„Unter uns“-Star Tatiani Katrantzi kehrt nach 24 Jahren zur RTL-Serie zurück

Schauspielerin Tatiani Katrantzi kehrt nach 24 Jahren zur RTL-Serie „Unter uns“ zurück. Ab 17. Januar wird die 48-Jährige wieder in der Rolle der Jennifer Turner zu sehen sein, teilte der Sender am Dienstag mit. Es sei „ein total schönes und vertrautes Gefühl“, wieder für „Unter uns“ vor der Kamera zu stehen, wird Katrantzi in einer Mitteilung von RTL zitiert. „Es macht wahnsinnig viel Spaß und ich bin sehr glücklich darüber, wieder dabei zu sein.“

Tatiani Katrantzi spielte von Folge eins an in über 900 Episoden der RTL-Soap mit, von 1994 bis 1998. Isabell Hertel sei die einzige Schauspielerin, mit der sie schon damals gedreht habe. „Aber bekannte Gesichter sind noch im Team – in der Maske, beim Schauspielercoaching, im Bühnenbau und bei den Regisseuren“, so Katrantzi.

Das Stream-Team

Über die neuen Folgen verrät RTL, dass Jennifer Turner (Katrantzi), die inzwischen für eine Tierschutzorganisation auf Kreta arbeitet, ihren Ex-Freund Chris Weigel (Jan Ammann) in der Schillerallee überrascht – und einen Hund im Gepäck hat. Bei „Unter uns“ werde sie jetzt „länger“ zu sehen sein, so Katrantzi.

Nach ihrem Engagement bei „Unter uns“ stand Katrantzi in zahlreichen Serien und Filmen vor der Kamera, darunter „Berlin, Berlin“ (ARD), „Hand aufs Herz“ (Sat.1) und „Im Namen des Gesetzes“ (RTL). Zehn Jahre lang war sie mit Oliver Petszokat, besser bekannt als Oli P., verheiratet, beide haben einen gemeinsamen Sohn.

RND/seb