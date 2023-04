Ein altes Bild von Boris Becker aus der Doku "Boom! Boom! The World vs Boris Becker".

Aufwändige Doku-Serien boomen: Was ist das Erfolgsrezept von Apple+ und Co.?

„Ich war am Boden zerstört.“ Die einstige Tennislegende Boris Becker kann seine Tränen im Interview kaum unterdrücken, als er die Sekunden nach seiner Verurteilung zu einer Haftstrafe schildert. Das ist eine von vielen emotionalen Szenen, die auf Apple TV+ zu sehen sind, seit dort „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ läuft. Der Streamingdienst kann sich guter Abrufzahlen sicher sein. Denn die Dokumentation über die Leimener Sportikone bietet alle Zutaten für einen Publikumserfolg: einen großen Namen, Drama, Glamour. Und genau damit liegt der Zweiteiler absolut im Trend. Fernsehsender und Streamingdienste bieten immer mehr solcher Inhalte, denn sie können kostspieligere fiktionale Inhalte mindestens ergänzen, wenn nicht gar ersetzen. „MH370: Das verschwundene Flugzeug“ etwa ist auf Netflix schon länger in den deutschen Serien-Top-Ten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Factual“-Inhalte: Kosten halten sich im Rahmen

Alle großen Produktionsfirmen haben inzwischen eigene große Abteilungen eingerichtet, die sich ausschließlich um solche „Factual“-Inhalte kümmern sollen. Der englische Produktionsgigant Fremantle hat gerade das Premium-Doku-Unternehmen Deniable unter Leitung der ehemaligen BBC-Mitarbeiterin Mandy Chang gegründet. Das unterstreicht, wie wichtig nicht nur dort das Genre geworden ist. Eine „normale“ Sektion für diesen Bereich gibt es bei der Bertelsmann-Tochter sowieso schon länger. Hier entstand beispielsweise die vierteilige Modeserie „Kingdoms of Dreams“, die inzwischen in weit über 100 Ländern gestreamt und ausgestrahlt wird. Genauso erfolgreich war auch die Reihe „Planet Sex“ mit Schauspielerin und Topmodel Cara Delavigne, die in sechs Episoden dabei begleitet wird, wie sie die Welt bereist, um den Umgang mit Sexualität in den verschiedenen Kulturen zu erkunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn man solche Geschichten erzählt, überlegt man vorher, mit wem man Interviews führt, welches Archivmaterial eingesetzt werden kann“, sagt Jens Richter, Geschäftsführer International bei Fremantle, „dann wird ein Drehbuch für die Episoden entwickelt, danach geht es in die Produktion und schließlich in den Schnitt. Solche Dokumentationen sind ähnlich aufgebaut wie fiktionale Serien und können auf ähnlichen Sendeplätzen laufen, da sie hochwertig produziert wurden. Die Erzählstrukturen sind verwandt.“ Factual, so verrät der Manager weiter, kann bei einem Budget von einigen Hunderttausend Euro Kosten pro Stunde losgehen, sich aber inzwischen für große internationale Stoffe auf ein Budget von anderthalb bis 2 Millionen Euro pro Stunde steigern. Das sind zwar hohe Beträge, die aber immer noch unter den Ausgaben für aufwendige fiktionale Serien liegen.

Sportthemen oder True-Crime-Geschichten als Erfolgsgaranten

Auch Andrea Schönhuber beobachtet seit zwei Jahren einen stärkeren Fokus auf solche Dokus. Die Produzentin und Inhaberin von MoveMe hat für RTL+ bereits einige Projekte verwirklicht, darunter „Totilas – das Millionengeschäft mit dem Jahrhundertpferd“, das tierquälerische Machenschaften im Bereich des Pferdesports aufzeigt. Die aktuelle Produktion des Unternehmens, der Dreiteiler „Kannibalen – Dem Bösen auf der Spur“, in dem unter anderem Armin Meiwes interviewt wird, ist Ende des Monats bei Discovery+ zu sehen. „Berühmte Namen, Sportthemen oder True-Crime-Geschichten eignen sich besonders gut, um sie als dokumentarische Serie zu erzählen“, berichtet sie. Als Vorstandsmitglied der Deutschen Produzentenallianz prognostiziert Schönhuber für das Genre Factual große Wachstumsmöglichkeiten.

Umdenken bei der ARD

Bereits von Beginn an begleitet die Film- und Medienstiftung NRW diese Entwicklung intensiv mit Förderungen sowie Veranstaltungen. Geschäftsführerin Petra Müller weist dabei als Vorreiter des Genres auf den Vierteiler „Rohwedder“ von 2020 hin – die erste deutsche Netflix-Doku-Serie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der ARD werden ebenfalls mit Blick auf die Mediathek verstärkt „aufwendige Dokuprojekte, die ein großes Publikum ansprechen können“ gesucht, wie die stellvertretende Programmdirektorin Sophie Burkhardt bestätigt. Und auch der Magenta-TV-Chef Armin Butzen bekennt: „Wir schauen uns auch das Genre Dokumentationen intensiv an.“