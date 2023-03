﻿Barbara Schöneberger: „Die Deutschen lassen sich viel gefallen“

Frau Schöneberger, wann hat Sie eigentlich zuletzt jemand reingelegt?

Ich glaube, dass ist zuletzt den Leuten von „Verstehen Sie Spaß?“ gelungen. Ich habe in Düsseldorf ein Konzert gespielt als plötzlich ein junger Mann auf die Bühne kam und sich mit Handschellen an mich gekettet hat. Ich dachte, okay, eine Show in meiner Show, ging aber mehr von einem Gag eines Junggesellenabschieds oder einer verlorenen Wette als von „Verstehen Sie Spaß?“ aus. Jedenfalls hatte ich diesem Typen hinter mir und habe dann einfach zwei Songs gesungen, er hing ja an meinem Arm! Erst als die Melodie von „Verstehen Sie Spaß?“ erklang und Paola um die Ecke kam, hatte ich es begriffen. Ich bin halt arglos und somit perfekt zum Reinlegen.

Was empfinden Sie eigentlich, wenn Sie die Beiträge aus der Show sehen – Schadenfreude?

Es ist weniger Schadenfreude, sondern mehr so das Gefühl, was man so alles mit Leuten machen kann, ehe sie ausflippen. Die Deutschen sind dann doch ein sehr mildes Volk und lassen sich viel gefallen. Da ist eher selten jemand dabei, der so richtig auf den Tisch haut.

Funkenvolles Debüt: Barbara Schöneberger (links) und „Verstehen Sie Spaß?“-Legende Paola Felix umarmen sich, als Schöneberger die Sendung das erste Mal moderiert. © Quelle: Jörg Carstensen

Und wo hört bei Ihnen der Spaß auf?

Was soll ich sagen? Ich gucke keine Nachrichten mehr, weil mich das alles nur noch deprimiert. In meinem Arbeitsleben stürze ich mich beherzt darauf, nur Witze über Menschen zu machen, die erfolgreich sind. Ich würde mich nie über Menschen lustig machen, die schwach sind oder sich unverschuldet in einer schlechten Phase befinden. Es sei denn, jemand drängelt sich förmlich in den Vordergrund …

Sie sind mittlerweile seit einem Jahr dabei: Welche Reaktion von Leuten, die reingelegt worden sind, hat Sie bislang am meisten überrascht?

Ich rechne eigentlich immer mit etwas anderem als dem, was letztlich dann wirklich passiert. Die Frage, die mich umtreibt, ist meist: Wie lange halten sie wohl durch, bevor sie ausflippen?

Aktuelles Opfer: Sänger Howard Carpendale wollte eigentlich mit der Tour „Die Show meines Lebens“ in Ruhe sein 50. Bühnenjubiläum feiern – und wird dann auf unerklärliche Weise mit einer Reihe von Pannen konfrontiert. © Quelle: SWR/Kimmig Entertainment

Als Sie die Sendung übernommen haben, sagten Sie, damit würde sich ein Kindheitstraum erfüllen. Und, ist das eingetreten?

Ja, natürlich! Es gibt so irrsinnig viel Neues und auch nicht so Gutes im Fernsehen, bei den meisten Sachen bin ich froh, dass ich da nicht dabei sein muss. Wobei es deutlich anstrengender ist, etwas Neues zu etablieren. Das ist auch mit deutlich mehr Risiken verbunden. Aber Teil so eines Klassikers zu sein, ist toll. Ich treffe viele Menschen, die ganz begeistert nachfragen: „Echt? Das gibt es noch?“ Oder mir erzählen, dass sie die Sendung immer gucken.

Lesen Sie im Anschluss Kommentare in den sozialen Medien?

Nein, überhaupt nicht. Schon gar nicht die von Leuten, die währenddessen twittern. Ich nutze ohnehin nur Instagram. Und wenn da von zehn Kommentaren bei den ersten sechs Tenor ist, dass das Kleid nicht gut war, lese ich gar nicht erst weiter. Ich gehe mit einem recht realistischen Gefühl aus der Sendung raus und weiß selbst, ob es gut, mittelgut oder supergut war. Was aber nicht nur mit meiner Leistung zu tun hat, mehrere Faktoren spielen eine Rolle. Wie war die Stimmung bei den Gästen? Wie war das Publikum drauf? Wie war grundsätzlich die Energie? Meine Eltern sind übrigens noch ganz gute Berater. Die sagen mir, wenn es ein bisschen zu wild war.

Wild geht es auch mit dem deutschen Beitrag beim ESC zu. Was für Chancen sehen Sie bei Lord of the Lost?

Das kann ich überhaupt nicht sagen! Ich bin jedes Jahr begeistert von dem Beitrag, den wir schicken. Lord of the Lost finde ich super. Das sind wilde Jungs und tolle Musiker, die ernst zu nehmen sind. Grundsätzlich ist es schwierig: Wenn Deutschland einen politischen Beitrag schickt, heißt es: Macht doch mal was Lustiges. Schicken wir was Lustiges, gibt es genau das Gegenteil zu hören. Trotz langer Zusammenarbeit mit dem ESC bin ich aber wirklich die Letzte, die man dazu befragen sollte – ich liege nämlich immer falsch.

Das Interview erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.