der Nervenschwäche von Kapitän Robin Allen geschuldet ist, der sogar mit einem Telefonhörer auf Co-Pilotin Annie einschlägt, um entsperren zu können. Unprofessionell, gewiss, aber die Angreifer wollten draußen die Chefstewardess Colette liquidieren, mit der Robin „was“ hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der bärtige Stuart (Neil Maskell), sein kleiner Bruder (Jack McMullen), eine junge Frau (Aimée Kelly), der schwarze Jaden (Mohamed Elsandel) und ein älterer Typ im Hawaiihemd namens Terry (Jasper Britton) sehen aus, als seien sie aus dem allerletzten Notcasting für Terroristen hervorgegangen. Irgendetwas stimmt nicht mit diesen seltsamen Schwerkriminellen, deren Forderungen zunächst auch im Dunkeln bleiben.

Sie drohen, schikanieren und wollen dem Neffen eines alten diabeteskranken Arabers partout nicht erlauben, das rettende Insulin aus dem Handkoffer in der Gepäckklappe zu holen. Kaltblütig geht anders.

Held Sam Nelson ist ein Meister der Manipulation

Ein Szenario für Sam Nelson, der es gewohnt ist, die Köpfe anderer auszuloten, um für seine Kunden beste Verhandlungsergebnisse zu erzielen. „I‘m going to help you“, verspricht der Meister der Manipulation, schreibt den Hijackern auf einen Zettel, dass der Pilot ein Problem sei. Sams Zugewandtheit verwundert die Schurken, bringt ihn bei den Mitreisenden zunächst in Verdacht, ein Kollaborateur zu sein, dient aber nur dazu, den Kapitän von der Kanzel in die Kabine zu bringen.

Weil Sam eine äußerst ungewöhnliche Weise der Kommunikation mit ihm gefunden hat. Heathrow muss irgendwie informiert werden. Gut, dass in der Londoner Bodenkontrolle mit der klugen Alice (Eve Myles) eine Frau für mutige Rückschlüsse sitzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuweilen ist „Hijack“ ein nervenkitzelnder Thriller

Der Flug von Aircraft Kingdom 29 wird ein zuweilen durchaus nervenkitzelnder Thriller voller Unwägbarkeiten. Da behauptet ein ehemaliger ägyptischer Militär, die Pistolen der Entführer seien nur Spielzeugwaffen. Echt jetzt? Da steigen rumänische Kampfflugzeuge auf, flankieren den Flieger, denn ein Jet ohne Funkverbindung wird beim Anflug auf Großstädte wie eine Rakete wahrgenommen – als abzuschießende Gefahr. Es gibt zwei Opas, die glauben, die Hijacker niederringen zu können, und das Schicksal sei auf ihrer Seite. Ein Kind verschwindet. Und. Und. Und.

Konversation läuft über Zettelweitergabe und Getuschel nach – allerdings strikt verbotenem – Sitzplatzwechsel. Zum Glück für die konspirativen Kräfte sind die fünf Schurken, wenn so eine Missachtung der Regeln passiert, meist gerade woanders, wodurch dem Publikum der Flieger zuweilen wie ein Labyrinth vorkommt. Und nicht wie die engen Windmühlen, mit denen unsereins immer in Urlaub geflogen ist (bis zur Entwicklung eines Klimakrisenbewusstseins).

Die Serie ist auf ihren Hauptdarsteller zugeschnitten

Der Film ist vornehmlich auf Elba zugeschnitten, alle anderen Charaktere bleiben vage, weshalb auch die Beziehung Sams zu seiner früheren Ehefrau Marsha (Christine Adams) und seinem Sohn Kai (Jude Cudjoe) unter der terroristischen Bedrohung nicht die maximal erreichbare familiäre Fallhöhe bekommt. „Jamestown“-Star Max Beesley ist Detective Inspector Daniell Farrell, Marsha Nelsons „Neuer“ – auch er bleibt konturlos bis zu seinem großen Auftritt ganz zum Schluss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der einzige, der neben Elba einigermaßen bestehen kann, ist Neil Maskell („Utopia“), dessen Terrorzellenchef Stuart Collins ambivalent agiert und zuweilen vernunftzugänglich erscheint.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. · Bild: LOJ3MVITNNH7DHOVD2TTDZRN6 Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Es ist das Glück der Passagiere, dass ihre Geiselnehmer nicht allzu „bright“ wirken, dass sie immer wieder Sams Eingebungen folgen, dass ihnen immer wieder unsägliche Pannen unterlaufen und dass ihr eigener Antrieb offenbar Angst vor etwas Größerem ist. Als dann tatsächlich die Forderungen übermittelt werden, ist es der sich mählich offenbarende monströse Plan der Hintermänner, der noch einmal Schwung in den Thriller bringt.

Beim Showdown fliegen Fetzen, Fahrwerk und Turbinen

Es sind Leute, bei denen Gier über Menschenleben geht und die für jeden potenziellen Versagensfall immer ein Back-up haben. Dem schlangenlippigen Simon McBurne, bekannt aus dem Historienthriller „Der denkwürdige Fall des Mr. Poe“ und der leider viel zu früh abgesetzten Fantasyserie „Carnival Row“ hätte man mehr Screenzeit gewünscht.

Über den Wolken muss die Freiheit hart erkämpft werden. Alle Klischees von Airplane-Thrillern werden bis zuletzt abgearbeitet, beim Showdown fliegen dann Fetzen, Fahrwerk und Turbinen. Ein Glück für die Hijacker, dass sie im Flieger nicht auf „24″-Held Jack Bauer (Kiefer Sutherland) getroffen waren. Mehr als eine Episode hätte der beste Mann der CTU für diese Laienterrortruppe nicht gebraucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Hijack“, Serie, sieben Episoden, von George Kay und Jim Field Smith, mit Idris Elba, Neil Maskell, Max Beesley, Aimée Kelly, Archie Panjabi, Eve Myles, Ben Miles (ab 28. Juni bei Apple TV+)