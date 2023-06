Hardy Krüger gewinnt als „Hydra“ die Dragqueen-Show „Viva la Diva“

Köln. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr hat RTL am Freitag eine neue Folge der Promi-Ratesendung „Viva la Diva - Wer ist die Queen?“ ausgestrahlt. In der Show treten Promis als glamouröse Dragqueens auf. Ansatzpunkte, wer hinter der Kostümierung steckt, können in Name, Kostüm, Farb- oder Musikauswahl versteckt sein. Am Ende wurde diesmal dem Schauspieler Hardy Krüger („Gegen den Wind“, „Forsthaus Falkenau“) der Sieg zugesprochen. Als Dragqueen nannte sich der 55-Jährige Hydra - in Anspielung auf Hardy. Eine zweite neue „Viva la Diva“-Folge zeigt RTL nächsten Freitag (9.6.).

„Die mutigste Show im deutschen Fernsehen“ nannte Moderator Tim Mälzer die Show zu Beginn, weil Promi-Männer sich hier trauten, erstmals in ihrem Leben als Dragqueen aufzutreten.

Hardy Krüger Diversität zeigen

„Wenn wir von Diversität reden heutzutage, das müssen wir zeigen - und deswegen bin ich hier“, sagte „Hydra“ Hardy gerührt nach dem Sieg - der „Rote Rosen“-Darsteller Krüger trug als Kopfschmuck eine große Rosenblüte. Als Finale performte Hydra im Playback noch einmal - wie zuvor schon - Conchita Wursts Eurovision-Song-Contest-Siegertitel „Rise Like A Phoenix“.

Andere aufgebrezelte Promis im Kleid waren der Comedian und Moderator Wigald Boning (The Wig), „Let's Dance“-Profitänzer Massimo Sinato (Mizzy Mi), der Sänger Patrick Lindner (Cookie Paradise) sowie die Schauspieler Ralf Richter (Una Hurt) und Uwe Ochsenknecht (Blu Q).

Bei der schon vor Monaten in den Niederlanden aufgezeichneten Show saßen Tahnee und Jorge González sowie Olivia Jones und Jana Ina Zarella im Rateteam. Eine Fachjury ist mit den professionellen Dragqueens Bambi Mercury, Danny Ma Fanny, Laila Licious, Catherrine Leclery und Pam Pengco besetzt.

Die bunte Unterhaltungsshow will im Pride-Monat Juni auf die queere Community und Vielfalt aufmerksam machen.

