Was läuft heute Abend im TV?

Hochsaison im Reiseverkehr

Kreuzfahrtboom: In den Parkhäusern in Kiel werden die Plätze knapp

Die Kreuzfahrtsaison in Kiel steuert auf ihren Höhepunkt zu. In diesem Jahr sind die Schiffe so voll wie lange nicht mehr. Und die Auswirkungen sind auch in Kiel sichtbar. Fast alle Parkhäuser sind ausgelastet.