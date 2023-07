Was läuft heute Abend im TV?

Karl-May-Spiele Bad Segeberg

Das Ensemble von „Winnetou I – Blutsbrüder“ hautnah erleben, Autogramme ergattern, Selfies machen und kurz mit den Schauspielern sprechen – all das ist bei Möbel Kraft am Sonnabend, 8. Juli, in Bad Segeberg möglich. Die Karl-May-Spiele geben am Vormittag eine große Autogrammstunde.