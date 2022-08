Mit seinem riesigen Angebot an Serien und Filmen hat sich Netflix zu einem der erfolgreichsten Streaminganbieter weltweit gemausert. Kaum eine Woche vergeht, in der das Sortiment nicht um neue Titel ergänzt wird, darunter mittlerweile auch etliche hochkarätige Eigenproduktionen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer Filme und Serien sehen möchte, muss dafür ein Abo abschließen. Alle Fragen dazu beantworten wir hier.

Netflix-News: Streamingdienst führt Abomodell mit Werbung ein

Als Reaktion auf die stärker werdende Konkurrenz plant Netflix ein neues Abomodell. Nach Informationen der „New York Times“ will der Streamingdienst Ende 2022 einen Werbetarif einführen, der preislich unter dem Basistarif liegen soll. Dieser, sowie alle anderen bestehenden Abomodelle, sollen demnach weiterhin werbefrei bleiben. Auch das sogenannte Account Sharing, also das Teilen eines Abos mit mehr Personen als im Tarif vorgesehen, soll zukünftig mit Mehrkosten verbunden sein. Ein entsprechendes Feature wird bereits in Chile, Costa Rica und Peru getestet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuletzt hat Netflix im Januar 2021 für einen Teil seiner Kunden in Deutschland die Preise angezogen. Die Preiserhöhung betraf allerdings nicht den Basistarif, der nach aktuellem Stand auch weiterhin 7,99 Euro im Monat betragen wird.

Der Standardtarif, bei dem HD-Qualität und der Empfang auf zwei Geräten inklusive sind, wurde um einen Euro auf 12,99 Euro im Monat angehoben. Der Premiumtarif (Ultra HD, HDR sowie Dolby-Atmos-Qualität und Empfang auf vier Geräten) wurde um zwei Euro teurer und kostet seither 17,99 Euro statt 15,99 Euro.

Mehr zum Thema Gericht: Netflix darf Preise nicht beliebig erhöhen

Netflix 2022: Wie viel kostet ein Abo in einem Monat?

Derzeit gibt es bei Netflix drei Abomodelle. Die gewählte Variante bestimmt nicht nur den Preis, sondern auch, auf wie vielen Geräten der Streamingdienst gleichzeitig laufen darf. Ebenfalls ändert sich mit dem Abomodell auch die Auflösung, angefangen bei SD oder HD bis hin zu Ultra-HD. Das sind die Netflix-Abos im Detail:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das kostet das Basis-Abo bei Netflix

Kosten: 7,99 Euro pro Monat

Enthalten: Standardauflösung SD, jederzeit kündbar, unbegrenzter Zugang zu Filmen und Serien; auf dem Laptop, Fernseher, Smartphone und Tablet schauen

Gleichzeitig nutzbar: auf einem Gerät

Nicht enthalten: HD- und Ultra-HD-Auflösung

Das kostet das Standard-Abo bei Netflix

Kosten: 12,99 Euro pro Monat

Enthalten: Standardauflösung SD und HD-Auflösung, jederzeit kündbar, unbegrenzter Zugang zu Filmen und Serien; auf dem Laptop, Fernseher, Smartphone und Tablet schauen

Gleichzeitig nutzbar: auf zwei Geräten

Nicht enthalten: Ultra-HD-Auflösung

Das kostet das Premium-Abo bei Netflix

Kosten: 17,99 Euro pro Monat

Enthalten: Standardauflösung SD sowie HD- und Ultra-HD-Auflösung, jederzeit kündbar, unbegrenzter Zugang zu Filmen und Serien; auf dem Laptop, Fernseher, Smartphone und Tablet schauen

Gleichzeitig nutzbar: auf vier Geräten

Nicht enthalten: –

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Netflix testen: Ist der erste Monat wirklich kostenlos?

Wer Netflix erst einmal ausprobieren möchte, kann dafür einfach die kostenlose Probemitgliedschaft in Anspruch nehmen. 30 Tage lang haben Nutzer dann Zeit, Serien und Filme in Ruhe zu testen, bevor sie sich für oder gegen ein Abonnement entscheiden. In dem Testmonat stehen sämtliche Inhalte zur freien Verfügung.

Um das Testabo zu nutzen, müssen Sie sich zunächst einen Account anlegen. Dort werden unter anderem E-Mail-Adresse, Passwort, aber auch Zahlungsangaben hinterlegt. Letzteres ist vor allem deshalb wichtig, weil das kostenlose Abo nach den abgelaufenen 30 Tagen automatisch zu einem kostenpflichtigen Abonnement wird. Achten Sie also gegebenenfalls darauf, Ihr Testabo rechtzeitig zu kündigen.

Netflix: Kann ich Kosten sparen?

Abgesehen von dem Testabo bietet Netflix keine reduzierten Tarife, etwa für Schüler oder Studenten. Wer dennoch sparen möchte, kann aber immerhin seinen Account (als Standard- oder Premium-Abo) auf mehrere Personen aufteilen und somit auch die Kosten splitten. Erlaubt ist die Aboteilung unter der Bedingung, dass die Personen in einem Haushalt wohnen müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Netflix-Abo bezahlen: So geht’s

Bezahlt wird bei Netflix ganz unkompliziert: Ganz nach Bedarf stehen Paypal, Kreditkarte, Bankeinzug und SEPA-Lastschriftverfahren zur Verfügung.

Alternativ bietet der Streamingdienst auch Netflix-Gutscheinkarten an, mit denen sich das eigene Guthaben aufladen lässt. Diese gibt es in vielen Supermärkten, bei Einzelhändlern und in Elektronikfachgeschäften. Die Prepaid-Karten gibt es in verschiedenen Guthabenhöhen, zum Beispiel 15 Euro, 25 Euro oder 50 Euro. Die Geschenkkarten können allerdings nur in dem Land einem Konto hinzugefügt werden, in dem sie erworben worden sind.

RND/do/mit dpa