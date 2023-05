Was läuft heute Abend im TV?

Benefiztag in Kiel am 27. Mai

Hilfe für Maliya: Kind leidet an seltener Erkrankung KCNT1

Maliya ist acht Monate alt. In dieser kurzen Zeit nach der Geburt hat das Kind so beträchtliche Krankheitsfolgen erfahren. Die NDTSV Holsatia veranstaltet in Kiel zu ihren Gunsten am 27. Mai einen Benefiztag.