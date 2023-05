Was läuft heute Abend im TV?

Kostenfrei bis 08:59 Uhr lesen

Reihe 17-Premiere

Was ist real und was fake? Der Schauspieler Tristan Steeg hat in seinem Solo-Projekt „Lenz” die Prosa von Georg Büchner mit Hilfe künstlicher Intelligenz bearbeitet. Dazu bietet sich die Vorlage perfekt an, denn in dem postum veröffentlichten Text von 1839 zweifelt der Protagonist an der Realität.