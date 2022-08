Wallraff: Angriff auf Rushdie soll Islamkritiker einschüchtern

Am Freitag wurde der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie bei einer Lesung in New York niedergestochen. Die Tat löste weltweit Entsetzen aus. Publizist Wallraff sieht hinter der Attacke eine klare Agenda.

Der Publizist Günter Wallraff sieht in dem Messerangriff auf den Schriftsteller Salman Rushdie einen Versuch, Islamkritiker einzuschüchtern. Es sei „widerlich“, dass die iranischen Staatsmedien den mutmaßlichen Attentäter frenetisch feierten, sagte Wallraff dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Montag. Er sei nach dem Anschlag immer noch schockiert, sagte Wallraff, der Rushdie 1993 in seinem Haus in Köln-Ehrenfeld versteckt hatte.

Nach Messerattacke auf Salman Rushdie: Autor auf dem Weg der Besserung Einer von Rushdies Söhnen twitterte am Sonntag, sein Vater sei in der Lage, ein paar Worte zu sprechen. © Quelle: Reuters

Wallraff begrüßte, dass Bundeskanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD) den iranischen Staat für den Anschlag mitverantwortlich gemacht hätten. Am Wochenende hatten sich Prominente und Politiker entsetzt geäußert und den Angriff scharf verurteilt.

Wallraff: Kritik dient der Aufklärung

Wallraff betonte, das Recht, zu kritisieren, zu polemisieren, mit Spott und Ironie etwas Verbohrt-Doktrinäres zu glossieren, diene der Aufklärung und sei „weitaus schützenswerter als das Recht, nicht beleidigt zu werden“. Vor rund 30 Jahren hatte Rushdie nach der Veröffentlichung seines Buchs „Die satanischen Verse“ Todesdrohungen erhalten. Im Iran war eine Fatwa gegen ihn veröffentlicht worden, die zur Tötung des Autors aufforderte. Rushdie hatte untertauchen müssen.

Nach Angaben von Sohn Zafar Rushdie geht es dem Schriftsteller mittlerweile etwas besser. Der 75-Jährige sei nicht mehr an ein Beatmungsgerät und eine zusätzliche Sauerstoffversorgung angeschlossen. Rushdie war am Freitag bei einem Auftritt in der Chautauqua Institution in New York von einem Mann mit dem Messer attackiert worden. Der Angreifer verletzte den Schriftsteller Medienberichten zufolge unter anderem mit Stichen in Hals und Bauch. Der Tatverdächtige, ein 24 Jahre alter US-Bürger, wurde festgenommen.

