„Urbi et orbi“ live: Hier sehen Sie den Papstsegen im Livestream

„Urbi et orbi“ - der wohl bekannteste Segen der katholischen Kirche wird an diesem Ostersonntag wieder durch Papst Franziskus erteilt. Nicht jeder kann vor Ort im Vatikan dabei sein, über das Internet wird jedoch ein Stream angeboten. So sind Sie live dabei.

Am Ostersonntag erteilt Papst Franziskus den Segen "urbi et orbi".

Zum höchsten Fest der Christen leitet der Papst die Feierlichkeiten in Rom selbst und spendet den traditionellen Segen „Urbi et orbi“ am Ostersonntag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In diesem Jahr wird Papst Franziskus gesundheitlich angeschlagen auf dem Balkon des Petersdoms stehen, viele Gläubige sind daher besorgt. Entgegen des ärztlichen Rats entließ sich Franziskus nach zweieinhalb Tagen selbst.

Urbi et orbi live: Livestream vom Petersdom ab 10 Uhr

Möchten Sie den Papstsegen mitverfolgen? Hier finden Sie den Livestream. Los geht es ab 10 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .





Was heißt „Urbi et Orbi“?

An besonders wichtigen christlichen Festen wie Weihnachten und Ostern erbittet der Papst den Segen „Urbi et orbi“. Übersetzt bedeutet der lateinische Spruch „der Stadt (gemeint ist Rom) und dem Erdkreis“. Bei dem Segen am Ostersonntag handelt es sich nicht um eine Vergebung der weltlichen Sünden, sondern um die Erlassung der Bestrafung dafür. Der Segnende - hier also der Papst - spricht dies allerdings nicht als persönliche Segnung aus, sondern bittet lediglich Gott darum, dass dieser den Anwesenden seinen Segen schenken möge.