Journalismus für junge Menschen: Vice Media meldet Insolvenz an

Das US-Medienunternehmen Vice Media hat Insolvenz angemeldet und Gläubigerschutz beantragt. Vice teilte am Montag mit, es wolle seine Vermögenswerte für 225 Millionen Dollar an ein Konsortium von Gläubigern – Fortress Investment Group, Soros Fund Management und Monroe Capital – verkaufen. Andere Parteien könnten ebenfalls Gebote abgeben. Das Unternehmen war nach einem kometenhaften Aufstieg in den vergangenen Jahren in Schwierigkeiten geraten.

Zum globalen Medienunternehmen entwickelt

Erst vor wenigen Wochen hatte Vice Media angekündigt, seine Sendung „Vice News Tonight“ im Rahmen einer Entlassungswelle einzustellen, von der mehr als 100 der 1500 Mitarbeiter des Unternehmens betroffen sein sollen, wie das „Wall Street Journal“ berichtete. Das Unternehmen kündigte außerdem an, dass es seine Marke Vice World News aufgeben und Vice News zu seiner einzigen Marke weltweit machen werde.

Die Wurzeln von Vice Media reichen bis ins Jahr 1994 zurück, als das ursprüngliche Punk-Magazin von Vice in Montreal auf den Markt kam. Vice zog bald nach New York um und entwickelte sich zu einem globalen Medienunternehmen. Im Laufe der Jahre erwarb sich Vice den Ruf eines unverblümten Journalismus und berichtete aus der ganzen Welt. Zum Vermögen des Medienunternehmens gehören auch Film- und Fernsehproduktionsfirmen, eine eigene Marketingagentur und Marken wie Refinery 29 und Unbothered.

Im Jahr 2017 wurde Vice mit 5,7 Milliarden Dollar bewertet. Derzeit schätzen die meisten Experten jedoch, dass das Unternehmen nur noch einen Bruchteil davon wert ist, wie die „New York Times“ Anfang des Monats berichtete.

Die Vorstandsvorsitzenden von Vice, Bruce Dixon und Hozefa Lokhandwala, teilten mit, der Verkaufsprozess werde das Unternehmen stärken und für ein langfristiges Wachstum positionieren. Damit werde die Art von authentischem Journalismus und die Erstellung von Inhalten gesichert, die Vice zu einer so vertrauenswürdigen Marke für junge Menschen mache.

