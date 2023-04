﻿Vom Hobby zum lukrativen Geschäft: So arbeitet die Podcast-Szene

Hamburg. In einem unscheinbaren Backsteingebäude in der Hamburger Sternschanze werden die Kameras eingeschaltet. Insgesamt drei Stück sind es, aufgestellt in einer perfekt ausgeleuchteten Studiokulisse in der zweiten Etage, bestehend aus dunklem Noppenschaumstoff, einem Bücherregal und einem rustikalen Holztisch. Auf ihm sind zwei Mikrofone fest montiert – und ein kleines Mischpult mit Drehreglern.

Chris Hilbert wuselt durch das Studio. Tonpegel, Licht, Bild – alles scheint zu passen. Zwei Gläser Wasser werden auf den Holztisch gestellt. Ein Video-Podcast steht heute auf dem Produktionsplan – ein noch vergleichsweise junger Trend in der Branche. Die drei Kameras im Studio zeichnen das Bild auf, ein Computer in einem Nebenraum den Ton der Mikrofone. Das Video wird dann, zusätzlich zum Audio-Podcast, auf Youtube veröffentlicht.

An diesem Morgen beginnt Hilberts Arbeitstag mit einem Podcast der eigenen Firma. Moderator Philipp Westermeyer, Chef der „Online Marketing Rockstars“, nimmt am Holztisch Platz. In der kommenden Stunde wird er sich im „OMR-Podcast“ mit einem Unternehmer für smarte Heizthermostate unterhalten. Hilbert startet die Aufnahme, auf seinem Bildschirm im abgetrennten Produzentenraum erscheint eine rote Tonspur. Sieben Produktionen dieser Art wird der Audio-Produzent heute begleiten.

Podcast-Geschäft mit 90 Mitarbeitern

Das, was an diesem Morgen in dem alten Industriegebäude in der Hamburger Sternschanze passiert, ist ein inzwischen hoch routiniertes Geschäft. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen Podcasts als reines Hobbyprojekt in verhallten Wohnzimmern mit blechigen Mikrofonen aufgenommen wurden. Die Branche hat sich in den vergangenen Jahren derart professionalisiert, dass inzwischen ganze Produktionsunternehmen mit dutzenden Beschäftigten und Abteilungen gutes Geld damit verdienen können.

Eine davon ist das Hamburger Label Podstars. Es gehört zu den Online Marketing Rockstars – ein Marketing-Netzwerk, das mitunter das branchenbekannte „OMR Festival“ organisiert.

Die hauseigene Podstars GmbH hat im Gebäude an der Lagerstraße – es gehörte einst zum Hamburger Fleischgroßmarkt – ihre ganz eigene Etage im ersten Stockwerk. Sie besteht aus gemütlichen Sitzecken, einer Schaukel und grünen Plastikpflanzen, die von der Decke hängen. Rund 90 Menschen arbeiten hier mittlerweile, Tendenz: wachsend.

Erste Formate erobern den Markt

Vincent Kittmann und Constantin Buer leiten dieses Team. 2016, kurz nach der Gründung der Firma, kamen sie per Stellenausschreibung zu Podstars – Kittmann war da noch Zweitliga-Basketballer, Buer Medienstudent. „Das gesamte Thema Podcasts steckte noch in den Kinderschuhen“, erinnert sich Kittmann – ganz im Gegensatz zu heute.

Vincent Kittmann und Constantin Buer leiten die Hamburger Podcast-Firma Podstars. © Quelle: Matthias Schwarzer/RND

Buer erinnert sich an die Anfänge des Hypes. Er habe da zum Einschlafen immer Ausgaben der WDR-Sendung „Domian“ gehört – damals noch illegal von Fans bei iTunes verbreitet. Kittmann wird mit „Sanft und Sorgfältig“ sozialisiert, wie er sagt – dem Vorgängerformat von „Fest und Flauschig“ mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Auch amerikanische Basketball-Podcasts wecken früh sein Interesse für das Medium. In den USA sorgt ab 2014 zudem das True-Crime-Format „Serial“ für Furore: Es gilt heute als Startschuss des großen Podcasts-Booms, auch in Deutschland.

Auf dem deutschen Markt sammeln erste unabhängige Format ab etwa 2016 größere Fangemeinden. Dazu gehört etwa der Interview-Podcast „Hotel Matze“ mit Matze Hielscher oder das Format „Sexvergnügen“ mit Ines Anioli und Leila Lowfire, das später als „Besser als Sex“ bekannt wird. Auch das männliche Pendant, der Podcast „Beste Freundinnen“ ist erfolgreich. Kittmann spricht von etwa 20.000 bis 30.000 Aufrufen pro Folge. Heute wäre das kaum der Rede wert – „aber damals war das riesig“.

In Hamburg sieht man in dem aufkommenden Hype ein Geschäftsmodell. Die ersten Podcast-Formate sind zwar erfolgreich, aber die Vermarktung des vergleichsweise neuen Mediums kaum verbreitet – es lässt sich kein Geld damit verdienen. Also beginnt das Team von Podstars ein Vermarktungsnetzwerk aufzubauen, das Werbekunden für Podcast-Formate akquiriert. „Hotel Matze“ und „Sexvergnügen“ gehören zu den ersten Kunden. Parallel beginnt das Team mit der Produktion des hauseigenen „OMR-Podcasts“. Heute, rund sieben Jahre später, sind sind die Geschäftsfelder so gewachsen, dass die Podstars praktisch alles machen. Von der Vermarktung bis hin zu Auftragsproduktionen für Unternehmen, die das Format Podcast für die Eigen-PR nutzen wollen.

Aufnahmestudios zum Wohlfühlen

Zwei Türen weiter wird gehämmert und gebohrt. Zwei neue Studios sollen in der ersten Etage des Gebäudes in den kommenden Wochen entstehen, wie Audio-Produzent Chris Hilbert erklärt – um die hohe Nachfrage an Podcast-Produktionen überhaupt noch bedienen zu können. Wurde das Ursprungsstudio mit den Schaumstoff-Noppen vor Jahren noch halb-professionell selbst zusammengezimmert, sollen hier nun echte Audio-Experten zum Einsatz kommen. Dann sollen auch die Geräusche vom Flur nicht mehr zu hören sein – ein kleines Ärgernis beim aktuellen Studio, wie Hilbert erklärt.

Auch ein bisschen anders aussehen dürften die Studios dann. Nicht nur die Technik sei wichtig – eine gute Aufnahme habe auch etwas mit Psychologie zu tun. Ein zweites Studio auf der Etage ist daher bereits eingerichtet wie eine Art Wohnzimmer, in dem sich in gemütlicher Atmosphäre auf gemütlichen Sesseln plaudern lässt – an den Wänden sind Mikrofonarme installiert. Die Gesprächspartner sollen sich wohl fühlen, was schließlich auch dem Produkt zugute kommt, sagt Hilbert.

Gegenüber des Studiotraktes, hinter einer Glaswand, sitzt das restliche Team der Podcast-Firma. In dem Großraumbüro hängt eine Collage mit dutzenden runde Fotos an der Wand – sie zeigt alle Podstars-Produktionen der vergangenen Jahre. Da wäre allen voran „Lanz und Precht“, die aktuell wahrscheinlich erfolgreichste Produktion des Labels. In dem Format unterhalten sich der ZDF-Moderator und der Fernsehphilosoph über alle möglichen gesellschaftlichen Themen – regelmäßig steht das Format an der Spitze der Podcast-Charts.

In den Büroräumen der Podstars hängt eine Collage mit den Produktionen des Labels. © Quelle: Matthias Schwarzer/RND

Nicht immer wird die Sendung in den eigenen Studios aufgenommen, erklärt Hilbert. „Markus Lanz kommt gelegentlich hier her.“ Precht hingegen sitze ja häufig in seiner „Kemenate“ – ein Running-Gag der Show. Er nehme dann von Zuhause auf, das Podstars-Team schaltet die beiden Talkmaster mit Hilfe einer speziellen Software zusammen. „Technisch hat sich in den vergangenen Jahren viel getan“, sagt Hilbert. So lassen sich hochwertige Mikrofone einfach per USB an den hauseigenen Computer anschließen, und die Show kann beginnen. Damit gehören blechig klingende Skype-Gespräche lange der Vergangenheit an.

Dem Zufall überlassen wird nichts

Während „Lanz und Precht“ inhaltlich voll und ganz in den Händen seiner Promi-Moderatoren liegt, sitzen an anderen Sendungen ganze Teams. Die einen betreuen die Formate redaktionell, die anderen entwickeln neue Formate für Kunden. Und haben die Podstars einmal keine Expertise auf einem Themengebiet, unterstützen freie Autorinnen und Autoren die Sendungen.

Dem Zufall überlassen wird dabei nichts: Bevor ein Format umgesetzt wird, werde es anhand ganz unterschiedlicher Kriterien analysiert, erklärt Lisa Schmidt, die inhaltlich für zahlreiche Formate zuständig ist. Welche Zielgruppe soll es hören? Und zu welcher Situation soll es gehört werden? Was ist der Mehrwert für die Hörerinnen und Hörer? Welche Länge soll es ungefähr haben? Trägt sich das Format auch über mehrere Folgen, oder ist es irgendwann auserzählt? Ohne ein detailliert ausgearbeitetes Konzept gehe kein Format „on Air“.

Am Ende der Produktionskette sitzen dann Chris Hilbert und sein Kollege Dennis Deben. Sie sorgen nicht nur für den perfekten Klang in den Studios oder heimischen Aufnahmestudios – sondern auch für den optimalen Feinschliff im Schnitt. „Wir arbeiten mit allen möglichen Werkzeugen“, erklärt Deben. Limiter, Kompressor, Geräuschfilter sollen am Ende für das perfekte Sounderlebnis sorgen, unnötige Pausen werden weggeschnitten. „Gleichzeitig sollen die Shows aber auch so natürlich wie möglich klingen“, betont der Audio-Experte.

Auch Socialmedia-Teams gibt es bei den Podstars: Sie veröffentlichen kleine Videoclips der Sendungen etwa auf Instagram- oder Tiktok, um die Formate zu ihrem Publikum zu bringen. Einige Sendungen sind dadurch erst richtig bekannt geworden.

Die Audio-Produzenten Chris Hilbert und Dennis Debert sorgen bei den Hamburger Podstars für den perfekten Klang. © Quelle: Matthias Schwarzer/RND

Als das „Audioblogging“ zum Podcast wurde

Dass sich aus der Podcast-Produktion mal eine erfolgreiche Branche entwickeln würde, hätte vor rund 20 Jahren, als die ersten Formate dieser Art aufkamen, wahrscheinlich niemand geahnt. Damals, Anfang der 2000er Jahre, gelten Tristan Louis, Dave Winer und der ehemalige MTV-Moderator Adam Curry als die Pioniere des sogenannten „Audiobloggins“. Der Begriff „Podcasting“ wird 2004 erstmals in einem „Guardian“-Artikel verwendet.

Ein Jahr später verhilft der Tech-Riese Apple dem Medium zu einem ersten kleinen Durchbruch – die Podcast-Funktion wird ins Musikprogramm iTunes integriert, auch auf dem iPod lassen sich Podcasts künftig hören. Ab 2006 verwendet Kanzlerin Angela Merkel das Wort „Podcast“ für ihr wöchentliches Videoformat auf Youtube, das genau genommen aber gar kein Podcast ist.

Öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland stellen bereits früh Sendungen auch als Podcast bereit, auch einige Hobby-Leute senden ihre ersten Shows aus dem eigenen Wohnzimmer. Der große Durchbruch lässt trotzdem auf sich warten. Vincent Kittmann glaubt, dass lange schlichtweg die richtige Technik für den Audio-Hype fehlte. Smartphones gilt es zunächst nicht, an mobiles Surfen ist kaum zu denken – und wenn doch, dann macht das begrenzte Datenvolumen dem Streaming schnell einen Strich durch die Rechnung.

Ein „völlig logischer“ Trend

Ab Anfang der 2010er Jahre ändert sich das. ErsteRadiosendungen erste kleine Fangemeinschaften. Dazu gehören vor allem auch Shows von Jan Böhmermann, etwa die von den ARD-Radios produzierte Call-In-Show „Lateline“ und das Format „Zwei alte Hasen erzählen von früher“ (Radio eins) mit dessen Kollegen Klaas Heufer-Umlauf. Die immer fortschreitende Verbreitung der Smartphones bringt das Format Podcast schließlich endgültig in den Mainstream.

„2016 hatte schließlich jeder eines – auch das Konsumieren von Inhalten On-Demand, etwa bei Netflix, war inzwischen gelernt“, sagt Kittmann. Es sei „völlig logisch“ gewesen, dass der Trend kommen musste, sagt Buer rückblickend. Podcast schließen eine Lücke in der Mediennutzung und kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn man die Augen für etwas anderes braucht: Beim Autofahren, in der Bahn, beim Spülen.

Von Bundesliga-Podcasts bis „Cui Bono“

Die Podstars in Hamburg sind nicht die einzigen, die den Trend frühzeitig erkannt haben. Ebenfalls im Jahr 2016 gründen sich das Label Viertausendhertz und das Label Pool Artists. Letzteres ist für mehrere Podcast-Produktionen der Wochenzeitung „Die Zeit“ verantwortlich und hat auch schon mit Grünen-Politikerin Annalena Baerbock, Musiker Bosse und Moderator Nilz Bokelberg zusammengearbeitet.

Branchenweit bekannt ist auch das Studio Bummens in Berlin, das neben Podcasts von Kurt Krömer, Micky Beisenherz und Toni Kroos auch das erfolgreiche Storytelling-Format „Cui Bono“ produziert.

Die Podstars selbst haben, neben „Lanz und Precht“, Formate wie den bekannten Bundesliga-Podcast „Fußball MML“, das Format „Alleine ist schwer“ mit Jonas uns Mats Hummels, „Feel the News“ von Jule und Sascha Lobo oder „1 auf die Ohren“ mit Streamer Knossi im Programm. Bei anderen Produktionen ist das Unternehmen als Vermarkter an Bord, etwa bei „Hotel Matze“, dem „Drinnies“-Podcast mit Giulia Becker und Chris Sommer – und auch bei „Cui Bono“.*

In einem alten Industriegebäude in der Hamburger Sternschanze hat das Podcast-Label Podstars seinen Sitz. © Quelle: Matthias Schwarzer/RND

Ein lukratives Geschäft

Warum das Geschäft mit den Podcasts boomt, liegt auf der Hand: Die Formate ziehen nicht nur viele tausende Hörerinnen und Hörer an – natürlich lässt sich mit den Audioangeboten auch Geld verdienen. Haupteinnahmequelle sind dabei vor allem Werbekooperationen.

Bei den Podstars im Hamburg funktioniert das meist so: Ein Team akquiriert Werbekunden für die jeweiligen Formate, immer zugeschnitten auf die jeweilige Zielgruppe. Der Host liest dann entweder persönlich eine Werbebotschaft vor – oder eine fremde Stimme übernimmt dies, ganz ähnlich wie bei einem Werbespot im Radio. Das Unternehmen bezahlt dann Geld für diesen Werbespot – die Summe wird zwischen dem Unternehmen Podstars sowie den Hosts des Podcasts aufgeteilt.

Wie viel genau Unternehmen für einen erfolgreichen Podcast bezahlt, kann das Podstars-Team nicht verraten. Die Höhe der Summe sei je nach Format unterschiedlich und richte sich nach dem branchenüblichen Tausender-Kontakt-Preis, erklärt Antonia Mohrdieck aus dem Sales-Team. Also: Eine fixe Summe pro 1000 Aufrufe.

Spenden und Abo-Modelle

Diese Summe könne ganz unterschiedlich ausfallen. Bei Finanz-Podcasts mit einer eher wohlhabenden Hörerschaft sei der Tausender-Kontakt-Preis höher als bei anderen Formaten, etwa mit einer jüngeren Zielgruppe. Das Geschäftsmodell sei aber lukrativ, erklärt Podstars-Chef Vincent Kittmann. Auch aufwändige Recherche-Produktion wie etwa „Cui Bono“, ließen sich mit den Werbeeinnahmen im Normalfall refinanzieren.

Zum Werbemodell gesellen sich weitere Finanzierungsmöglichkeiten, etwa die sogenannten Abo-Podcasts. Die Amazon-Tochter Audible experimentiert damit, ebenso das Unternehmen Podimo. Hier kann man, ähnlich wie bei Netflix, ein monatliches Abo abschließen und erhält dann Podcast-Produktionen, die auf den frei verfügbaren Plattformen nicht zu finden sind. Auch Konkurrent Spotify startete bereits frühzeitig mit Exklusiv-Produktionen – diese sind allerdings frei verfügbar und müssen nicht mit einem Abo bezahlt werden.

Im Gaming-Bereich sind zudem Spendenbeiträge durch Hörerinnen und Hörer weit verbreitet, sagt Kittmann – auch da kämen zum Teil beachtliche Summen zusammen. Und dann bieten inzwischen auch die Plattformen Apple Podcasts und Spotify eigene Bezahlfunktionen an. Podcasts können dann hinter eine Paywall gelegt werden – und nur wer zahlt, kann die exklusiven Inhalte hören. Ob sich das langfristig durchsetzen wird, stehe aber noch in den Sternen, sagen Kittmann und Buer.

Der Markt ist voll

Ganz so einfach ist das Geld verdienen mit Podcasts allerdings nicht. „Der Einstieg ins + ist einfacher denn je und ziemlich niederschwellig. Man braucht nur ein bisschen Technik und einen Podcast-Hoster“, sagt Buer. Der Markt sei inzwischen allerdings auch so voll, dass eine Produktion wirklich aus der Masse herausstechen müsste, um entdeckt zu werden. Ohne professionelle Podcast-Firma im Hintergrund sei ein Durchbruch im Business heute ziemlich schwer.

Chris Hilbert sorgt im Produktionsraum für den perfekten Ton. Auf der anderen Seite der Glasscheibe befindet sich das Podstars-Studio. © Quelle: Matthias Schwarzer/RND

„Die meisten Podcasts werden noch immer über die Charts der Plattformen gefunden“, weiß Buer. Damit funktioniert das Medium ein bisschen anders als Video-Plattformen wie etwa Youtube oder Tiktok, wo hauptsächlich Algorithmen über den Erfolg und Misserfolg von Formaten entscheiden. Damit ein Podcast bekannt und entdeckt wird, sei also einiges an Vermarktung nötig.

Und dann wäre da natürlich auch noch der Inhalt. Der müsse spannend und neu sein, sagt Kittmann. Zwei Influencerinnen oder Influencer, die sich unterhalten, reichen da im Zweifel nicht mehr aus. „Wir haben schon vielen Prominenten abgesagt“, sagt der Podstars-Chef. „Gerade während der Corona-Pandemie wollte fast jeder einen Podcast machen.“

Noch nicht alle hören Podcasts

Wie genau es mit dem Podcast-Business weitergeht, können Kittmann und Buer nur schwer prognostizieren. Nur eines scheint klar: Ein Ende ist nicht in Sicht.

Ein aktueller Trend sei das vermehrte Aufkommen sogenannter „Storytelling“-Formate – „Cui Bono“ sei ein gutes Beispiel dafür, sagt Buer. Das sei ein guter Kontrast zu den vielen Talk-Podcasts am Markt. Auch Video-Podcasts gibt es immer öfter – ob sich das Format langfristig durchsetzen wird, sei aber noch nicht entschieden.

Ein Ziel stehe bei den Produktionsfirmen aber weit oben auf der Liste: Das Erschließen neuer Zielgruppen. „Noch lange hören nicht alle Menschen Podcasts“, weiß Lisa Schmidt aus dem Content-Team. Podcasts für Kinder gehören dazu, oder auch Podcasts für Ältere, die mit Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts noch nicht so viel anfangen können.

Und dann gibt es da noch einen Haken: Podcasts seien immer noch ein Medium, das vor allem von Bildungsbürgern gehört würde. „Es gibt offenbar Menschen da draußen, die werden vom aktuellen Angebot kaum erreicht“, sagt Schmidt. Die Podstars seien fest entschlossen, das zu ändern.

* Offenlegung: Das Unternehmen Podstars ist auch am Format „Die Wochentester“ beteiligt, das für das RedaktionsNetzwerk Deutschland und den „Kölner Stadtanzeiger“ produziert wird.