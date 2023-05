„The Voice of Germany“ bekommt vier neue Coaches

Fans der Musik-Castingshow „The Voice of Germany“ müssen stark sein: Wie SAT.1 und ProSieben am Sonntag auf Twitter bekannt gaben, wird es in der kommenden Staffel der TV-Show einen kompletten Wechsel in der Jury geben. Stefanie Klos von Silbermond, Mark Forster, Rae Garvey und Peter Maffay werden in der kommenden Staffel allesamt nicht als Coaches auf den markanten roten Sesseln Platz nehmen.

Dass der ein oder andere Coach allerdings in den darauffolgenden Staffeln zurückkehren könnte, verrät eine Andeutung von ProSieben Senderchef Daniel Rosemann. „Ihr wisst: Als Teil der großen ‚The Voice‘-Familie seid ihr immer wieder herzlich willkommen auf den roten Stühlen. Auf bald“, zitiert ProSieben den Medienmanager.

Nächste Staffel soll noch 2023 starten

Die bereits 13. Staffel von „The Voice of Germany“ soll in der zweiten Jahreshälfte beginnen. Wer dann bei den sogenannten Blind Auditions auf den Sesseln sitzt, haben SAT.1 und ProSieben noch nicht bekannt geben. Die vergangene Staffel gewann Teilnehmerin Anny Ogrezeanu gemeinsam mit Coach Mark Forster.

