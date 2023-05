Die Ukraine beim ESC 2023: der Act, der Song, die Aussichten

Die legendäre Musikmetropole Liverpool ist Gastgeber des 67. Eurovision Song Contests. 26 Länder kämpfen am Samstag um den ESC-Titel 2023. Wir stellen die Teilnehmenden und ihre Songs vor – hier: Tvorchi aus der Ukraine.

Die Ukraine beim ESC: Statistik und Chancen

ESC-Teilnahmen: 18 (inklusive Liverpool 2023)

ESC-Siege: 3 (2004, 2016, 2022)

Prognose 2023: Bei den Wettanbietern hat die Ukraine derzeit eine Gewinnchance von 7 Prozent. Stand: 11.05.2023

Das sind Tvorchi

Das Duo Tvorchi hat seit der Gründung 2018 bereits vier Alben veröffentlicht. Der ukrainische ESC-Vorentscheid ging in diesem Jahr wegen des russischen Angriffskrieges unter denkwürdigen Bedingungen über die Bühne: Man verlegte die Show aus Sicherheitsgründen in die Metrostation Maidan Nesaleschnosti in 102 Meter Tiefe unter der Hauptstadt Kiew. Nach dem Sieg des ukrainischen Kalush Orchestra im Vorjahr sind die Erwartungen an den ukrainischen Beitrag 2023 hoch. Bei den Buchmachern steht der Beitrag in den Top Drei. Denkbar, dass Europa erneut seine Solidarität mit dem ukrainischen Volk demonstieren und die Ukraine weit nach vorne voten wird.

Das ist der Song

In der Diskussion um die politische Lage ging etwas unter, dass „Heart Of Steel“ eine starke Popnummer ist. Im düsteren Stil des Rag‘n‘Bone Man erzählt das Duo vom Kampf gegen Widerstände, vom Selbstbewusstsein in schwierigen Zeiten.

Das sind die Lyrics von „Heart of Steel“:

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air





I cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I‘m playing for the win





Don‘t be scared to say just what you think

Cause‘ no matter how bad, someone‘s listening

Don‘t care what you say

Don‘t care how you feel

Get out of my way

Cos I got a heart of steel





Don‘t care what you say…

Or how you feel….

Oh I got a heart of steel

Oooh





You just like to act a fool

Trynna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you





Trynna get a reaction

I just hit the action move

Незважаючи на біль [despite the pain]

Я продовжую свій бій [I continue my fight]

Світ палає, а ти дій [the world is on fire, and you act]





Don‘t be scared to say just what you think

Cause‘ no matter how bad, someone‘s listening





Don‘t care what you say

Don‘t care how you feel

Get out of my way

Cos I got a heart of steel

Don‘t care what you say…

Or how you feel….

Oh I got a heart of steel

Oooh





Don‘t care what you say…

Or how you feel….

Oh I got a heart of steel

Oooh

(Text: Jimoh Augustus Kehinde)